L’action PFE a toujours un bon potentiel de hausse, surtout si le rendement du dividende baisse

En mars, j’ai écrit que Pfizer (NYSE :PFE) était une bonne opportunité de valeur car il se négociait « bien en deçà de ses paramètres de valorisation historiques ». À l’époque, j’estimais qu’il valait 42,39 $. Depuis lors, le stock de PFE est passé d’environ 35 $ à environ 39 $.

Source : photobyphm / Shutterstock.com

Je pense maintenant que l’action PFE pourrait avoir beaucoup plus de potentiel si son rendement en dividendes baisse. Ceci est basé sur le fait que le rendement baissera probablement si l’entreprise recommence à faire des rachats.

Alors, voici ce que vous devez savoir sur les actions Pfizer à l’avenir.

Action PFE : Trouver de la valeur à l’aide du rendement du dividende

Une grande partie de mon analyse précédente était basée sur un rendement de dividende historique de 3,8% et un dividende annuel de Pfizer de 1,56 $ par action. Ceci est basé sur un taux de dividende trimestriel de 39 cents.

Je pense maintenant que le rendement pourrait tomber en dessous de 3,0% et que son taux de dividende augmentera probablement à 1,60 $ sur une base de taux d’exécution. Ceci est basé sur un taux de dividende trimestriel attendu de 40 cents par action.

Par conséquent, cela implique que l’estimation de la juste valeur du stock de PFE pourrait valoir jusqu’à 53,33 $. Voici comment je détermine cela : prenez 1,60 $ et divisez-le par 3,0 %. Cela revient à 53,33 $.

Cela montre que l’action PFE pourrait facilement augmenter de 14,36 $, contre son prix du 3 juin de 38,97 $ à 53,33 $. Cela représente un gain potentiel de près de 37% pour le titre.

Pourquoi je dis ça ? Premièrement, Pfizer a tendance à augmenter son dividende trimestriel de 1 cent par trimestre tous les quatre trimestres. Il a déjà versé 39 cents par action au cours des deux derniers trimestres. Sa prochaine date de déclaration de dividende sera probablement vers le 22 juin. Après la déclaration de 39 cents qui a suivi, l’action PFE commencera probablement à refléter l’attente d’un dividende trimestriel de 40 cents (c’est-à-dire 1,60 $ par an).

Deuxièmement, l’action PFE a maintenant un rendement en dividendes de 4,0 % (c’est-à-dire 1,56 $ / 38,97 $). Ceci est différent de son rendement de dividende historique moyen de 3,81 % (c’est-à-dire parfois beaucoup plus bas et parfois beaucoup plus élevé), qui est noté sur Seeking Alpha.

Par conséquent, même si l’action PFE se négociait avec son taux de dividende plus élevé attendu (c’est-à-dire 1,60 $ par action) à sa moyenne historique, elle vaudrait environ 42 $ (c’est-à-dire 1,60 $ / 3,81 % = 42 $).

Comment les rachats réduiront le rendement du dividende

Mais je suggère que le prix de l’action PFE pourrait augmenter, au point que son rendement en dividende tombera au niveau de 3,0%. En effet, si vous regardez les projections des analystes pour les bénéfices au cours des prochaines années, vous pouvez voir que les bénéfices seront très stables et n’augmenteront que légèrement.

Cependant, jusqu’à l’année dernière, Pfizer effectuait des rachats d’un montant important. Il a cessé de le faire lorsque la pandémie a frappé. Maintenant, cependant, je soupçonne qu’il devra peut-être recommencer, étant donné la croissance médiocre du bénéfice par action (BPA). Cela aura tendance à faire monter le cours de l’action et à faire baisser le rendement du dividende.

Par exemple, au cours de l’année se terminant le 31 mars, Pfizer a généré 15,8 milliards de dollars de flux de trésorerie liés à l’exploitation (CFFO) et a dépensé 2,35 milliards de dollars en dépenses d’investissement. Cela implique un free cash flow (FCF) annuel de 13,45 milliards de dollars. Cela se voit sur la page de Seeking Alpha sur ses états de flux de trésorerie historiques.

Cela représente un rendement FCF de 6,19 % sur sa récente valeur marchande de 217,13 milliards de dollars. Mais le rendement du dividende n’est que de 4,0% (voir ci-dessus). Cela laisse de la place pour 2,19 % de son action (c’est-à-dire 6,19 % de rendement FCF moins 4,0 % de rendement de dividende) à racheter. L’effet de cela réduira le rendement du dividende à 3,0% et poussera l’action PFE jusqu’à 53,33 $.

Que faire avec PFE Stock

La direction n’aura vraiment pas d’autre choix que de recommencer ces rachats afin d’aider à faire monter le stock de PFE.

Par exemple, le dividende coûte actuellement environ 8,5 milliards de dollars à 39 cents par action chaque trimestre. Cela laisse 4,95 milliards de dollars qui pourraient être dépensés en rachats (13,45 milliards de dollars en FCF – 8,5 milliards de dollars).

Bien entendu, cela suppose qu’aucune partie de la différence ne soit utilisée pour rembourser la dette. Donc, peut-être que tout ce montant ne sera pas dépensé en rachats. Mais même si seulement 3 milliards de dollars sont utilisés pour racheter des actions, cela représente toujours un «rendement de rachat» de 1,38% (c’est-à-dire 3 milliards de dollars / 217,13 milliards de dollars de valeur marchande).

C’est ainsi que le rendement du dividende pourrait baisser de 1 point de pourcentage selon mes prévisions, de 4,0% à 3,0%. C’est ce que l’on appelle le concept de rendement total, en additionnant le rendement du rachat au rendement du dividende. Cela pourrait également créer une hausse significative du stock de PFE.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.