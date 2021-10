L’action PLTR appartient-elle à votre portefeuille axé sur la croissance ?

Palantir (NYSE :PLTR) est peut-être l’une des valeurs technologiques les plus controversées au monde, fondée par Peter Thiel en 2003. Cependant, en 2020, la société est devenue publique en mettant en lumière bon nombre de ses opérations auparavant secrètes. Palantir et sa technologie d’analyse de données ont été connectés à Donald Trump, Cambridge Analytica, et la traque d’Oussama Ben Laden. L’action PLTR a rapidement pris de la valeur après sa cotation en 2020, mais elle a culminé à 39 $ le 27 janvier.

Depuis sa chute par rapport au plus haut de clôture de janvier, l’action PLTR n’a pas encore franchi le seuil de 30 $. À l’ouverture actuelle d’une valeur de 24,43 $, les actions Palantir ont généré un rendement de 165% en un peu plus d’un an. La question pour les investisseurs axés sur la croissance est de savoir si l’action PLTR vaut la peine d’être envisagée pour leurs portefeuilles.

Les résultats du deuxième trimestre montrent la dynamique des revenus

Le premier endroit à regarder est la finance. La société a annoncé ses résultats du deuxième trimestre en août, et la situation semble plutôt bonne de ce point de vue.

Le chiffre d’affaires total pour le trimestre a atteint 376 millions de dollars, en hausse de 49 % en glissement annuel. Le chiffre d’affaires commercial américain a augmenté de 90 %. Palantir a ajouté 20 nouveaux clients nets au cours du trimestre et a conclu 62 transactions d’une valeur d’un million de dollars ou plus. 21 de ces transactions valaient plus de 10 millions de dollars. Les revenus du gouvernement ont augmenté de 66% en glissement annuel, atteignant 232 millions de dollars. Cela comprend de nouveaux accords avec l’armée américaine, l’armée de l’air et les garde-côtes, mis en évidence par un accord avec le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (SOCOM) d’une valeur de 100 millions de dollars sur deux ans. Le bénéfice dilué par action ajusté était de 4 cents.

La société a relevé ses perspectives pour l’année 2021. En outre, il a publié des orientations à long terme qui prévoient une croissance annuelle des revenus d’au moins 30 % de 2021 à 2025.

Le marché a réagi positivement à cette nouvelle, l’action PLTR dépassant les 11% le lendemain. Compte tenu de ses performances financières au deuxième trimestre et des prévisions publiées, PLTR semble bien placé pour générer une croissance à long terme.

Cependant, cette situation est légèrement plus compliquée qu’il n’y paraît à première vue.

Sécurité et préoccupations des cofondateurs

Tu te souviens dans l’intro quand je parlais de la controverse ? Peu d’entreprises technologiques y sont imprégnées comme Palantir l’est. L’entreprise est impliquée dans le scandale de la collecte de données sur les réseaux sociaux de Cambridge Analytica. Le cofondateur du milliardaire Peter Thiel a été un fervent partisan de l’ancien président Donald Trump. En outre, la technologie de Palantir a été utilisée pour une série de projets controversés, notamment des systèmes de surveillance des migrants, des services de police prédictifs et des logiciels de champ de bataille.

Entre son co-fondateur, sa technologie et ses clients, Palantir aborde un vaste éventail de sujets sociaux brûlants. Peut-être que son association avec certains de ces clients et applications a le potentiel d’avoir un impact sur la valeur du stock de PLTR, en particulier s’il existe une pression sociétale pour réduire la présence de Palantir ou annuler complètement des projets.

Considérez cette question du professeur Scott Galloway de la Stern School of Business de l’Université de New York :

« M. Thiel est-il notre référence pour qui contrôle le type qui contrôle les médias pour un tiers de la planète, et maintenant les données derrière l’appareil de surveillance de l’Amérique ? »

Il est loin d’être le seul dans ce souci.

Dois-je m’inquiéter du « Meme Stock » ?

Le fait qu’il soit regroupé avec les infâmes stocks de mèmes s’ajoute à la volatilité potentielle des actions PLTR. La semaine dernière, PLTR a été l’un des principaux moteurs de Reddit les investisseurs en ont parlé.

Résultat net sur le stock PLTR

L’essentiel est que Palantir est un choix compliqué en tant qu’investissement de croissance à long terme. Depuis son introduction en bourse, les résultats financiers de l’entreprise évoluent dans la bonne direction. Ses services sont clairement en demande, parmi les agences gouvernementales malgré sa vive controverse.

Si le sentiment du public grandit au point de forcer le régulateur à prendre des mesures contre sa technologie d’exploration de données, cela poserait des problèmes à Palantir. Surtout avec une grande partie de ses revenus provenant de contrats gouvernementaux. Son statut de stock meme agit comme un amplificateur de bonnes et de mauvaises nouvelles, introduisant un peu de volatilité dans le mix.

Si vous recherchez un choix de croissance à long terme pour votre portefeuille, l’action PLTR a un réel potentiel. Les projections de croissance de PLTR pourraient facilement être déraillées si son nom était entraîné dans des scandales publics impliquant l’un de ses projets associés ou ses co-fondateurs.

