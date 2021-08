L’action PLTR est bloquée dans une fourchette de négociation. Voici comment cela pourrait aller plus haut.

in

Coincé dans un trading range depuis mars 2021, Palantir (NYSE :PLTR) a besoin d’un catalyseur positif pour se rallier à nouveau. Pourtant, lors des dernières séances de bourse, le Nasdaq a commencé à perdre son élan haussier. Alors, de quoi le stock PLTR a-t-il besoin pour attirer des acheteurs soutenus d’ici ?

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Après des actions de logiciels de haut vol comme Amazon (NASDAQ :AMZN) et Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) a fait baisser l’indice technologique la semaine dernière, les investisseurs nerveux pourraient s’inquiéter de ce qui arrivera ensuite aux actions PLTR. Cependant, cette volatilité récente pourrait bien créer une opportunité d’achat. De plus, de nouveaux contrats et initiatives pourraient générer un potentiel de hausse.

Voici ce que vous devez savoir sur les actions PLTR à l’avenir.

PLTR Stock Perte de l’élan

En juin, les actions meme ont poussé les acheteurs dynamiques à acheter la déchirure proverbiale et à vendre à la baisse. Par exemple, Reddit r/WallStreetBets a souvent mentionné Palantir. En juillet, cependant, cette dynamique commerciale s’était affaiblie. Fondamentalement, les spéculateurs ne pouvaient pas se permettre de perdre plus d’argent. Avec Jeuxtop (NYSE :GME) décoloration et ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) à défaut de revenir aux adolescents, les investisseurs peuvent avoir compensé les pertes de ces actions en vendant leurs actions PLTR.

Au moins, cela peut faire partie de la façon dont le stock a perdu de son élan. Récemment, le directeur de l’exploitation de Palantir, Shyam Sankar, a reconnu comment ces investisseurs mèmes avaient sensibilisé le public aux actions PLTR. Sankar a déclaré à l’époque qu’il était enthousiasmé par les investisseurs « vraiment creusés » dans les antécédents de l’entreprise.

Cependant, en raison de l’offre de produits complexe de Palantir, les clients mettent également des mois à évaluer son logiciel. Cela pourrait signifier que l’attention que PLTR a reçue de Wall Street en juin pourrait augmenter les ventes de la société au cours des prochains trimestres. De plus, Palantir cible non seulement Fortune 500 entreprises mais aussi des start-up. Le 20 juillet, il a présenté Foundry for Builders, qui permet aux entreprises en démarrage d’accéder à la plate-forme Palantir Foundry.

La fonderie pour constructeurs de Palantir tirera parti de la vaste gamme de clients de l’entreprise. Par exemple, Palantir veut des clients sur les marchés des soins de santé, de la robotique et des technologies financières.

Le PDG James Boyd a déclaré que Palantir Foundry permet à l’entreprise d’intégrer ses capacités mobiles dans les systèmes de données d’entreprise. De plus, Rick Ducott — directeur de l’ingénierie pour Gecko, l’une des start-ups du premier tour du programme, a déclaré que son entreprise parie que PLTR l’aidera à développer énormément ses opérations.

Le besoin d’aider les clients à passer des données à la valeur ne fera que croître dans le monde numérique d’aujourd’hui. Cela dit, les investisseurs prudents devraient reconnaître le risque d’un ralentissement à court terme de cette tendance.

Les risques et les perspectives

Les gouttes Pinterest et Amazon de la semaine dernière rappellent que le monde post-Covid est un risque pour le stock de PLTR. Bien que la variante Delta commence à faire rage même parmi les pays vaccinés, de nombreux gouvernements ne réintroduisent pas les fermetures.

Ainsi, le catalyseur du travail à domicile qui a stimulé la croissance des revenus des logiciels et du commerce électronique en 2020 et au début de 2021 est désormais absent. Les investisseurs ne savent pas si les clients réduiront ensuite leurs budgets de dépenses en logiciels. S’ils le font, la croissance des revenus de Palantir pourrait ralentir.

Ce risque mis à part, cependant, Palantir a déclaré des revenus en hausse de 49% en glissement annuel pour atteindre 341 millions de dollars au premier trimestre. De plus, il prévoit que les revenus du prochain trimestre augmenteront de 43% pour atteindre 360 ​​millions de dollars. La marge opérationnelle ajustée a également été guidée à 23 %. Ainsi, alors que les entreprises clientes sont contraintes de maintenir leurs budgets technologiques engagés, Palantir devrait respecter ses directives. Pour l’ensemble de l’année 2021, il pourrait également dépasser ses prévisions de flux de trésorerie disponibles ajustés de 150 millions de dollars.

De plus, PLTR a annoncé le 18 juin avoir remporté un contrat avec la Federal Aviation Admiration (FAA). L’entreprise fournira un outil d’analyse de données qui favorise la sécurité aérienne. De plus, maintenant que les volumes de vols augmentent, la FAA pourrait augmenter la portée de son projet. Cela pourrait conduire à un montant de contrat plus important.

Enfin, le 8 juin, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont récompensé Palantir avec un renouvellement de contrat de 7,4 millions de dollars. PLTR continuera à fournir au CDC « une solution de réponse aux épidémies et de surveillance des maladies ». Et, étant donné que la variante Delta complique désormais le déploiement du vaccin et les mesures de confinement des infections, le CDC pourrait également augmenter son investissement avec l’entreprise.

Les plats à emporter sur le stock PLTR

À l’heure actuelle, les analystes de Wall Street ne sont pas trop optimistes sur les actions Palantir. Selon Tipranks, l’objectif de prix moyen n’est que de 22,33 $. Avec un maigre potentiel de hausse à venir, les investisseurs pourraient ne pas vouloir acheter l’action aux niveaux actuels. Mais, si la volatilité du Nasdaq augmente avec plus de jours de baisse, Palantir pourrait tomber dans une meilleure zone de prix d’achat.

Ainsi, les investisseurs qui ont raté l’action PLTR lorsqu’elle a commencé à se négocier à 10 $ devraient avoir une autre chance. Si l’action chute dans l’adolescence, les acheteurs achèteront probablement la baisse.

Le prochain rapport sur les résultats de Palantir est également un catalyseur potentiel. S’il remporte des contrats plus importants, le titre pourrait à nouveau rebondir.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et gère le marché d’investissement de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.