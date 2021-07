L’action PLTR est en fait un investissement multi-SPAC intrigant

Société d’analyse de mégadonnées Palantir Technologies (NYSE :PLTR) pourrait être connu pour fournir des renseignements axés sur la lutte contre le terrorisme aux agences gouvernementales américaines. Pourtant, les traders d’actions PLTR doivent prendre en compte d’autres angles.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

D’une part, Palantir ne travaille pas exclusivement avec le gouvernement. En effet, l’entreprise a noué des liens d’affaires avec un certain nombre d’entreprises privées.

Par ailleurs, le stock PLTR est devenu une cible d’intérêt pour certains Reddit et Robin des Bois les commerçants. S’il y a une courte compression, le cours de l’action pourrait monter beaucoup plus haut.

Enfin, il y a un gros titre qui est en train de disparaître car Palantir a investi dans diverses entreprises – et si vous êtes actionnaire, vous investissez également indirectement dans ces entreprises.

Un regard plus attentif sur le stock de PLTR

Pour nous ramener au début, l’action PLTR a commencé à se négocier sur le New York Stock Exchange le 30 septembre 2020, via une cotation directe.

Les actions se sont accrochées à la zone des 10 $ pendant un certain temps, mais les acheteurs ont ensuite pris le contrôle. Le 27 janvier 2021, l’action a atteint un sommet de 45 $ sur 52 semaines.

Je l’ai dit plusieurs fois, et je continuerai de le dire : les chasseurs de prix sont souvent punis. L’action PLTR en fournit un exemple classique, car elle est rapidement revenue à la zone des 24 $ en février.

Jusqu’à présent, l’attente d’une reprise n’a pas été productive. Au 2 juillet, les actions de Palantir se négociaient toujours à 24 $ et changeaient.

D’un autre côté, il y a un vieil adage parmi les traders techniques : plus la base est longue, plus l’espace est haut.

Alors peut-être que l’action PLTR est à la base d’un mouvement haussier significatif.

Dans cet esprit, voyons s’il se passe quelque chose à Palantir qui pourrait catalyser l’intérêt des investisseurs, et donc la hausse des cours des actions.

Partenaires Hauts Lieux

La liste des partenariats de Palantir ne cesse de s’allonger, semble-t-il. Il est même difficile de suivre la liste des clients de l’entreprise.

Je citerai un exemple récent de coup d’État majeur pour Palantir. Le 18 juin, la compagnie a révélé un contrat avec la Federal Aviation Administration (FAA).

Apparemment, Palantir fournira un outil d’analyse de données pour aider à faire avancer les objectifs de modernisation de la FAA pour la sécurité aérienne.

Il s’agit d’un contrat d’un an, mais il comprend deux années d’option supplémentaires et a une valeur maximale de 18,4 millions de dollars.

De plus, la plate-forme Palantir Foundry soutiendra la certification des avions de la FAA et la poursuite des activités de sécurité opérationnelle. Surtout, cela doit inclure la surveillance continue de la remise en service de la flotte de 737 MAX.

Naturellement, le président de Palantir USG, Akash Jain, a déclaré que son entreprise était «fier de s’associer à la Federal Aviation Administration pour soutenir leur mission critique de sécurité».

Cela pourrait représenter l’une des transactions les plus importantes de Palantir, car cela pourrait positionner la société comme un fournisseur incontournable de services d’analyse de données dans l’industrie aéronautique.

Un investisseur SPAC surprenant

Et maintenant, quelque chose de complètement différent. Je parie que vous ne saviez pas que Palantir investit fréquemment dans des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

En fait, je devrais être plus précis dans ma formulation. Palantir, discrètement mais agressivement, a investi dans au moins huit entreprises qui fusionnent, ou ont fusionné ou fusionneront, avec des SPAC.

Un dossier 10-Q révèle 132 millions de dollars de participations totales de PIPE (investissement privé dans des capitaux publics) dans ces entreprises.

Si vous êtes un actionnaire actuel ou potentiel de PLTR, vous devez absolument savoir quelles sont ces entreprises. Voici ceux que je connais, sans ordre particulier :

Fournisseur de services d’information sur les véhicules connectés Wejo

Détaillant en ligne de biens de consommation en vrac Boxed.com

Fournisseur de thérapie numérique sur ordonnance Poire Thérapeutique

Spécialiste de la prestation de soins de santé par application Babylone Santé

Développeur allemand de taxis aériens électriques Lilium

Société biopharmaceutique Sciences Roivant

Entreprise pharmaceutique Célularité

Développeur de robots industriels Robotique Sarcos

Ainsi, comme vous pouvez le constater, un investissement dans Palantir est plus diversifié que vous ne le pensiez probablement.

La ligne de fond

Les marchés sont vraiment étranges et merveilleux. Qui aurait jamais imaginé que Palantir deviendrait un investisseur ambitieux d’une entreprise cible SPAC ?

C’est inattendu, mais vrai. Et avec cela, les traders peuvent contourner le bavardage des actions mèmes et prendre une participation dans une grande entreprise – et au moins huit diversifiées – via l’action PLTR.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.