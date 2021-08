L’action PLTR est maintenue après que Palantir a annoncé de solides résultats au deuxième trimestre

Palantir Technologies (NYSE :PLTR) stock est le cadeau qui continue à donner. La croissance des revenus de l’entreprise est exceptionnelle et les contrats de l’entreprise ne cessent de s’accumuler. Toutes les inquiétudes concernant le ralentissement de l’élan ont été apaisées par le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de la société, qui l’a une fois de plus affirmée comme une force avec laquelle il faut compter.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Pour les investisseurs, une seule question demeure : quand acheter des actions PLTR. Les actions de Palantir se portent bien depuis la publication de ses résultats du deuxième trimestre. Au 20 août, ses oscillateurs de dynamique suivaient une tendance à la hausse et sa divergence de convergence moyenne mobile (MACD) était haussière.

Avec la négociation d’actions avec un ratio cours-ventes de 36,9, cependant, on peut affirmer que les actions deviennent surévaluées.

Néanmoins, si vous avez acheté des actions PLTR, il est préférable de conserver les actions. Les investisseurs devraient acheter l’action en cas de faiblesse, car la croissance de l’entreprise ne fera qu’accélérer à l’avenir.

Les bénéfices du deuxième trimestre étaient une autre plume dans la casquette de Palantir

Le chiffre d’affaires de Palantir au deuxième trimestre a grimpé de 49% par rapport à la même période un an plus tôt, dépassant largement les perspectives moyennes de Wall Street de 352,3 millions de dollars. Le bénéfice par action de la société, hors certains éléments, était de 4 cents, en ligne avec l’estimation moyenne des analystes.

Palantir prévoit un chiffre d’affaires de 385 millions de dollars pour le troisième trimestre ; les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d’affaires de 376 millions de dollars avant que la société ne dévoile ses résultats. Son flux de trésorerie disponible pour 2021, à l’exclusion de certains éléments, devrait dépasser 300 millions de dollars, contre plus de 150 millions de dollars en 2020. Plus étonnant encore, la société d’analyse de données s’attend à ce que la croissance de son chiffre d’affaires annuel soit de 30 % ou plus jusqu’en 2025.

Palantir a ajouté 20 nouveaux clients au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires moyen de ses 20 principaux clients ayant augmenté de 8,3 % par rapport au premier trimestre. L’entreprise tente de se développer de manière agressive dans des secteurs au-delà du gouvernement en attirant davantage de clients commerciaux.

Co-fondée en 2003 par les investisseurs technologiques Peter Thiel et Joe Lonsdale, le PDG Alex Karp et d’autres, la société a été critiquée par les membres du Congrès en raison de son association étroite avec le ministère de la Défense et la communauté du renseignement. Par conséquent, Palantir fait tout ce qui est en son pouvoir pour augmenter le montant des ventes qu’elle obtient de ses clients commerciaux.

Le chiffre d’affaires commercial de Palantir aux États-Unis a bondi de 90 % en glissement annuel au deuxième trimestre, après une croissance de 72 % en glissement annuel au premier trimestre. Son nombre de clients commerciaux a bondi de 32% au T2 par rapport au T1. Selon Kevin Kawasaki, responsable du développement commercial de Palantir, la société est en passe de plus que doubler sa base de clients commerciaux d’ici la fin de l’année.

Palantir a également signé un partenariat avec Robot de données au T2. Avec l’alliance, les entreprises se concentreront sur l’aide à leurs clients pour prévoir la demande. Palantir a également lancé Foundry for Builders, des startups ciblées, et améliore et développe rapidement les applications de sa technologie Apollo for Edge AI.

Zones d’inquiétude

Les récents résultats de Palantir ont confirmé qu’elle fait un excellent travail pour développer sa clientèle et augmenter ses revenus. Cependant, deux domaines de préoccupation méritent d’être soulignés.

Les revenus commerciaux internationaux de l’entreprise n’ont bondi que de 28 % en glissement annuel. Cela signifie que Palantir continuera à dépendre fortement des contrats du gouvernement américain. Bien que ces transactions génèrent de solides revenus récurrents, la direction de l’entreprise a clairement indiqué qu’elle souhaitait se diversifier et poursuit activement cette stratégie. Au premier trimestre, la société a ajouté près de 50 nouveaux commerciaux et au deuxième trimestre, elle a renforcé son équipe de vente de 60 personnes supplémentaires.

Un autre domaine de déception est la rémunération à base d’actions, qui a considérablement augmenté au deuxième trimestre. S’il est important de récompenser la direction et de retenir les meilleurs talents, l’entreprise doit générer une croissance des résultats plus impressionnante.

Attendez une baisse avant d’acheter plus d’actions PLTR

Je ne peux pas dire assez de bonnes choses à propos de Palantir. Il s’agit d’une société d’analyse de données axée sur les actifs, étroitement liée à l’establishment de la défense. Son modèle économique lui permet d’exploiter de nouvelles opportunités de revenus plus rapidement que des entreprises plus matures et établies. Chaque trimestre, la société parvient à dépasser les attentes, en ajoutant de manière agressive des clients gouvernementaux et commerciaux.

La seule chose à surveiller est le prix de l’action. Depuis ses débuts en septembre dernier, le stock PLTR a connu une course folle. Les pics et les vallées sont devenus une caractéristique de son tableau des prix en raison de l’intérêt explosif des investisseurs de détail pour le nom.

Le meilleur prix d’achat des actions est donc discutable. Mais en cas de recul majeur, l’action PLTR deviendra une perspective particulièrement alléchante.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.