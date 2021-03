L’action PLTR n’est peut-être pas un excellent jeu à court terme, mais son avenir est prometteur

Lorsque Palantir (NASDAQ:PLTR) Le PDG Alex Karp a déclaré que les investisseurs à court terme devraient chercher ailleurs, cela a sapé le récent achat d’actions PLTR d’ARK Invest.

Les investisseurs doivent lire le contexte avant de vendre ou d’éviter les actions PLTR. Le PDG Karp a exprimé sa frustration face à la réflexion à court terme de Wall Street, et non à l’investissement en général. Les investissements à long terme de Palantir dans la construction du produit pour soutenir sa croissance sont les principaux enseignements de cette interview CNBC.

L’espoir est que l’avertissement du PDG dissuadera les spéculateurs tout en attirant l’investisseur à long terme. Cela réduira à terme la volatilité des actions Palantir.

Palantir a un modèle de revenus «à longue traîne», ce qui signifie que les contrats gagnés commenceront petit et augmenteront avec le temps. Les accords d’approvisionnement avec le gouvernement, les agences gouvernementales, le secteur de la santé et les fabricants sont des exemples de victoires récentes.

Les revenus augmenteront lentement au fil du temps à mesure que les clients valideront le retour sur investissement des produits Palantir’s Gotham, Foundry et Apollo.

À court terme, le multiple boursier de Palantir apparaîtra très défavorable. L’action se négocie à 40 fois le multiple du prix aux ventes. Son ratio cours / valeur comptable est de 29 fois et son cours / bénéfice à terme est de plus de 100 fois.

Les investisseurs devraient construire un modèle de revenus financiers dont la durée est supérieure à cinq ans. Par exemple, dans ce modèle de sortie du BAIIA des flux de trésorerie actualisés sur cinq ans, la juste valeur est inférieure à 20 $. Palantir doit augmenter son chiffre d’affaires de 70% dans les années à venir pour justifier la valorisation actuelle.

Objectif de cours de l’action PLTR

Dans le tableau ci-dessous, l’hypothèse d’un taux d’actualisation de 9% refléterait les perspectives prudentes à court terme du PDG:

Métrique

Varier

Conclusion

Taux d’actualisation 9,5% – 8,5% 9,00% EBITDA terminal Multiple 46,8x – 48,8x 47,8x Juste valeur 18,12 $ – 19,49 $ 18,79 $

Modèle avec l’aimable autorisation de finbox

Le multiple d’EBITDA de près de 50 fois est une hypothèse généreuse que Palantir peut atteindre. Les investisseurs détenant des actions PLTR aux prix actuels font un acte de foi que la croissance des revenus va s’accélérer.

Dans le tableau ci-dessous, les lecteurs peuvent prévoir une baisse de la croissance des revenus au cours de l’exercice en cours et du prochain exercice. Ce scénario imiterait des contrats plus lents à court terme. Palantir aurait besoin de développer sa force de vente et son personnel technique pour soutenir sa clientèle plus large. Dans les années à venir, l’augmentation du personnel porterait ses fruits.

Les revenus augmenteraient ensuite au niveau de 70%:

(USD en millions)

Projections d’entrée

Fin des exercices fiscaux

20-déc

21-déc

22-déc

23-déc

24-déc

25-déc

Revenu

1 093

1 472

1 907

2 861

4 864

8 269

% Croissance 47,20% 34,70% 29,60% 50,00% 70,00% 70,00%

EBITDA

-1 159

344

495

810

973

874

% du chiffre d’affaires -106,10% 23,40% 25,90% 28,30% 20,00% 10,60%

«Nous avons dit aux Wall Streeters que nous nous concentrerons sur la construction de la santé à long terme de notre entreprise, que nous allons investir dans le développement de nos produits et de nos clients, et il suffit de se battre avec eux», a déclaré Karp.

L’établissement d’attentes réalistes devrait anéantir l’élan d’achat. Les investisseurs dont la durée est d’au moins cinq ans ne doivent pas tenir compte de l’avertissement du PDG. Au lieu de cela, ils peuvent attendre que le cours de l’action se stabilise plus bas. Cela offrirait une plus grande marge de sécurité.

À Wall Street, l’objectif de prix moyen est de 25,83 $. Ceci malgré les actions de PLTR ayant plus de notes de «vente» que de recommandations «d’achat» ou de «maintien», selon Tipranks.

Occasion

L’accent principal de Palantir sur l’expansion de sa marge bénéficiaire suivra ensuite. Premièrement, il doit prendre soin de sa clientèle. Jusqu’à présent, les clients sont satisfaits du retour sur investissement.

Par exemple, cet auteur a cité l’entreprise aidant un client pétrolier et gazier à économiser 57 millions de dollars dans les semaines suivant l’installation du système.

Sur son site Web, l’entreprise a montré comment elle aide les clients à transformer les données en décisions. Palantir vend la tour de contrôle de la chaîne d’approvisionnement pour aider les clients confrontés à des perturbations dans les domaines de l’énergie, de la santé et de l’automobile à s’adapter aux perturbations.

La participation de 3,4 millions d’ARK Investment dans Palantir est un vote de confiance. Le fonds a suffisamment d’influence pour attirer les investisseurs imitateurs qui cherchent à afficher des rendements similaires à ceux du gestionnaire de fonds.

Pourtant, cet achat ne représentait que 0,25% des actifs gérés. En outre, les investisseurs pourraient rechercher de meilleures opportunités de croissance dans le domaine des logiciels. Cela inclurait Rapidement (NYSE:FSLY), Alteryx (NYSE:AYX), et Splunk (NASDAQ:SPLK).

Chacune des sociétés de logiciels alternatifs a ses propres problèmes. Dépend trop vite de TikTok. La croissance des revenus d’abonnement de Splunk ralentit en raison de la concurrence. Et Alteryx continue de publier des prévisions à la baisse dans ses rapports trimestriels.

Vos plats à emporter

Palantir est le favori des investisseurs pour quelque raison que ce soit. L’investisseur de valeur peut attendre que cette attention disparaisse avant de l’examiner. Les investisseurs en croissance devraient le conserver et l’oublier pendant quelques années. Ses perspectives sont toujours bonnes malgré le fait que le PDG fixe des attentes plus faibles.

Divulgation: À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.