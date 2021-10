L’action PLTR vaudra la peine d’attendre les investisseurs patients

Palantir Technologies (NYSE :PLTR) est connue pour son secret et sa longue liste de clients gouvernementaux. Ses actions n’ont pas beaucoup bougé au cours des 6 derniers mois. L’action PLTR se négociait à 23 $ en avril et se négocie au même niveau aujourd’hui.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

La société est devenue publique par le biais d’une cotation directe et depuis lors, elle a été critiquée pour se concentrer uniquement sur les clients gouvernementaux. Cependant, ce n’est plus le cas. Il construit constamment un solide portefeuille de clients commerciaux et est au sommet de son art.

Malgré la signature de nouveaux contrats et l’évolution dans la bonne direction, les actions de la société n’augmentent pas. C’est déroutant, car l’action PLTR a un potentiel à long terme et la capacité de générer des rendements solides pour les investisseurs. Dans cet esprit, jetons un coup d’œil à mon dossier d’investissement pour les actions PLTR.

Un contrat de l’armée américaine de bon augure pour le stock PLTR

Palantir a été sélectionné pour un contrat de programme de renseignement de l’armée américaine de 823 millions de dollars. Selon les termes de l’accord, la société fournira sa plate-forme Gotham à la branche militaire pour soutenir les utilisateurs du monde entier.

La société a déclaré qu’il s’agit de l’un des nombreux projets sur lesquels elle travaille pour Army Intelligence. En plus de ces entreprises, Palantir a également un contrat de 111 millions de dollars avec le US Special Operations Command.

Une grande partie des revenus de l’entreprise provient de l’armée, et ce contrat est la preuve que le gouvernement américain fait confiance à Palantir et à ses logiciels. Ce n’est pas une mince affaire pour une entreprise d’obtenir des contrats de l’industrie de la défense.

Palantir possède également les compétences et l’expertise pour générer des revenus grâce à son logiciel. L’Institut national de la santé a attribué à l’entreprise un contrat pour continuer à fournir une enclave de données basée sur le cloud pour la centralisation des données Covid-19. Le contrat de 59,5 millions de dollars sur deux ans comprend un ordre de travail initial de 7,9 millions de dollars au cours des cinq premiers mois.

Forts revenus et flux de trésorerie de Palantir

Ces contrats gouvernementaux peuvent augmenter les revenus de l’entreprise à court terme, ce qui augmentera le stock de PLTR.

Palantir dispose d’un solide cash flow libre (FCF) et d’un endettement minimal. Elle a considérablement amélioré ses flux de trésorerie et généré 201 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre.

L’entreprise engage de lourdes dépenses en recherche et développement en plus de créer des solutions personnalisées pour les clients. Il investit également énormément dans l’acquisition de nouveaux clients. Cependant, je ne pense pas que Palantir manquera de liquidités avant plusieurs années.

A la fin du deuxième trimestre, la direction a augmenté sa guidance pour FCF. Initialement, ils s’attendaient à un flux de trésorerie disponible de 150 millions de dollars à la fin de l’année. Maintenant, la société s’attend à voir au moins 300 millions de dollars en FCF.

La direction n’augmentera ses prévisions que lorsqu’elle sera convaincue que l’entreprise peut répondre aux attentes mises à jour. L’augmentation des flux de trésorerie prévus prouve que l’entreprise fait quelque chose de bien et que l’entreprise devient rentable.

Si vous êtes prêt à attendre, achetez des actions PLTR

Il n’a pas beaucoup bougé au cours de la dernière année, mais l’action PLTR a un fort potentiel de croissance pour les investisseurs patients. Ne vous attendez pas à ce que le stock double dans les prochains mois. N’achetez des actions PLTR que si vous êtes prêt à les conserver sur le long terme.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’une grande partie de ses revenus continue de provenir de contrats gouvernementaux. Et tant que l’entreprise est rentable, il n’y a rien de mal à cela. Mais pour ceux qui restent sceptiques, Palantir augmente également le nombre de clients commerciaux qu’elle sert.

Bien que je ne pense pas que l’action PLTR atteindra de nouveaux sommets historiques, je pense que ses récents contrats donneront un coup de pouce à l’action et que ses actions connaîtront une hausse.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des chiffres l’aide à rédiger une analyse boursière claire.