L’action PLTR vaut au moins 30 % de plus selon les estimations des analystes

C’est vraiment triste pour Palantir (NYSE :PLTR) Stock. Depuis que la société a publié son rapport sur les résultats stellaires le 9 novembre, les actions de PLTR ont chuté comme un roc. Mais ça ne mérite pas ça.

Et ce n’est pas comme si l’action était surévaluée. En fait, comme je l’ai souligné dans mon article du mois dernier le 17 novembre, c’est très sous-évalué.

Le 9 novembre, lorsque les bénéfices ont été publiés, l’action PLTR était à 24,25 $ et, en fait, elle avait culminé à 26,75 $ le 8 novembre. Mais au 16 décembre, elle n’était qu’à 18,17 $ avec une capitalisation boursière de seulement 36,79 $. milliard.

De plus, depuis le 23 septembre, il a culminé à 28,77 $ et a chuté de 10,60 $ ou 36,8 % depuis lors. Mais cela semble-t-il vraiment juste pour une entreprise qui a enregistré une croissance trimestrielle robuste de 36 % des revenus en glissement annuel et de 103 % des revenus commerciaux ?

Où en sont les choses à Palantir

Et il n’y a pas que ça. Palantir a également généré d’énormes flux de trésorerie d’exploitation et de trésorerie disponible (FCF) au cours du trimestre.

Par exemple, prenons un flux de trésorerie d’exploitation de 101 millions de dollars, une marge de 26 %. De plus, son flux de trésorerie disponible ajusté était de 119 millions de dollars, ce qui représentait 30 % de ses revenus totaux de 392 millions de dollars au cours du trimestre.

En d’autres termes, l’entreprise est extrêmement rentable, y compris en termes de cash-flow. En outre, Palantir a indiqué qu’il s’attend à ce que son chiffre d’affaires augmente de 40 % en glissement annuel en 2021 pour atteindre 1,527 milliard de dollars.

Comme si cela ne suffisait pas, les analystes prévoient une croissance de plus de 29 % des revenus en 2022 pour atteindre 2 milliards de dollars l’année prochaine et 2,58 milliards de dollars d’ici la fin de 2023. Cela représente un taux de croissance de 68,6 % en seulement deux ans.

Ainsi, de ce point de vue, les actions de PLTR se négocient pour seulement 14 fois les revenus de 2023. De plus, il est probable que les revenus surprennent à la hausse pour cette entreprise puisque ses contrats comportent un élément récurrent. La plupart de ses contrats sont avec le gouvernement ou de grandes entreprises, ce qui a tendance à les rendre collants.

Cela donne l’impression que la baisse récente du stock de PLTR est excessive. Et cela ne semble pas durable.

Quelle est la valeur du stock de Palantir

Les analystes prévoient désormais que les revenus atteindront 2 milliards de dollars d’ici 2022 et 2,58 milliards de dollars en 2023. C’est légèrement plus élevé qu’il y a un mois, lorsque la moyenne de 10 analystes était de 2,56 milliards de dollars de revenus d’ici 2023.

En conséquence, en utilisant une métrique de marge de 30 % FCF, Palantir pourrait avoir 774 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles d’ici 2023. C’est le résultat de la multiplication de 30 % par 2,58 milliards de dollars.

Suite à cela, nous pouvons estimer sa valeur. Par exemple, en utilisant une mesure de rendement de 1% FCF, nous pouvons définir une valeur de capitalisation boursière cible pour Palantir.

Voici comment cela fonctionne : si nous divisons les 774 millions de dollars de FCF prévus par 1 %, la valeur de marché cible est de 77,4 milliards de dollars. C’est 110 % de plus que la capitalisation boursière du 16 décembre de 36,79 milliards de dollars.

Maintenant, même si cela prend 2 ans, le rendement annuel moyen sur une base composée est de 44,9 % pour chacune des deux années suivantes.

Alors, voici ce que cela signifie. L’année prochaine, l’action PLTR vaut 26,46 $, soit 44,9 % par rapport au prix de 18,26 $ du 16 décembre. Et l’année d’après, il vaut 38,34 $ par action.

Que faire avec le stock PLTR

Aujourd’hui, les analystes sont toujours positifs sur l’action PLTR. Par exemple, Seeking Alpha rapporte que son enquête auprès de 10 analystes qui ont écrit sur l’action est un objectif de cours moyen de 24,22 $ par action.

Cela représente un gain potentiel de 32,6% par rapport au prix du 16 décembre. Il est également proche de mon objectif de cours pour l’année prochaine de 26,46 $ par action.

La même chose est vraie sur TipRanks.com. Leur enquête auprès de huit analystes qui ont écrit sur l’action au cours des trois derniers mois est un objectif de prix de 23,14 $ par action. C’est 26,7% par rapport au prix du 16 décembre.

Ainsi, les objectifs de cours moyens des analystes se situent entre 27 % et 33 % par rapport au cours du 16 décembre, soit environ 30 % en moyenne. Ainsi, même si vous ne croyez pas à mon objectif de prix 45% plus élevé pour l’année prochaine, vous pouvez vous fier aux autres analystes qui pensent qu’il vaut 30% de plus. Cela met sa valeur à 23,74 $ par action, 30 % par rapport au prix du 16 décembre.

