L’action POSH vaut 35% de plus compte tenu de son taux de prise élevé par rapport à l’action ETSY

Poshmark (NASDAQ:CHIC) ressemble à une opportunité d’achat décente en ce moment, étant donné à quel point le stock POSH a chuté ces derniers temps. Au cours du dernier mois, il a baissé de plus de 30% au 26 mars à 39,64 $. Il est en baisse de 61,84 $ ou 60,9% par rapport à sa clôture du premier jour (14 janvier) de 101,50 $ et par rapport au prix d’introduction en bourse de 42 $.

Le stock est également un bon achat ici car il semble bon marché par rapport à un certain nombre d’autres sites de produits sociaux, compte tenu de son taux de prise élevé. La comparaison des taux de prélèvement avec les ratios ventes / valeur associés nous permet de voir à quel point le stock POSH est maintenant bon marché. Mon estimation est qu’il vaut au moins 35% de plus à 53,63 $ par action.

Cet article expliquera comment j’ai trouvé cette valeur cible.

Évaluation de Poshmark

Par exemple, Poshmark parle beaucoup de sa valeur brute de marchandise (GMV). C’est la base des transactions du vendeur sur laquelle l’entreprise facture ses honoraires, produisant des revenus. Le taux de prise correspond au niveau de revenu divisé par le GMV. Par exemple, au quatrième trimestre, le GMV était de 387,2 millions de dollars, en hausse de 28% d’une année sur l’autre. Étant donné que le revenu net était de 69,3 millions de dollars, le taux de participation était très élevé à 17,9% (soit 69,3 millions de dollars divisé par 387,2 millions de dollars).

J’ai récemment écrit un article montrant que le taux de participation à Airbnb (NASDAQ:ABNB) était de 14% en 2020 et de 4% pour Carré (NYSE:SQ). Mais voici la chose: les actions d’ABNB se négocient à un rapport entreprise / ventes (EV / Ventes) prévu pour 2021 de 21 fois et le stock SQ a un multiple EV / Ventes de 13 fois.

En revanche, le stock POSH a un multiple EV / Vente de 8,54 fois (2,76 milliards de dollars EV divisé par 323 millions de dollars de ventes prévues pour 2021). En d’autres termes, ces actions ont des taux de prélèvement inférieurs mais sont plus chères.

Poshmark est en concurrence avec un certain nombre d’autres marchands de sites sociaux. EBay (NASDAQ:EBAY) est un concurrent et a enregistré un taux de participation de 10,9% au quatrième trimestre (2,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires divisé par 26,6 milliards de dollars). Mais l’action EBAY a un multiple EV / Ventes de 3,8 fois (45 milliards de dollars EV / 11,9 milliards de dollars de ventes estimées en 2021). Mais eBay est beaucoup plus grand, plus mature et plus rentable que Poshmark. Il a donc un taux de participation inférieur, mais également un multiple EV / Ventes inférieur.

Etsy (NASDAQ:ETSY) est un marchandiseur similaire sur le marché de produits d’occasion (bien que Poshmark soit principalement constitué de vêtements). Etsy a un taux de prise de ventes brutes de marchandises (GMS) plus élevé qu’eBay, mais inférieur à Poshmark, mais aussi une évaluation EV / Ventes plus élevée.

Par exemple, l’année dernière, la société avait 10,3 milliards de dollars en GMS et un chiffre d’affaires net du marché (et non un chiffre d’affaires total) de 1,3 milliard de dollars. Cela signifie que son taux de prise était de 12,6%, bien inférieur à 17,9% de Poshmark. Mais sa valeur d’entreprise (EV) de 24,9 milliards de dollars équivaut à 11,5 fois son chiffre d’affaires prévu de 2,17 milliards de dollars pour 2021. Comparez cela au stock POSH, qui, comme je l’ai souligné ci-dessus, ne représente que 8,5 fois les ventes d’EV.

Que faire avec POSH Stock

Même si nous ignorons le taux de participation beaucoup plus élevé de Poshmark par rapport à Airbnb, Square, eBay et Etsy, son ratio EV / Ventes est trop faible. Cela suppose que nous ignorons eBay en tant que valeur aberrante car il est tellement plus grand et mature.

Par exemple, par rapport à ETSY, la valorisation devrait être 35% plus élevée (c’est-à-dire, 11,5 fois EV / Ventes d’Etsy contre le multiple de 8,5 chez Poshmark). Étant donné que Poshmark a un taux de prise beaucoup plus élevé, c’est plus que raisonnable.

En fait, le stock POSH vaut plus de 11,5 fois EV / Ventes. Au minimum, cela implique que l’action POSH vaut 53,63 USD par action (soit 35% au-dessus du cours de l’action POSH de 39,64 USD par action).

Cependant, tenez-en compte. Un analyste de Seeking Alpha, dans son article, «Poshmark est une perte de temps pour les vendeurs» fait valoir à juste titre que le taux de prise est sa faiblesse et sa chute potentielle. En effet, le niveau élevé des frais facturés par Poshmark par rapport à ses clients pourrait éventuellement conduire à un niveau inférieur de vendeurs et de clients.

En d’autres termes, trop de bonnes choses (pour les actionnaires) ne sont pas bonnes à long terme pour l’entreprise et ses vendeurs. Cependant, voici ma réponse à cela. Jusqu’à présent, les analystes prévoient des ventes plus élevées et des bénéfices positifs pour Poshmark. Jusqu’à ce que les ventes et les bénéfices baissent, il me semble que l’action POSH est toujours sous-évaluée d’au moins 35% et vaut au moins 53,63 $ par action.

