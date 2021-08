L’action POSH vaut 55% de plus sur la base des marges FCF élevées et du taux de prise

Poshmark (NASDAQ :CHIC), la boutique en ligne de vêtements neufs et d’occasion, a produit d’excellents bénéfices pour son deuxième trimestre se terminant le 30 juin le 10 août. Dans cet esprit, voici le résultat final : l’action POSH vaut au moins 55% de plus à 41,20 $, par rapport à son prix au 21 août de 26,53 $.

Source : NYC Russ / Shutterstock.com

Vous ne le sauriez pas d’après les performances de l’action ces derniers temps. Les vendeurs à découvert l’ont attaqué et détiennent désormais une participation de 21,6 % dans son flottant, selon Yahoo! La finance.

L’action a chuté de son sommet de 104,98 $ peu de temps après son introduction en bourse le 14 janvier et a récemment atteint un creux de 25,62 $. Au 20 août, l’action POSH était à 26,53 $. Alors, le stock est-il au plus bas ? Je pense que oui puisque mon prix cible est de 41,20 $.

Qu’est-ce que Poshmark vaut

Dans l’ensemble, la raison pour laquelle je pense que c’est parce que l’entreprise produit désormais clairement de grandes quantités de flux de trésorerie disponibles (FCF). Au deuxième trimestre, ses ventes ont augmenté de 22 % en glissement annuel pour atteindre 81,8 millions de dollars. Le «taux de prise» de l’entreprise était élevé à 18,2% puisque sa valeur brute de la marchandise (GMV), le total de toutes les transactions, était de 449,6 millions de dollars.

Ce taux de prise était encore plus élevé que le taux de prise à Etsy (NASDAQ :ETSY), dont j’ai récemment parlé. Leur taux de prise est inférieur à 17,4% et leur multiple prix-ventes (P/S) pour 2022 est de 9,28 fois contre 5,10 fois pour Poshmark. Il est donc clair que l’action POSH vaut plus que son prix actuel. Mais combien plus ?

Une façon de le faire est d’estimer son FCF à l’avenir, puis de définir une valeur à ce sujet. Par exemple, pour les six mois se terminant le 30 juin, Poshmark a indiqué que son flux de trésorerie d’exploitation était de 25,14 millions de dollars. Après déduction de 849 000 $ de dépenses d’investissement, le FCF pour les six mois était de 24,291 millions de dollars. Étant donné que les ventes de Poshmark sur six mois s’élevaient à 162,713 millions de dollars, sa marge de FCF était de 14,93 %. Appelons cela 15 % à des fins de prévision.

Ensuite, si nous appliquons la marge de 15 % FCF aux ventes prévues de l’entreprise en 2022 de 418,9 millions de dollars, nous pouvons prédire que FCF atteindra 62,84 millions de dollars en 2022. Nous pouvons l’utiliser pour évaluer l’action POSH.

Par exemple, si le marché lui donne un rendement de 2 % FCF, la valeur marchande serait de 3,141 milliards de dollars (c’est-à-dire 62,84 millions de dollars/0,02 = 3,14 milliards de dollars). C’est 53,4% de plus que sa valeur marchande actuelle de 2,047 milliards de dollars, telle que mesurée par Yahoo! La finance.

En d’autres termes, attendez-vous à ce que l’action POSH augmente à 41,20 $ une fois que le marché évalue correctement son FCF à un rendement de 2%. C’est la même chose que d’évaluer le FCF à une valeur de marché de 50 fois. (c’est-à-dire 1/0,02 = 50).

Où cela laisse une marque de fabrique

De plus, la croissance de Poshmark et son taux de participation sont très impressionnants. C’est pourquoi je pense que sa valeur intrinsèque sous-jacente est au moins 55% plus élevée, comme le montre mon analyse ci-dessus. Mais la vérité est que le stock est également pondéré par rapport à Ebay (NASDAQ :EBAY).

Par exemple, eBay a une valeur marchande de 47,35 milliards de dollars, mais ses prévisions de ventes pour 2022 sont de 11 milliards de dollars. Cela signifie que sa métrique P/S n’est que de 4,3 fois. C’est légèrement inférieur au ratio de 5,1 de Poshmark, même si j’ai soutenu que l’action POSH mérite d’avoir une valeur P/S plus élevée.

Mais regardons de plus près. eBay a indiqué que son GMV au deuxième trimestre était de 22,1 milliards de dollars et qu’il a généré des ventes de 2,7 milliards de dollars à partir de ce GMV. Par conséquent, son taux de prise n’était que de 12,2%, contre le taux de prise Poshmark beaucoup plus élevé de 18,2% (voir ci-dessus). Il est donc clair que Poshmark a un modèle commercial beaucoup plus rentable (environ 50% de plus) – tant qu’il peut produire des marges de flux de trésorerie disponibles élevées à partir de ce taux de prise élevé.

À mon tour, c’est pourquoi je pense toujours que l’action POSH finira par avoir un prix plus élevé qu’actuellement. Le marché se rendra compte avec le temps que son modèle économique est plus rentable à long terme que celui d’eBay.

Que faire avec les actions POSH

Maintenant que le stock est à un creux, c’est probablement le bon moment pour commencer à le calculer même s’il continue de baisser. Après tout, l’action se négocie pour seulement 5,1 fois les ventes et a une marge de FCF très rentable. Au fil du temps, le marché le réévaluera d’au moins 55 % à 41,20 $ par action.

Cela pourrait prendre jusqu’à la fin de 2022 pour que cela se produise (c’est-à-dire dans plus de 1,33 ans). Le rendement composé annuel moyen sera de 39,1 % par an sur la base d’un taux de croissance moyen composé (TCAC).

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.