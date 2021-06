L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala atteint un niveau record ; Le stock de Titan pourrait toucher Rs 1 800 dans les prochains jours

Après une rupture par rapport à ses multiples sommets de 1620 niveaux, l’action Titan a atteint un niveau record.

Le cours de l’action Titan Company a grimpé jusqu’à 6 pour cent à Rs 1 681,15, également un nouveau record historique, dans les transactions intrajournalières sur l’ESB. L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala a dépassé son précédent record de Rs 1 620,95, touché le 6 janvier de cette année et a été le meilleur gagnant de Sensex jeudi. Avec une forte augmentation de 6%, la capitalisation boursière de Titan Company se situe désormais à près de Rs 1,5 lakh crore. Les analystes estiment que cette action pourrait augmenter de 7% par rapport aux niveaux actuels à 1 800 Rs dans les prochains jours.

L’or a eu une tendance à la hausse, passant de 1 700 $ à 1 900 $ en l’espace de 8 à 9 semaines. “En général, nous constatons un décalage de l’action des prix entre l’or et les actions aurifères de 21 à 34 jours de bourse et le rallye de Muthoot Finance au cours des deux derniers jours déclenche les sentiments haussiers de Titan”, a déclaré à Financial Express Brijesh Bhatia, analyste de recherche principal, Equitymaster. En ligne. Brijesh Bhatia a conseillé aux investisseurs de détenir ou d’ajouter Titan dans leur portefeuille, car l’or devrait grimper jusqu’à 2 500 $. “Le risque ici pour Titan est que les chiffres des ventes pourraient toucher avec le verrouillage car les magasins sont fermés et en ligne également, car certains États n’ont autorisé que la livraison de produits essentiels”, a-t-il déclaré.

Alors que les actions de Titan Company sont sorties de la zone de consolidation de 1400-1610, Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio Ltd, a déclaré à Financial Express Online que le prochain objectif de Titan serait de Rs 1 800. “Il faut maintenir un stop loss de 1530 à court terme”, a-t-il déclaré. En termes de volume négocié, 2,64 actions lakh ont été négociées jusqu’à présent au cours de la session sur l’ESB, tandis qu’un total de 46,43 actions lakh ont échangé la main sur NSE. L’année dernière, en juin, Titan Company a atteint un creux de 52 semaines de Rs 908,50 chacun, depuis lors, il a augmenté de 85%.

Rakesh Jhunjhunwala et son épouse Rekha Jhunjhunwala, détenaient respectivement 3,97 % et 1,09 % du capital de Titan Company à la fin du trimestre de mars 2021, selon les données de l’actionnariat. Ils détenaient collectivement 4,49 crores d’actions de Titan Company. À la fin du trimestre de janvier à mars de l’exercice 21, les fonds communs de placement détenaient 4,36 % du capital ou 3,86 crore d’actions de cette société du groupe Tata. Alors que les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) détenaient 18,10 pour cent du capital ou 16,06 crore d’actions. La participation des promoteurs s’élevait à 52,90 pour cent.

Après une cassure de ses multiples sommets de 1620 niveaux, l’action Titan a atteint un niveau record. Le déverrouillage partiel dans divers États a également amélioré les sentiments pour le secteur de la vente au détail. “Nous nous attendons à ce que le titre augmente pour atteindre un objectif de 1800 au cours des prochaines semaines”, a déclaré à Financial Express Online Vikas Jain, analyste de recherche principal chez Reliance Securities.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

