L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala atteint un nouveau record historique ; Le stock de Titan a presque doublé en moins d’un an

L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala a dépassé le précédent record de Rs 1 770,35 chacune, touché hier

Le cours de l’action Titan Company a gagné jusqu’à 1,5% pour atteindre 1 784,25 Rs pièce, également un nouveau record en intrajournalier sur l’ESB. L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala a dépassé le précédent record de Rs 1 770,35 chacune, touché hier. Avec la facilité de verrouillage dans plusieurs États, l’amélioration du taux de vaccination et une meilleure croissance attendue du segment des bijoux au cours des 2-3 prochaines années ont propulsé Titan à un niveau record, ont déclaré les analystes. En moins d’un an, l’action Titan a augmenté de 91% par rapport à son plus bas de 52 semaines de Rs 935,20. Alors qu’il a grimpé de 12% jusqu’à présent ce mois-ci. Par ailleurs, le gouvernement a également rendu obligatoire le poinçonnage des bijoux en or à partir du 15 juin 2021, en vertu duquel les bijoutiers pourront vendre des bijoux en or certifiés 14 ou 18 ou 22 carats.

Les cours de l’action Titan se sont redressés depuis début juin après que le titre a fait une cassure décisive au-dessus de son niveau de résistance. L’action s’est focalisée après que le gouvernement a accordé une aide aux bijoutiers à la suite de la résurgence de Covid-19 et a prolongé la date limite pour le poinçonnage des bijoux en or au 15 juin 2021. l’action semble optimiste », a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, analyste de recherche principale, CapitalVia Global Research. Elle a également déclaré que les initiatives en cours de la société pour contenir les coûts et améliorer la part de marché devraient se traduire par de meilleures marges et soutenir des performances saines à l’avenir,

En termes de volume échangé, 2,70 actions de lakh Titan ont été négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 8,21 actions de lakh ont échangé la main sur NSE, jusqu’à présent dans le commerce. Les analystes d’Edelweiss ont attribué une note d’achat à l’action, avec un prix cible de 1 890 roupies, ce qui implique une hausse de près de 6% par rapport aux niveaux actuels. La société de recherche continue de rester positive sur Titan à long terme en raison d’un solide portefeuille de marques dans tous les segments ; expansion régulière des magasins en mettant l’accent sur l’expansion sur les marchés de niveau II/III ; et le vent arrière de la demande d’un changement structurel vers le commerce de détail organisé.

Rakesh Jhunjhunwala et son épouse Rekha Jhunjhunwala, détenaient collectivement 4,49 crores d’actions de Titan Company à la fin du trimestre de mars 2021. «Le titre a atteint un sommet sans précédent après une cassure de ses multiples sommets de 1620 niveaux. Le déverrouillage partiel dans divers États a également amélioré les sentiments pour le secteur de la vente au détail. Nous nous attendons à ce que le titre augmente pour atteindre un objectif de 1 800 au cours des prochaines semaines », a déclaré à Financial Express Online Vikas Jain, analyste de recherche principal chez Reliance Securities.

Techniquement, les investisseurs devraient enregistrer des bénéfices maintenant que l’action est entrée dans la zone de surachat, a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades. “Les niveaux 1620-1660 devraient être une bonne zone de soutien où les nouveaux investisseurs peuvent réintégrer”, a-t-il déclaré à Financial Express Online. HSBC Securities, le mois dernier dans une note, a déclaré que le poinçonnage obligatoire façonnerait le comportement de tarification du commerce, déclencherait une consolidation et réduirait l’écart artificiel de prix entre les bijoutiers, rendant la proposition de valeur des bijoutiers organisés tels que Titan plus attrayante. “Le parcours de gain de parts de marché pour Titan s’accélérera : l’attrait structurel clé de Titan est l’opportunité de gain de parts de marché constante du commerce non organisé (toujours près de 70% du marché)”, a-t-il ajouté.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.