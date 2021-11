L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala déclassée par Ambit, une baisse de 11% attendue

Big Bull Rakesh Jhunjhunwala détient une participation de 4,87 % dans Titan avec son épouse Rekha Jhunjhunwala. (Photo : REUTERS)

Titan Company, l’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala, a été rétrogradée par les analystes d’Ambit, qui s’attendent à ce que la croissance des revenus se modère alors que la demande refoulée commence à diminuer. « Avec des bénéfices à court terme déjà supérieurs aux estimations consensuelles (de 7 à 10 %) et des estimations à long terme intégrant déjà un TCAC de 16 % des revenus au cours de l’exercice 24-40E (impliquant une croissance de 2 fois la part de marché de la joaillerie de 4 % à 12 %), nous voyons un risque à la baisse pour la valorisation actuelle de 77x/61x FY23/FY24 P/E », a déclaré Ambit dans un rapport. Le cours de l’action Titan a augmenté de 54 % cette année pour se négocier désormais à 2 406 roupies par action.

Vendre maintenant mais perspectives à long terme intactes

Ambit a abaissé l’action à une note de « vente » avec un prix cible de 2 141 roupies par action. Cela implique une baisse de 11% par rapport au prix actuel de Rs 2 406 par action. Cependant, malgré le déclassement, la société de courtage a déclaré qu’elle ne voyait aucune brèche dans la franchise de Titan à long terme, à l’exception des risques de surprise des bénéfices à court terme qui sont intégrés aux évaluations. Les analystes ont ajouté que les investisseurs devraient rechercher de meilleurs points d’entrée car les surprises de bénéfices à court terme seront faibles ou limitées.

Sur la plus longue période, Ambit a déclaré que la croissance des bijoux de Titan serait propulsée par ; échange d’or, répondant plus efficacement aux canaux, aux occasions et aux prix via Tanishq, Caratlane, Mia et Zoya, accélération de l’expansion des magasins de Tanishq et affaiblissement de la concurrence en raison de normes réglementaires plus strictes.

La demande refoulée s’estompe-t-elle ?

Titan a profité de la demande refoulée, avec une forte reprise des revenus au cours de l’exercice précédent et du premier semestre de l’exercice en cours. « Nous aimons Titan pour sa forte notoriété et sa grande marge de manœuvre pour croître et gagner des parts de marché sur le marché indien de la bijouterie très fragmenté et non organisé. Cependant, nous ne pensons pas que les valorisations actuelles soient durables et nous déclassons donc Titan à SELL », a ajouté Ambit.

L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala

Big Bull Rakesh Jhunjhunwala détient une participation de 4,87 % dans Titan avec son épouse Rekha Jhunjhunwala, selon les données disponibles sur le site Web de l’ESB. Ce chiffre a légèrement augmenté au cours du trimestre précédent, car Rakesh Jhunjhunwala et sa femme ont ajouté des actions de Titan. La valeur totale des actions Titan détenues par le grand taureau s’élève à 10 390 crores de roupies.

