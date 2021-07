L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala est la plus perdante de Sensex aujourd’hui, le cours de l’action Titan chute de 2,6% sur la mise à jour du premier trimestre

L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala a été la principale perdante de l’ESB Sensex dans les transactions intrajournalières.

Le cours de l’action Titan Company a chuté de 2,6% à 1 717,55 Rs pièce en intrajournalier sur l’ESB, après que le fabricant de montres-bijoux a publié une mise à jour commerciale pour le premier trimestre de l’exercice 22. Les ventes de l’entreprise ont été touchées au milieu de la deuxième vague de COVID-19, qui a entraîné des fermetures temporaires de magasins dans des États clés. L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala a été la principale perdante de l’ESB Sensex dans les transactions intrajournalières. L’action a atteint un record de Rs 1 800 au cours de la dernière semaine de juin. La reprise des ventes de Titan s’est progressivement améliorée dans toutes les activités, parallèlement à l’augmentation du nombre de jours d’ouverture des magasins.

Titan Company a enregistré une croissance des revenus de 117 % (hors ventes de lingots) au cours du trimestre d’avril à juin de l’exercice en cours, avec des contributions aux revenus d’environ 50 %, 10 % et 40 % provenant des mois d’avril, mai et juin, respectivement. En termes de volume négocié, 1,44 actions lakh ont échangé des mains sur l’ESB et un total de 15,56 unités lakh sur NSE. Le gouvernement a également rendu obligatoire le poinçonnage des bijoux en or à partir du 15 juin 2021, en vertu duquel les bijoutiers pourront vendre des bijoux en or certifiés 14 ou 18 ou 22 carats.

Rakesh Jhunjhunwala et son épouse Rekha Jhunjhunwala, détenaient collectivement 4,49 crores d’actions de Titan Company à la fin du trimestre de mars 2021.

En un peu moins d’un an, le cours de l’action Titan Company a presque doublé par rapport au niveau de Rs 941 il y a un an. 90% des magasins Titan ont déjà rouvert et la fréquentation est plus élevée que l’année dernière, il y a peu d’inquiétudes quant à l’impact de la mise en œuvre du poinçonnage obligatoire sur la franchise de Titan par rapport à ses pairs, a déclaré un analyste. La mise en œuvre peut être progressive et longue pour la plupart des détaillants de bijoux non organisés. Mais une fois cela fait, cela les amènera presque au même niveau que les joueurs organisés comme Titan Company. « Cela pourrait avoir un impact sur la part de marché de Titan dans le secteur de la joaillerie. Les autres activités de Titan (montres, lunettes, etc.) n’ont pas été en mesure de se développer de manière significative en termes de contribution aux revenus globaux », a déclaré Tanusree Banerjee, co-responsable de la recherche, Equitymaster, à Financial Express Online.

Titan Company vise à gagner des parts de marché dans le segment des bijoux en raison de l’accent mis sur le segment des mariages, d’un vaste potentiel d’expansion des magasins (40 à 50 magasins chaque année) et des programmes de récolte d’or et d’échange d’or, a déclaré Amarjeet Maurya, AVP – Mid Caps. , Angel Broking. Il a également déclaré que le passage d’un secteur non organisé (actuellement 70 %) à un secteur organisé (actuellement 30 %) dans le segment des bijoux profitera aux acteurs de marque comme Titan en raison du positionnement solide de la marque et de sa qualité supérieure.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

