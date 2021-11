L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala pourrait gagner jusqu’à 25 % ; les courtiers mondiaux sont haussiers après les résultats du deuxième trimestre

Rakesh Jhunjhunwala a récemment augmenté sa participation dans la société, pour la première fois depuis décembre 2019.

L’action préférée de Rakesh Jhunjhunwala, Titan Company Ltd, a gagné près de 13% au cours du dernier mois grâce à de solides bénéfices trimestriels. Titan a enregistré une augmentation de 222% de son bénéfice net en glissement annuel tandis que son chiffre d’affaires a augmenté de 66%. Les analystes des sociétés de courtage mondiales ont réitéré leurs opinions positives sur le titre, s’attendant à une hausse de 25% par rapport aux niveaux actuels. Le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala est actionnaire de Titan depuis plus d’une décennie et sa participation dans la société est la plus importante de son portefeuille. Rakesh Jhunjhunwala a récemment augmenté sa participation dans la société, pour la première fois depuis décembre 2019.

Recherche Macquarie – Surperformer

Prix ​​cible – Rs 3 000

Les résultats du deuxième trimestre de Titan ont surpris la société de courtage, car le contrôle des coûts et une meilleure gamme de produits ont entraîné une marge de joaillerie de 13 % plus élevée que prévu. « Nous voyons des vents favorables dans la dynamique de croissance des ventes de Titan, car ses investissements dans l’ajout de magasins, la conception de produits, le marketing, etc. lui permettent de se développer en avance sur l’industrie », ont déclaré les analystes de Macquarie dans une note. Ils ont ajouté que des éléments constitutifs sont en place grâce à des normes de poinçonnage pour accroître la transparence/la conformité à moyen terme. La société de courtage a augmenté le BPA FY22E de 13% pour tenir compte des résultats du deuxième trimestre et de la solidité continue des marges sur les bijoux, les montres et les lunettes. Le prix cible implique une hausse de près de 25 % par rapport aux niveaux actuels.

Morgan Stanley – Surperformer

Objectif de cours – Rs 2 501

La performance exceptionnelle du deuxième trimestre a été meilleure que les estimations des analystes de Morgan Stanely. La société de bourse a déclaré que le résultat était 15 % en avance sur ses estimations. La société de courtage a souligné les perspectives optimistes de la direction pour la société. « La direction reste confiante quant aux prochaines fêtes de fin d’année. Elle continuera d’investir dans la croissance dans tous les segments d’activité compte tenu de l’opportunité de part de marché », a déclaré Morgan Stanley. L’augmentation des cas de Covid-19 et un retard dans la reprise de la consommation urbaine sont considérés comme des menaces à la hausse.

Haitong – Surperformer

Objectif de prix – Rs 2,720

Les analystes de Haitong ont été impressionnés par les bénéfices trimestriels de Titan, meilleurs que leurs estimations. « Le segment des bijoux, des lunettes et autres a une tendance bien au-dessus des niveaux pré-COVID tandis que les montres ont enregistré une forte croissance séquentielle et se rapprochent des niveaux pré-COVID », a déclaré la société de courtage. « Nous augmentons nos estimations de BPA pour l’exercice 22-24 de 3,2 à 6,7 % grâce à une forte reprise des dépenses discrétionnaires et à de solides plans d’ajout de magasins. Nous augmentons notre TP de Rs 2 060 à Rs 2 720 alors que nous passons à notre BPA de mars 2024 de Rs 40. Titan reste un premier choix dans le segment de la consommation discrétionnaire pour la société de courtage chinoise. Le cours cible implique une hausse de près de 13 %.

