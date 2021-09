L’action PSFE était trop risquée avant son déclin, mais pour 8 $, cela en vaut la peine

La dernière fois que j’ai écrit sur Paysafe (NYSE :PSFE) en avril de cette année, j’étais sceptique quant à la folie SPAC dans le sens général d’amener de jeunes entreprises à but non lucratif sur le marché. Cependant, l’acquisition de SPAC qui a conduit à l’action PSFE s’est démarquée de la foule des spéculations.

Source : Sulastri Sulastri / Shutterstock.com

Paysafe est une entreprise établie avec une histoire de 20 ans, 3 400 employés et 1,5 milliard de dollars de revenus. Mieux encore, le principal sponsor ou partisan de Paysafe était l’homme d’affaires et investisseur légendaire Bill Foley.

Les entreprises associées à Foley comprennent des noms aussi divers que Financière Fidelity National (NYSE :FNF), Vins de Foley, Ceridian (NYSE :JOUR) et les Golden Knights de Vegas. De plus, et peut-être plus important encore, il possède l’une des meilleures stations de ski en Amérique du Nord – Whitefish Mountain Resort dans le Montana. Peut-être que ce dernier fait est un exemple de biais cognitif car je suis patrouilleur de ski dans un domaine skiable du Montana (pas Whitefish).

Les choses ont changé depuis mon dernier article de stock PSFE. Mais d’abord, rafraîchissons nos esprits sur ce qu’est Paysafe.

Stock PSFE et quelques risques

Paysafe peut être considéré comme un jeu d’investissement classique dans le monde des Fintech. Ils fournissent les outils qui stimulent les jeux en ligne et le commerce électronique sans avoir à se soucier de produire un produit final.

Paysafe peut être le fournisseur d’armes pour des secteurs verticaux tels que l’iGaming, les voyages, les biens numériques (pensez à Fortnite), les services Fintech et les paiements intégrés traditionnels. Cela fournit un ensemble diversifié de flux de revenus qui peuvent compenser toute irrégularité sur divers marchés finaux. L’entreprise a également une portée mondiale diversifiée, avec 47% des revenus provenant d’Amérique du Nord, 39% d’Europe et 14% de partout ailleurs.

Les investisseurs ont été déçus par plusieurs éléments de leur publication des résultats du deuxième trimestre 2021. Les prévisions de revenus pour le troisième trimestre étaient inférieures aux attentes, mais les prévisions pour l’ensemble de l’année sont restées inchangées.

Un autre problème a été l’annonce de deux acquisitions majeures. Bien qu’on s’attende à ce que ces entreprises prospères et à valeur ajoutée, le coût combiné était d’environ 1 milliard de dollars et portera le ratio de levier à plus de 5 fois, ce que certains jugent trop élevé. Cela a très probablement contribué au recul significatif du titre PSFE en août.

Les acquisitions récentes peuvent ajouter de la valeur

Au fil des ans, l’acquisition d’entreprises de tuck-in a été une stratégie importante pour PSFE. Comme je l’ai dit plus haut, la société a réalisé deux grosses acquisitions. Le 16 août, la société a annoncé qu’elle acquérait SécuritéPay pour 441 millions de dollars. SafetyPay est une plate-forme de commerce électronique latino-américaine présente dans 11 pays et revendique 180 000 points de collecte.

Le 22 août, Paysafe a annoncé l’acquisition viatech. Viatech est une société fintech basée en Allemagne avec des positions de leader dans le monde de la banque numérique.

Les objectifs ambitieux d’expansion mondiale de Paysafe sont bien consolidés avec ces types d’acquisitions.

Dette et mise à jour Q2

PSFE a enregistré de bons résultats au deuxième trimestre. Le volume total des paiements (TPV) a augmenté de 41 % pour atteindre 32,3 milliards de dollars, tandis que les revenus ont augmenté de 13 %.

Le segment eCash a été le plus performant avec des revenus en hausse de 37%.

L’EBITDA ajusté a augmenté de 8 %, mais les marges d’EBITDA ont baissé de 1,5 % à 30,9 % en raison d’un mix d’activités défavorable et des vents contraires liés à la verticale à marge élevée. De plus, la marge d’EBITDA de l’année dernière a bénéficié de réductions de coûts temporaires en raison de la pandémie de Covid-10. Pour l’année civile 2021, l’EBITDA devrait croître à un taux à deux chiffres.

La dette totale à la fin du trimestre s’élevait à 2,1 milliards de dollars et les liquidités non soumises à restrictions s’élevaient à 248 millions de dollars. Sur la base de l’EBITDA des 4 derniers trimestres, le ratio de levier financier de la société était de 4,3x. La majeure partie de la dette a été refinancée après l’opération SPAC avec des échéances étendues à 2028/2029 à partir de 2024 et des taux abaissés de 50 pb.

L’objectif de ratio de levier à long terme de Paysafe est de 3,5x. Le modèle commercial de revenus récurrents à marge élevée de la société devrait générer un cash disponible solide qui sera en mesure de supporter ce niveau d’endettement.

La valorisation s’est améliorée depuis juillet

Paysafe n’a pas modifié ses prévisions pour 2021 et le principe de base de l’activité n’a pas changé. Au contraire, les acquisitions récentes augmenteront leur marché cible et offriront de nouvelles voies de croissance à deux chiffres. Je n’ai donc pas changé ma valeur pour l’entreprise. Je pense toujours que cela vaut 12 $ à 13 $ sur la base de ce que nous savons maintenant.

J’étais hésitant lorsque l’action se négociait autour de 12 $. Avec des échanges d’actions PSFE proches de 8 $, cela fait de PSFE un achat solide à ces niveaux.

Je ne peux pas commenter les mouvements commerciaux à court terme. Mais pour le long terme à partir de ces niveaux, Paysafe dispose du bon ensemble de produits et de la bonne équipe de gestion pour en faire un compoundeur.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tom Kerr travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. Il est actuellement gestionnaire de portefeuille principal chez Rocky Peak Capital Management. Auparavant, il était directeur des investissements et directeur de la recherche de SGL Investment Advisors, et a occupé plusieurs postes dans d’autres organisations liées à la finance. M. Kerr a également collaboré à TheStreet.com, RagingBull.com et InvestorPlace.com. Il est titulaire de la charte CFA et a obtenu un BBA en finance de la Texas Tech University.