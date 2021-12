L’action PSFE n’est pas le pari le plus sûr mais offre une valeur significative à long terme

Actions de l’entreprise de paiement numérique en plein essor Paysafe (NYSE :PSFE) a été sévèrement battu ce mois-ci. L’action PSFE a perdu environ 50% de sa valeur le mois dernier après avoir publié des résultats du troisième trimestre plus faibles que prévu. La direction a essayé de dissimuler les performances médiocres avec quelques excuses, mais il est clair que l’entreprise est confrontée à des défis importants. Néanmoins, l’action se négocie à une évaluation très attrayante et son incroyable piste de croissance donne à son cas haussier l’avantage décisif à ce stade.

Source : Sulastri Sulastri / Shutterstock.com

Paysafe est une plate-forme de paiement numérique avec ses tentacules dans plusieurs secteurs verticaux rentables, notamment les jeux d’argent en ligne (iGaming), les technologies financières (fintech), les jeux en ligne et les paris sportifs.

Plus tôt cette année, il est devenu public via une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) et a vu sa valeur grimper jusqu’à 20 $ avant de chuter bien en dessous de 5 $ aujourd’hui. Cela a été un début difficile jusqu’à présent, mais il a le potentiel de faire un retour dans un avenir pas si lointain.

Cependant, comme il existe depuis un certain temps, sa croissance ne fait que commencer à s’accélérer. De plus, Paysafe n’a pas peur de s’orienter vers de nouvelles avenues telles que la cryptographie pour générer de nouveaux revenus.

Faibles résultats du troisième trimestre

Paysafe a vu sa division de marketing numérique se débattre pendant un certain temps, mais elle est maintenant également en difficulté avec son segment de portefeuilles numériques.

La société a signalé une forte hausse de 50 % sur le marché nord-américain du iGaming, mais n’a enregistré aucune croissance des ventes au cours du troisième trimestre. De plus, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) vient de prendre un coup de 1% malgré les écarts de 17 millions de dollars par rapport aux estimations du consensus.

En commentant les résultats, la direction de Paysafe a blâmé « la réglementation des jeux d’argent et la mollesse sur les marchés clés » en Europe pour la piètre performance. Et ces problèmes semblent se poursuivre au quatrième trimestre. La société prévoit des ventes trimestrielles stables de 360 ​​millions de dollars au cours du trimestre, bien en deçà des estimations des analystes de 406,1 millions de dollars.

Paysafe est maintenant confronté à un défi de taille pour convaincre ses investisseurs de gérer sa plateforme à multiples facettes. Il prévoit de renverser la vapeur avec son activité de marketing direct après avoir éliminé les commerçants à haut risque. Fait encourageant, il est désormais de retour en mode de croissance à partir d’octobre dans ce segment.

Perspectives d’avenir pour le stock PSFE

Les activités de Paysafe ne devraient pas beaucoup s’améliorer au cours de l’année à venir. Il a guidé les ventes à 1,55 milliard de dollars, ce qui est essentiellement conforme à son estimation initiale de 2021. Un aspect essentiel de ses prévisions pour 2022 concerne les 60 millions de dollars de revenus qu’il est susceptible de générer de ses trois récentes acquisitions en Allemagne et en Amérique latine. La société ne prévoit pas grand-chose en termes de croissance organique pour l’année prochaine.

Néanmoins, Paysafe a plusieurs opportunités pour développer son portefeuille numérique. Il peut essayer d’étendre ses solutions de paiement crypto et de développer Skrill USA. Et certaines des offres de commerce électronique massives annoncées au cours de l’année écoulée pourraient conduire à des opportunités de paiement substantielles à l’avenir.

L’un des principaux atouts de l’entreprise réside dans ses partenariats étroits. Il se connecte avec certains des principaux leaders de l’industrie qui s’appuient sur la plate-forme efficace de Paysafe pour des transactions rapides. Paysafe envisage une opportunité de marché de plus de 58 000 milliards de dollars dans tous ses secteurs verticaux. Par conséquent, s’il peut saisir ne serait-ce qu’une fraction de son marché adressable total (TAM), il pourrait envisager une croissance massive à venir.

Conclusion on Stock PSFE

Les résultats de Paysafe au troisième trimestre ont été très décevants pour les investisseurs. De plus, un scénario similaire devrait se produire au cours du quatrième trimestre. Cependant, les opportunités à long terme de Paysafe ne peuvent être niées. Si elle peut remonter ses chaussettes au cours du prochain trimestre, les choses peuvent changer rapidement pour l’entreprise.

La caractéristique la plus attrayante de la société est peut-être que ses actions se négocient à moins de deux fois les ventes à terme.

Par conséquent, l’action PSFE est investissable aux niveaux actuels sur un horizon à long terme en ce moment.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.