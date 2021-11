L’action PYPL est un achat à long terme malgré des prévisions sombres pour le quatrième trimestre

Pay Pal (NASDAQ :PYPL) est un achat criard après son récent fiasco de bénéfices. L’action PYPL a chuté de 12% le 9 novembre immédiatement après l’annonce des résultats du troisième trimestre et des prévisions qui ont laissé Wall Street grincer des dents.

L’action Paypal a connu sa pire performance sur une journée en près de deux ans en raison de résultats médiocres. Les actions de la société de paiement en ligne ont maintenant chuté de 20 % au cours du mois dernier, portant leur baisse depuis le début de l’année à près de 14 %.

Mais à 204,64 $ et en chute libre, l’action PYPL semble être une excellente affaire pour les investisseurs patients et disposés à conserver les actions à long terme. Et malgré les derniers gains manqués, il y a encore des raisons d’être optimiste sur Paypal et ses perspectives.

Guidage faible pour le stock PYPL

À première vue, le rapport du troisième trimestre de Paypal semblait décent. Le chiffre d’affaires de la société basée dans la Silicon Valley a augmenté de 13% par rapport à il y a un an pour atteindre près de 6,2 milliards de dollars, grâce à une augmentation de 26% du volume total des paiements à 310 milliards de dollars.

Paypal a ajouté 13,3 millions de nouveaux comptes actifs nets au cours du trimestre, portant sa base totale de comptes à 416 millions dans le monde. Et le cash-flow libre de la société a grimpé de 20 % à 1,3 milliard de dollars, ce qui lui a permis d’entreprendre son programme de rachat d’actions de 350 millions de dollars.

Le bénéfice de la société pour le trimestre clos le 30 septembre s’est établi à 1,11 $ par action, en hausse de près de 4 % par rapport à l’année précédente. Les analystes s’attendaient à ce que Paypal enregistre un bénéfice par action (BPA) de 1,07 $ pour un chiffre d’affaires de 6,23 milliards de dollars.

Alors que les résultats étaient bons, les investisseurs ont profité de la faible prévision de Paypal, qui a fait fortement baisser le titre ces derniers jours. La direction a déclaré lors d’un appel aux résultats qu’elle s’attend désormais à un bénéfice ajusté de 1,12 $ par action sur un chiffre d’affaires de 6,85 milliards de dollars à 6,95 milliards de dollars pour le quatrième trimestre.

Les analystes tablaient sur un BPA de 1,27 $ pour un chiffre d’affaires de 7,24 milliards de dollars. Dans cette dernière catégorie, les prévisions de Paypal pour l’ensemble de l’année ont été revues à la baisse dans une fourchette de 25,3 à 25,4 milliards de dollars. Les analystes recherchaient 25,78 milliards de dollars de chiffre d’affaires en année pleine. Les prévisions décevantes étaient comme une torpille frappant le stock PYPL.

Paypal peut obtenir un coup de pouce d’Amazon et de Crypto

Lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, PayPal a également annoncé un nouvel accord avec le géant de la vente au détail en ligne Amazon (NASDAQ :AMZN). À partir de l’année prochaine, les utilisateurs de Paypal pourront effectuer des achats sur le site Web et l’application d’achat mobile d’Amazon à l’aide de leurs comptes Venmo.

L’accord a été conclu comme eBay (NASDAQ :EBAY), qui possédait auparavant Paypal, transfère les vendeurs de la société fintech vers son propre système de paiement propriétaire. PayPal a déclaré que le volume sur les marchés eBay ne représente désormais que 4% de ses revenus totaux. Le partenariat avec Amazon devrait aider Paypal à remplacer une partie des revenus perdus via eBay.

L’application Venmo de Paypal continue d’être une priorité pour l’entreprise. En avril de cette année, la plate-forme de paiement a commencé à prendre en charge la crypto-monnaie. Les volumes de paiement des pièces et jetons numériques ont augmenté de 36% pour atteindre 60 milliards de dollars au troisième trimestre.

Les clients de Paypal aux États-Unis peuvent acheter, vendre et payer en utilisant une variété de cryptos sur Venmo. Et avec un réseau de 33 millions de détaillants dans le monde, les offres de PayPal rivalisent avec celles de Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), la plus grande bourse de crypto-monnaie du pays.

Paypal a profité de la montée en popularité des paiements en ligne et des cryptos pendant la pandémie. Ses actions ont plus que doublé en valeur en 2020.

Mais l’action PYPL est en baisse depuis que des rumeurs ont fait surface selon lesquelles la société envisageait d’acheter Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) pour 45 milliards de dollars. Les analystes ont salué l’accord potentiel, affirmant qu’il donnerait à Paypal un moteur de croissance future.

Cependant, Paypal a écrasé les rumeurs, affirmant qu’il n’était pas impliqué dans des pourparlers pour acquérir Pinterest. Depuis lors, ses actions ont tendance à baisser dans une baisse qui s’est récemment accélérée.

Acheter (et conserver) des actions PYPL

L’histoire fondamentale de Paypal n’a pas changé. Alors que la société prévoit un quatrième trimestre plus faible que prévu, les perspectives à long terme restent incroyablement positives.

Le nouvel accord avec Amazon est la preuve que Paypal reste concentré sur la diversification et la recherche de moyens d’augmenter ses revenus futurs. Il est également à la pointe des crypto-monnaies, et la transition vers les paiements numériques ne fera que s’accélérer dans les années à venir.

Avec tout cela à l’esprit, la baisse actuelle de l’action PYPL doit être considérée comme une opportunité d’achat. Obtenez les actions pendant qu’elles sont en vente.

Divulgation: A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste économique depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour les journaux The Washington Post et Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.