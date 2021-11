L’action PYPL vaut 32% de plus en raison de son flux de trésorerie disponible constant

Pay Pal (NASDAQ :PYPL) a produit des résultats cohérents le 8 novembre, montrant que son chiffre d’affaires au troisième trimestre était en hausse de 13 % en glissement annuel pour atteindre 6,18 milliards de dollars. Mais plus important encore, son flux de trésorerie disponible (FCF) a bondi de 20% à 1,29 milliard de dollars. Ceci est vraiment important car cela implique que le stock de PYPL pourrait être considérablement plus élevé au cours de la prochaine année.

En fait, l’action PYPL a baissé, à la fois avant les résultats et après la publication des résultats. L’action a perdu plus de 100 $ par rapport à son sommet de 308,53 $ le 23 juillet à 208,30 $ le vendredi 12 novembre. C’est une baisse de 32,5%, ce qui est assez important en un peu plus de 3 mois. Cela représente également une énorme opportunité pour les investisseurs axés sur la valeur.

Flux de trésorerie gratuit de PayPal

Comme le savent tous ceux qui lisent mes articles sur InvestorPlace, j’aime me concentrer sur le FCF comme mesure de la santé financière d’une entreprise. La raison en est qu’il coupe à travers tous les BS avec les bénéfices GAAP et les communiqués de presse officiels des entreprises.

Par exemple, seules les entreprises qui génèrent réellement plus de liquidités qu’elles n’en dépensent ont une chance de payer des dividendes à long terme. Ils peuvent également se permettre de racheter leurs propres actions. De plus, les entreprises productrices de FCF peuvent procéder à des acquisitions, réduire leur endettement et accumuler de la trésorerie sur leur bilan.

Et il y a encore une chose qui est très importante à propos des entreprises vraiment positives pour le FCF. Ils publient généralement leur numéro FCF exact, même trimestriellement. C’est ce qu’a fait PayPal dans son communiqué de presse. À la page 3 de son diaporama, PayPal montre que son FCF de 1,29 milliard de dollars était en hausse de 20 % en glissement annuel.

Cela représente un pourcentage énorme de ses revenus. Si nous divisons les 1,29 milliard de dollars de FCF par le chiffre d’affaires du troisième trimestre de 6,18 milliards de dollars, cela montre que sa marge de FCF au troisième trimestre était de 20,9%. PayPal a toujours produit une marge de 20% plus FCF.

Par exemple, au cours des 12 derniers mois (LTM), son FCF était de 5 milliards de dollars, selon la page des flux de trésorerie de Seeking Alpha. Cela représentait 20,4% de ses 24,569 milliards de dollars de revenus LTM. Nous pouvons utiliser cette performance de marge FCF pour valoriser l’action PYPL.

Estimation de la valeur de PayPal

Les analystes interrogés par Seeking Alpha estiment que PayPal bénéficiera de revenus plus élevés l’année prochaine. L’estimation moyenne de 45 analystes est de 30,48 milliards de dollars de revenus pour 2022. Cela représente une augmentation de 20,1% par rapport à l’estimation de 25,36 milliards de dollars cette année. Mais plus important encore, nous pouvons l’utiliser pour estimer son flux de trésorerie disponible à l’avenir.

Par exemple, compte tenu de sa marge moyenne de 20,5% FCF, nous pouvons estimer que PayPal produira 6,25 milliards de dollars de cash-flow libre l’année prochaine. Il s’agit d’une trésorerie très importante que l’entreprise peut utiliser pour verser un dividende, acheter une autre entreprise ou racheter ses actions. Ou il pourrait simplement s’accumuler sur son bilan.

Mais dans tous les cas, le marché boursier utilisera ce chiffre FCF pour évaluer l’entreprise. Par exemple, historiquement, l’action PYPL semble se négocier autour d’un rendement de 2,1% FCF. Cela peut être vu en divisant les 5 milliards de dollars de LTM FCF par sa capitalisation boursière du 12 novembre de 237,37 milliards de dollars. Cela fait 2,1%.

À l’avenir, j’estime que le marché améliorera ce rendement FCF à 2% ou moins. Par exemple, si nous divisons notre estimation 2022 FCF de 6,25 milliards de dollars par 2 %, la valeur de marché cible est de 312,5 milliards de dollars. C’est 31,65% par rapport à la valeur marchande du 12 novembre de 237,37 milliards de dollars.

Ainsi, notre meilleure estimation pour l’action PYPL est qu’elle pourrait valoir 274,22 $ par action, soit 31,65% par rapport à son prix du 12 novembre de 208,30 $ par action.

Que faire avec les actions PYPL

Il y a toujours une bonne raison pour laquelle une action est bon marché. PayPal est en baisse depuis que ses revenus sont inférieurs aux attentes des analystes. En outre, les prévisions de la société pour le chiffre d’affaires du quatrième trimestre étaient de 12% à 14% de gains en glissement annuel. De plus, ses prévisions de revenus d’environ 18% pour 2021 n’ont apparemment pas suscité l’enthousiasme des analystes, selon Seeking Alpha.

Mais voici comment les investisseurs axés sur la valeur voient la situation. Les actions PYPL sont bon marché pour une bonne raison, mais elles représentent toujours une bonne valeur à l’avenir. J’ai montré que sa valeur intrinsèque est 32 % plus élevée à 274 $ par action. Et il semble y avoir une bonne probabilité que cela se produise au cours de la prochaine année. Ainsi, les investisseurs axés sur la valeur sont susceptibles de s’en tenir aux actions PYPL.

