L’action QQQ est prête pour un mois d’avril très volatil alors que la saison des bénéfices se profile

Fiducie Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ), un fonds négocié en bourse (ETF) qui suit la Indice Nasdaq-100. L’indice est composé des plus grandes sociétés non financières cotées au Nasdaq Stock Exchange sur la base de la capitalisation boursière. Il a augmenté de plus de 68% l’année dernière, mais depuis le début de l’année, l’indice est en baisse d’environ 2%. C’est là que le stock QQQ entre en jeu.

QQQ a ouvert ses portes en mars 1999. Aujourd’hui, le ratio des dépenses annuelles s’élève à environ 0,20% et soutient un rendement en dividendes de 0,6%.

La fourchette de prix de 52 semaines de QQQ a été de 177,95 $ à 338,19 $, et elle a atteint un record le 16 février à partir duquel elle s’est retirée depuis. Il se négocie aujourd’hui autour de 316 $, en hausse de près de 7% depuis le début de l’année.

En tant que fonds indiciel, les rendements des actions QQQ sont presque identiques aux rendements stellaires du Nasdaq-100 au cours des 12 derniers mois. Par conséquent, de nombreux analystes se demandent si le fonds pourrait être en territoire de bulle.

Les ratios P ​​/ E et P / B de fuite se situent respectivement à 40,67 et 8,66. L’action QQQ est chère d’après une évaluation historique, et de nouvelles prises de bénéfices sont probables au deuxième trimestre.

Cependant, une forte dynamique positive reviendra, conduisant à une appréciation du cours des actions à long terme. Regardons de plus près.

QQQ est l’un des FNB les plus négociés

À la fin de 2020, QQQ est le deuxième ETF le plus négocié aux États-Unis sur la base du volume quotidien moyen négocié. Comme il détient toutes les actions du Nasdaq-100, l’action QQQ offre une exposition à certaines des tendances les plus importantes de la société, en particulier dans le domaine de la technologie.

Les entreprises incluses dans l’indice couvrent un large éventail d’industries, telles que l’électronique grand public, le commerce électronique, le divertissement en ligne, les technologies de rupture (telles que le cloud, l’intelligence artificielle ou l’Internet des objets), la biotechnologie, ainsi que l’alimentation et les boissons. .

En d’autres termes, bien qu’il soit fortement exposé à la technologie, ce n’est pas seulement un fonds technologique. Au cours de la dernière année, l’action QQQ est devenue un premier choix parmi les investisseurs particuliers qui y voyaient un FNB approprié pour profiter de la tendance «rester à la maison et travailler à domicile».

Les cinq principaux titres du fonds sont Microsoft (NASDAQ:MSFT), Pomme (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Tesla (NASDAQ:TSLA), et Facebook (NASDAQ:FB). Ils représentent près de 40% des actifs sous gestion de plus de 150 milliards de dollars.

Parmi les autres actions notables, citons la société mère de Google Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Pay Pal (NASDAQ:PYPL), Adobe (NASDAQ:ADBE), Intel (NASDAQ:INTC), Systèmes Cisco (NASDAQ:CSCO), Netflix (NASDAQ:NFLX), Broadcom (NASDAQ:AVGO), Starbucks (NASDAQ:SBUX), PepsiCo (NASDAQ:DYNAMISME), Chirurgie intuitive (NASDAQ:ISRG), et JD.com (NASDAQ:JD).

En 2021, il y a eu une rotation de la technologie vers les secteurs cycliques et les actions de valeur. En conséquence, le titre QQQ a subi des pressions et, en mars, il s’est principalement déplacé latéralement.

À court terme, je ne m’attends pas encore à ce que le fonds fasse un nouvel élan. Nous sommes sur le point d’entrer dans une saison de résultats chargée, ce qui signifie que l’agitation sur les marchés plus larges augmentera probablement.

Compte tenu de la montée en flèche spectaculaire du prix de nombreuses actions qui composent QQQ, il pourrait même y avoir de nouvelles prises de bénéfices chez ces chouchous de Wall Street.

Êtes-vous un investisseur attentif aux graphiques techniques? Vous serez peut-être intéressé de savoir que QQQ pourrait baisser vers 300 $ dans les semaines à venir. Si le support autour de 300 $ ne tient pas, alors une nouvelle baisse vers 280 $ est probable.

The Bottom Line sur QQQ Stock

La troisième série de chèques de relance a entraîné une récente injection de liquidités sur le marché boursier. Des preuves anecdotiques suggèrent que les jeunes mettent peut-être au moins une partie de cet argent dans des actions.

L’un des FNB les plus appréciés pour bénéficier de l’afflux a été QQQ, qui abrite certaines des sociétés les plus connues. Je trouve également que le fonds est un choix solide pour la plupart des investisseurs particuliers.

Cependant, avril signifie le début d’une nouvelle saison de résultats. Par conséquent, je prévois que le fonds subira de nouvelles pressions au cours du nouveau mois.

Les techniques à court terme ne supportent pas actuellement un mouvement haussier significatif, mais le timing du marché est difficile, même pour la plupart des traders professionnels. Par conséquent, les investisseurs intéressés par l’achat et la conservation pourraient envisager d’acheter des actions QQQ autour de 300 $ ou même moins.

Enfin, les investisseurs expérimentés pourraient également envisager des stratégies d’options plus sophistiquées. En raison de la volatilité accrue, les primes des options d’achat et de vente sont chères.

Par exemple, une stratégie d’achat couvert pourrait permettre aux investisseurs actuels en actions QQQ de générer des revenus sur leurs avoirs. Ils pourraient également envisager un autre ETF, à savoir le Appel couvert Global X NASDAQ 100 ETF (NASDAQ:QYLD).

A la date de publication, Tezcan Gecgil est à la fois une action longue et courte GOOG et FB.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également terminé les 3 niveaux de l’examen de technicienne de marché agréé (CMT). Sa passion est le trading d’options basé sur l’analyse technique de sociétés fondamentalement fortes. Elle aime particulièrement mettre en place des appels hebdomadaires couverts pour générer des revenus.