L’action QQQ est un jeu sur un type différent de retour à la normale

Une chose amusante est arrivée au NASDAQ 100 et le Fiducie Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ), le fonds négocié en bourse qui suit cet indice. Le stock de QQQ prend du retard.

Certes, «prendre du retard» peut être un peu hyperbolique. Les investisseurs en actions QQQ ont encore enregistré des rendements totaux supérieurs à 3% jusqu’à présent en 2021. Dans un marché toujours en ébullition, il est facile d’oublier que ces gains – environ 15% annualisés – sont bien meilleurs que les moyennes à long terme.

Cela dit, QQQ a certainement pris du retard. L’appréciation du cours de l’action de 3,45% depuis le début de l’année est inférieure à celle de 4,23% pour l’ensemble Composite NASDAQ.

Plus surprenant, le S&P 500 et le Moyenne industrielle Dow Jones ont fait beaucoup mieux, avec des rallyes cumulatifs de plus de 7% et 8%, respectivement.

C’est un grand départ.

C’est la technologie qui a mené l’énorme rallye du marché par rapport aux creux de 2009. Le NASDAQ Composite comprend plus d’entreprises technologiques, tandis que le NASDAQ 100 est fortement orienté vers les entreprises « Big Tech » sur le NASDAQ Exchange. Ainsi, au moins jusqu’à présent en 2021, la performance globale de l’indice suggère une sorte de rotation hors de la technologie et de la croissance vers d’autres secteurs et de la valeur.

La grande question pour l’action QQQ – et pour le marché dans son ensemble – est la suivante: cette rotation tiendra-t-elle? Je ne crois pas que ce sera le cas.

La tendance changeante du stock QQQ

Pendant des années, la technologie a dominé. Même avec une sous-performance en 2021, par rapport à tout indice de référence traditionnel pluriannuel – 3 ans, 5 ans, 10 ans – le NASDAQ Composite a dominé d’autres grands indices, et le NASDAQ 100 a fait encore mieux.

En fait, sur des périodes de 5 et 10 ans, les rendements de l’action QQQ ont été plus du double de ceux du S&P 500 ou du DJIA. Et ce malgré le fait que ces deux indices incluent eux-mêmes des actions technologiques. Pomme (NASDAQ:AAPL), par exemple, a rejoint le Dow Jones en 2015.

Évidemment, cela a changé en 2021, pour deux raisons fondamentales.

Premièrement, les actions en dehors de la technologie ont fait mieux. L’énergie et le commerce de détail, en particulier, ont été chauds. le Fonds SPDR du secteur sélect de l’énergie (NYSEARCA:XLE) a augmenté de 33% depuis le début de l’année. le FNB SPDR S&P Retail (NYSEARCA:XRT) est en hausse de 39%.

L’action QQQ est peu exposée à l’un ou l’autre secteur. Les deux plus grands détaillants américains traditionnels du NASDAQ 100 sont Magasins Ross (NASDAQ:ROSS) et Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU). Ensemble, ces actions représentent moins de 1% de l’ETF, et les deux actions ont résisté à la tendance de leur secteur et ont diminué jusqu’à présent en 2020. QQQ n’a pratiquement aucune exposition à l’énergie.

Deuxièmement, certaines des mêmes actions qui ont mené la surperformance de l’action QQQ depuis 2009 ont pris du retard. Apple et Amazon.com (NASDAQ:AMZN) combinés représentent 21% de l’indice; les deux stocks sont dans le rouge cette année. Tesla (NASDAQ:TSLA), avec une pondération de 4,5%, s’est également vendue.

Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) a bien gagné et Microsoft (NASDAQ:MSFT) n’arrête pas de bouger. Mais, dans l’ensemble, c’est le frein des grandes actions technologiques qui a conduit l’action QQQ à la traîne jusqu’à présent en 2021.

La rotation de la croissance à la valeur

Il y a une histoire à raconter dans laquelle la sous-performance du QQQ est le début d’une tendance.

Après tout, la technologie est devenue terriblement chère. AMZN, par exemple, se négocie à plat depuis des mois, mais est toujours évalué à près de 50 fois les bénéfices de l’année prochaine. Des taux d’intérêt plus élevés ont peut-être contribué à

Pendant ce temps, les liquidations ailleurs sur le marché ont créé de la valeur. Les actions énergétiques ont été frappées par la baisse des prix du brut en 2020, une année qui a vu les contrats à terme sur le pétrole devenir incroyablement (et brièvement) négatifs. Les verrouillages provoqués par la nouvelle pandémie de coronavirus ont écrasé les revenus de détail et les cours des actions. Maintenant, avec le retour à la normale, les deux secteurs sont prêts pour une reprise.

En termes simples, la technologie est devenue trop chère. La non-technologie est devenue trop bon marché. Les indices qui favorisent ce dernier – le S&P 500 et le DJIA – prospéreront à mesure que les performances s’inverseront.

Il s’agit essentiellement de la rotation de la croissance à la valeur attendue depuis des années. Si c’est effectivement arrivé, ce ne sera pas une histoire qui ne durera que quelques mois.

L’opportunité

Mais il y a une autre histoire à raconter qui suggère que la sous-performance du QQQ n’est qu’une pause. C’est l’histoire que je serais plus enclin à croire.

Dans ce scénario, les mouvements vers des secteurs comme l’énergie et le commerce de détail ne sont pas motivés par des investisseurs à long terme qui voient les actions sous-évaluées. Ils sont motivés par une concentration à court terme sur la «réouverture du commerce» qui se dissipera en fait une fois que la normalité sera revenue.

Après tout, le commerce de détail hors ligne luttait énormément avant l’arrivée de la pandémie. Les mêmes problèmes structurels qui existaient en 2019 – la montée du commerce électronique, la baisse du trafic dans les centres commerciaux, la préférence de la génération du millénaire pour les expériences plutôt que les possessions – existeront toujours en 2022.

Et allons-nous vraiment faire confiance aux sociétés d’exploration et de production, en particulier? Nous devons croire que les entreprises américaines de schiste ne feront pas de forages excessifs – et cette fois, ils le pensent?

Pendant ce temps, les mêmes moteurs de croissance pour «Big Tech», en particulier, existent de la même manière. Toutes les tendances qui ont enthousiasmé les investisseurs de croissance – intelligence artificielle, véhicules autonomes et électriques, etc. – restent intactes. Les énormes avantages d’échelle dans la technologie ne vont nulle part.

Peut-être que certaines évaluations sont devenues incontrôlables. À mes yeux, TSLA semble toujours surévalué, même en baisse de 26% par rapport à ses sommets.

Mais d’une manière générale, QQQ fournit toujours la propriété des meilleures entreprises technologiques au monde. Plus précisément, cela permet de s’approprier les meilleures entreprises, point final.

Avec le temps, c’est ce qui compte. Un retour à la normale ne fera pas soudainement revenir les stocks de croisière, par exemple, aux sommets de 2019. Il recentrera le marché sur les raisons pour lesquelles ils ont envoyé Amazon, Alphabet et Apple à des évaluations de plus de 1000 milliards de dollars en premier lieu.

En d’autres termes, une fois que l’accent mis sur le retour à la normalité de l’économie se terminera, le retour à la normalité du marché commencera. Et puis je m’attends à ce que le stock QQQ revienne à ses anciennes habitudes.

