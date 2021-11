L’action RBLX est un achat en raison de l’énorme potentiel du métaverse

Juste après la publication de ses résultats le 7 novembre, de Roblox (NASDAQ :RBLX) l’action a bondi de 40%. Cela ne s’est pas arrêté depuis.

L’action RBLX a encore augmenté ces derniers jours, dépassant un niveau de résistance solide à 90 $ et dépassant la barre des 140 $. et même s’il a légèrement reculé, Roblox est à nouveau en hausse. Je pense que cela pourrait amorcer une tendance haussière.

Le bond du cours de l’action a été causé par la surprise massive des bénéfices. Mais il y a beaucoup à aimer pour l’investisseur à long terme. L’excitation monte pour le concept de métaverse et les grandes entreprises signalent leur intérêt pour le concept.

Roblox a une longueur d’avance dans cet espace car il a déjà construit sa plate-forme.

Le métaverse, l’avenir d’Internet

Le concept de métaverse a attiré beaucoup plus d’attention ces dernières semaines avec Méta-plateformes’ (NASDAQ :FB) annonce qu’il changeait son nom de Facebook. Dans l’annonce, le fondateur Mark Zuckerberg a exposé sa vision de ce à quoi ressemblerait un métavers au cours de la prochaine décennie. Il a mentionné le métaverse comme la prochaine itération du Web, mais qu’est-ce que cela signifie exactement ?

Le terme a été inventé en 1992 par l’auteur Neal Stephenson où il a imaginé un monde d’avatars qui se sont rencontrés dans des environnements de réalité virtuelle. Le film The Matrix a vraiment introduit le concept d’un monde virtuel numérique pleinement dans le courant dominant en 1999.

Les prémices d’une telle technologie pour créer ce genre de monde alternatif hyper-réel sont déjà en cours de développement. Les entreprises parient gros sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les avatars holographiques 3D et d’autres technologies.

Roblox est la pierre angulaire du métaverse

À la base cependant, un métaverse n’est qu’un environnement virtuel. Dans cet environnement, les utilisateurs restent connectés avec leurs amis, travaillent et jouent. Ils peuvent également entreprendre des expériences communes comme faire des voyages virtuels ou regarder des concerts. La technologie augmente simplement le facteur d’immersion. Avoir des utilisateurs déjà sur la plate-forme pour faire ces choses est un énorme avantage concurrentiel. C’est là que je crois que Roblox brille vraiment.

Roblox est une plate-forme virtuelle où les utilisateurs peuvent jouer à des jeux, construire des maisons et explorer des expériences 3D immersives. Selon Comscore (NASDAQ :SCOR), la plateforme est l’une des meilleures plateformes de divertissement en ligne pour les adolescents et les enfants. Comme tout réseau, plus les gens s’inscrivent à Roblox, plus il devient précieux et populaire. Cela crée un effet volant positif pour l’entreprise.

Si vous supprimez toutes les futures technologies avancées, Roblox possède déjà les bases d’un métaverse approprié. Les utilisateurs interagissent dans ce monde virtuel de multiples façons. En outre, la société a noué des partenariats avec des entreprises réelles pour combler le fossé entre les expériences virtuelles et réelles. L’un de ces partenariats est entre Roblox et la société de baskets Fourgons (NYSE :VFC). Les deux sociétés ont lancé un skatepark virtuel de style métaverse sur la plate-forme.

Selon le communiqué de presse :

Vans World fournira un espace en ligne 3D persistant aux visiteurs pour qu’ils mettent en pratique leurs compétences en skateboard virtuel et, sans incident, visualisent et achètent des vêtements, des chaussures et d’autres équipements Vans exclusifs directement dans une vitrine de l’emplacement virtuel. Le site proposera un customiseur de chaussures et un skate shop complet pour construire la planche parfaite.

Un autre événement était le Gucci Garden, où les utilisateurs peuvent acheter des objets uniques pour leurs avatars virtuels. Il peut sembler idiot d’acheter des « vêtements » pour votre moi virtuel. Cependant, les objets virtuels sont une grosse affaire, comme en témoigne la popularité des NFT. En fait, un utilisateur a dépensé 4 115 $ pour un sac à main virtuel Gucci à tirage limité. Notez que cet objet virtuel était plus cher que son homologue réel.

Cela montre l’attrait potentiel du métaverse et le brouillage du virtuel et de la réalité dans l’esprit des consommateurs.

Le résultat sur le stock RBLX

Alors, est-il trop tard pour investir dans Roblox ? Dans mon esprit, la réponse est non.

Je pense que l’entreprise ne fait que démarrer et est sur la voie de la croissance. L’action RBLX a actuellement une capitalisation boursière de 78 milliards de dollars. Considérant que Meta Platforms est allé à fond sur le métaverse démontre le potentiel de Roblox, je pense que l’action RBLX pourrait bondir de 5 à 10 fois plus haut à long terme.

À la date de publication, Joseph Nograles occupait un poste LONG dans FB. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.