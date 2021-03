L’action RBLX peut sembler chère, mais elle a tellement plus d’avantages

Début mars, l’opérateur de jeux Roblox (NYSE:RBLX) a lancé l’une des introductions en bourse les plus chaudes de cette année. Le premier jour de négociation, l’action RBLX a bondi de 54%.

Source: Michael Vi / Shutterstock.com

Cela est en fait venu après que la société ait agressivement augmenté la fourchette de prix. Même avec la récente volatilité des marchés, l’action RBLX a pu maintenir une grande partie de ses gains.

En 1989, les cofondateurs David Baszucki et Erik Cassel (Cassel est décédé en 2013 à l’âge de 45 ans) ont créé une entreprise qui utilisait des laboratoires de simulation 2D pour aider les étudiants à se familiariser avec la physique.

Cette technologie a formé la base de Roblox, qui a été lancé en 2004. Les cofondateurs ont continué à développer des modèles 3D pour fournir des expériences hautement immersives.

Roblox a réussi malgré la concurrence intense sur le marché des jeux en ligne. Voici un aperçu de la façon dont ils l’ont fait et pourquoi je pense qu’ils continueront de s’améliorer.

Un examen plus approfondi du stock RBLX

Le roman Ready Player One d’Ernest Cline – qui a été transformé en un film de Steven Spielberg – parle de vivre dans un monde virtuel, avec AR (réalité augmentée) et VR (réalité virtuelle). Et oui, c’est similaire au concept de Roblox. Il s’agit de construire le monde.

Roblox rend cela relativement facile. La plate-forme de l’entreprise comprend trois applications clés.

Tout d’abord, il existe Roblox Client qui permet aux utilisateurs d’explorer des mondes 3D. Ensuite, il y a Roblox Studio qui dispose d’un ensemble d’outils de développement pour créer des jeux pour une myriade de systèmes comme Pomme (NASDAQ:AAPL) iOS, Alphabet (NASDAQ:GOOGL, NASDAQ:GOOG) Android, Microsoft (NASDAQ:MSFT) Windows, Xbox et divers casques RV. Enfin, il y a Roblox Cloud, qui est l’infrastructure.

Au-delà des outils, l’entreprise a investi massivement pour assurer un environnement sûr à ses utilisateurs, dont beaucoup sont mineurs, en dépassant les exigences réglementaires.

Donc, avec tout cela, Roblox a pu créer une communauté dynamique de plus de 8 millions de développeurs. Considérez qu’ils ont créé plus de 20 millions d’expériences.

Roblox a créé de fortes incitations pour attirer et retenir les talents. En fait, être développeur a été un mode de vie pour beaucoup. Plus de 300 développeurs ont chacun gagné plus de 100 000 $.

La clé des revenus pour Roblox est la vente d’expériences et d’objets dans le jeu.

Les revenus ont augmenté de 82% pour atteindre 923,9 millions de dollars et les flux de trésorerie nets ont atteint 524,3 millions de dollars au cours de la dernière année. Dans l’ensemble, c’est devenu une activité à très forte marge.

Il est vrai que le nouveau coronavirus a été un catalyseur majeur pour le stock de RBLX, mais cela ne signifie pas nécessairement que la croissance diminuera.

Si quoi que ce soit, de nombreux nouveaux utilisateurs ont été introduits sur la plate-forme. Environ 37,1 millions de personnes visitent Roblox chaque jour, et le temps moyen passé sur l’application s’est élevé à 30,6 milliards d’heures l’année dernière.

Conclusion sur RBLX

En ce qui concerne les sociétés de jeux, les risques sont généralement importants. Avouons-le, l’entreprise repose principalement sur la production de grands succès, ce qui n’est pas une mince affaire. Les joueurs peuvent également être inconstants, en particulier les plus jeunes.

Roblox a pu minimiser ces problèmes. Encore une fois, il s’agit de construire le monde, ce qui signifie d’exploiter la créativité de millions de personnes.

Il est possible d’avoir un grand nombre d’expériences de niche réussies. C’est essentiellement comme un réseau social de nouvelle génération. Cela signifie avoir des effets de réseau puissants qui peuvent être durables, comme on le voit avec d’autres plates-formes comme Facebook (NASDAQ:FB).

Ainsi, même si l’action RBLX est loin d’être bon marché – avec le multiple du prix aux ventes à 41X – elle justifie une évaluation supérieure et pourrait encore générer des gains pour les investisseurs.

A la date de publication, Tom Taulli ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Tom Taulli (@ttaulli) est l’auteur de divers livres sur l’investissement et la technologie, notamment les bases de l’intelligence artificielle, les stratégies d’introduction en bourse à haut profit et All About Short Selling. Il est également le fondateur de WebIPO, qui a été l’une des premières plates-formes d’offres publiques dans les années 1990.