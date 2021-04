L’action RCL est trop surévaluée pour que les investisseurs envisagent l’avenir

L’industrie des croisières a été l’un des secteurs les moins performants de l’année dernière, mais les principaux paquebots de croisière ont largement progressé. Par exemple, les parts de Croisières royales dans les Caraïbes (NYSE:RCL) sont en hausse de plus de 32% au cours des six derniers mois, malgré que ses navires soient à quai depuis mars 2020. Les opérateurs de navires de croisière surfent sur une vague d’optimisme au milieu de l’approbation et de la diffusion du vaccin Covid 19. Cependant, il est clair avec l’action RCL et ses pairs que les marchés ont pris de l’avance.

Source: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

RCL et ses pairs ont eu des difficultés incroyables à consolider leurs finances. Malgré tous leurs efforts, ils n’ont pas pu obtenir le soutien du gouvernement. Par conséquent, ils n’ont eu d’autre choix que de supporter de brûler de l’argent et de lever des capitaux pour contrôler l’hémorragie. Par exemple, le taux d’endettement sur un an de RCL a augmenté de plus de 745%, avec une moyenne sur 5 ans de seulement 37%. Malgré ces défis, les actions de RCL se négocient à plus de huit fois les ventes à terme. Le titre n’est pas investissable aux niveaux actuels, surtout avec les perspectives mornes du secteur. Creusons un peu plus pour avoir une compréhension plus claire de ce qui se passe.

Retour à la normale

L’industrie des navires de croisière avait fait du lobbying pour mettre les voiles en juillet, mais le CDC a anéanti ces espoirs. Le cadre pour l’ordonnance de navigation conditionnelle (CSO) que le CDC a publié en octobre de l’année dernière, restera en vigueur jusqu’au 1er novembre 2021. Il a d’abord interdit les croisières dans les eaux américaines en mars 2020. Après un vaste lobbying, l’ordre de non-navigation a été supprimé le 30 octobre, le remplaçant par une commande conditionnelle de voile.

Même si les croisiéristes commencent à naviguer au troisième ou au quatrième trimestre cette année, ce sera à une échelle considérablement limitée. Il est difficile d’imaginer comment leurs flottes pourraient être mises en service immédiatement. Ils devront concevoir des protocoles de sécurité auxquels devront se conformer les responsables de la santé et les passagers.

En outre, il y aura également des contraintes de capacité dans le calendrier mis à jour, ce qui signifie que les revenus complets de chaque navire seront limités. Il sera impératif d’évaluer quelle combinaison fonctionne le mieux pour maximiser les revenus, répondre aux besoins de sécurité et satisfaire la clientèle. Cela continuera d’alourdir leurs activités dans un avenir prévisible.

Activités récentes de RCL

RCL a récemment publié ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice complet de l’année écoulée. Il a déclaré une perte nette US GAAP de 5,8 milliards de dollars l’année dernière lorsqu’il a déclaré un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars en 2019. De plus, il brûle entre 250 et 290 millions de dollars par mois avec la suspension des opérations.

La société a déclaré qu’elle avait déjà commencé des opérations limitées. Par exemple, son navire de croisière Quantum of Seas a commencé ses activités à Singapour. En outre, il prévoit également de développer un plan détaillé pour rencontrer le CSO pour la voile aux États-Unis. Cependant, plusieurs incertitudes subsistent en ce qui concerne le calendrier, le coût et d’autres spécificités.

La chose la plus encourageante est peut-être que ses réservations pour le premier semestre de l’année prochaine sont en ligne avec les niveaux historiques. De plus, les clients n’ont aucun problème avec les prix plus élevés. Bien que l’on ne sache pas quand il reviendra à un horaire complet, quand il le fera, il lancera le bal de manière catégorique.

Dernier mot sur RCL Stock

Il est difficile de s’enthousiasmer pour un paquebot de croisière en ce moment, sans parler d’un surévalué en RCL. Compte tenu de l’incertitude entourant son environnement extérieur et son fardeau de la dette, il est difficile de voir comment il se négocie à des niveaux pré-pandémiques. RCL a une activité à forte marge et sa direction a mené ses opérations de manière impeccable au cours des dernières années. De plus, les réservations semblent impressionnantes jusqu’à présent pour l’année à venir. Là encore, la situation avec la pandémie continue de se développer et le titre se négocie à des niveaux significativement élevés.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.