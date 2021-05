L’action RIDE pourrait chuter de 30% à 4,80 $ compte tenu d’une éventuelle augmentation de trésorerie

Moteurs Lordstown (NASDAQ:CONDUIRE) a publié ses résultats pour 2020 le 17 mars, montrant qu’il avait perdu 101 millions de dollars et n’avait que 630 millions de dollars en espèces. Il va avoir besoin d’une autre levée de fonds assez bientôt au cours de la prochaine année. Cela va encore plus nuire au stock de RIDE, comme s’il n’y avait pas déjà assez de mauvaises nouvelles.

Même une analyse superficielle des nombres montre qu’ils ne s’additionnent pas. Le constructeur de camions légers électriques a déclaré qu’il s’attend à dépenser entre 250 et 275 millions de dollars en dépenses en capital («capex»). Il pourrait manquer d’argent. Voici comment cela pourrait arriver.

Estimations de la consommation de trésorerie

L’année dernière, Lordstown a brûlé 122,5 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles négatifs (FCF), à partir de la page 54 de son dépôt 10-K. Cela comprenait 64,3 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation négatifs (CFFO) – essentiellement ses frais généraux et son fonds de roulement. Il a également dépensé 58,2 millions de dollars en capex.

Ainsi, le capex prévu de 275 $ pour 2021 est une montée en puissance alors que Lordstown construit sa ligne de production pour sa camionnette électrique Endurance. Mais n’oubliez pas que l’entreprise aura également des coûts CFFO négatifs – probablement un peu plus élevés que l’an dernier à 75 millions de dollars.

Donc, la consommation totale de trésorerie cette année, avant toute dépense de marketing, juste pour démarrer la chaîne de production Endurance, sera de 350 millions de dollars. Il pourrait facilement devoir dépenser 100 millions de dollars supplémentaires en marketing et en dépenses publicitaires compétitives et en remises pour attirer les gens à acheter l’Endurance. Ainsi, la fuite totale de liquidités pourrait atteindre 450 millions de dollars.

Désormais, le solde de trésorerie d’ici la fin de l’année ou d’ici la fin du premier trimestre 2022 pourrait être aussi bas que 180 millions de dollars. C’est au niveau du drapeau rouge. Par exemple, s’il y a un retard, ce qui est fort possible, dans la production prévue de l’Endurance en septembre 2021 par la société dans son usine, la consommation de trésorerie serait plus élevée.

De plus, la société a également annoncé son intention d’accélérer le développement d’une camionnette pour démarrer la production au second semestre 2022. Ce sera également une énorme perte de trésorerie.

C’est essentiellement l’argument avancé par un auteur récent de Seeking Alpha dans son article: “Lordstown: Don’t Catch the Falling Knife.” L’auteur énumère également d’autres mauvaises nouvelles. Cela comprend les ramifications du court rapport du 12 mars de Hindenburg Research, de l’enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui a été annoncée un mois après son lancement, et d’autres problèmes.

Que faire avec RIDE Stock

L’action RIDE a chuté de 23,17 $ par rapport à son sommet le 11 février de 31,57 $ à 8,40 $ le 17 mai. Il s’agit d’une baisse de 73,4%. Depuis la fin mars, il est en baisse de 28,6% par rapport à 11,77 $.

Le problème est que le PDG Steve Burn a apparemment gonflé son carnet de commandes de camions électriques Endurance, notamment en qualifiant ses précommandes de ventes solides. Les gens se sont sentis menti. Le stock a vacillé au milieu d’une perte de crédibilité.

Néanmoins, l’entreprise dispose de liquidités. Il a une usine. Morgan Stanley a rapporté récemment qu’il gardait «l’esprit ouvert» quant à sa valorisation. Par exemple, il a postulé que le pire va au pire, l’usine pourrait être utilisée à d’autres fins de fabrication.

L’analyste a cité le fait que l’usine a une capacité de fabrication de 600 000 unités, y compris l’outillage et les permis. Il pourrait être utilisé pour la fabrication de batteries ou la fabrication de planches à roulettes pour véhicules électriques.

Néanmoins, le stock de RIDE continuera probablement de baisser, surtout maintenant qu’il semble clair qu’il aura besoin de plus de liquidités pour vraiment lancer son produit.

Étant donné qu’il a maintenant une capitalisation boursière de 1,37 milliard de dollars, en supposant une autre augmentation de capital de 500 millions de dollars, la dilution serait de 26,7% après la mise en place de fonds. Ce montant est calculé en divisant 500 millions de dollars par 1,37 dollars plus 500 millions de dollars.

Par conséquent, attendez-vous à voir le stock de RIDE chuter d’au moins 27% à 30% à partir d’ici, compte tenu de cette dilution potentielle. Cela met sa valeur à environ 4,80 $ environ. Ce ne sont pas de bonnes perspectives pour l’action et la plupart des investisseurs resteront probablement à l’écart jusqu’à ce qu’il y ait de meilleures nouvelles.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.