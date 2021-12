L’action RIL pourrait gagner 80%: « Achetez » des actions Reliance, une nouvelle énergie un moteur de croissance sur plusieurs décennies, déclare Goldman Sachs

Dans un scénario haussier, Goldman Sachs voit l’action RIL remonter de près de 80% par rapport aux niveaux actuels. (Photo : REUTERS)

La nouvelle poussée énergétique de Mukesh Ambani pourrait mettre Reliance Industries Ltd sur la voie de la croissance pendant plusieurs décennies, entraînant une hausse du cours de l’action RIL de 80%, a déclaré le courtier mondial Goldman Sachs. La société a réitéré son appel d’achat sur RIL, portant son prix cible à 4 400 Rs par action. Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré qu’ils voyaient une expansion significative du marché total adressable de la fabrication d’énergie solaire, de batteries et d’hydrogène à l’échelle mondiale ainsi qu’en Inde et s’attendent à ce que RIL capitalise sur la même chose avec son entreprise de nouvelles énergies. RIL a été le meilleur gagnant sur Sensex jeudi, s’échangeant à Rs 2 454 par action, en hausse de 1,5%.

Révision du prix cible

Le cours cible de RIL a été relevé à 3 185 Rs par action par Goldman Sachs, ce qui implique une hausse de près de 30 % par rapport aux niveaux actuels. « Nous augmentons notre prix cible sur 12 mois basé sur le SOTP de 12% à Rs 3 185 alors que nous intégrons les investissements, les bénéfices et la valorisation des nouvelles énergies dans nos chiffres et réitérons notre note d’achat (sur CL) », ont-ils ajouté.

Le prix cible du cas haussier fixé par Goldman Sachs verrait les actions RIL se rallier à 80% pour atteindre un objectif de Rs 4 400. Dans ce scénario, la valorisation de la nouvelle activité énergétique est de 48 milliards de dollars. D’un autre côté, dans un scénario baissier, le cours de l’action devrait chuter à 2 080 Rs par action. Cela implique une baisse de près de 15 % par rapport aux niveaux actuels.

Une nouvelle énergie, un nouveau moteur de croissance

Reliance Industries plus tôt cette année a annoncé un investissement massif de Rs 75 000 crore dans les nouvelles énergies. Le géant du pétrole aux télécommunications prévoit de mettre en place quatre usines Giga pour développer un écosystème d’énergie renouvelable de bout en bout entièrement intégré. Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que les rendements des investissements de RIL dans la nouvelle énergie peuvent être sensiblement supérieurs à ceux de l’ancienne énergie, tout en les qualifiant d’« autre moteur de croissance sur plusieurs décennies » dans la note récente.

RIL prévoit de fabriquer du polysilicium, des plaquettes, des cellules, des modules, des batteries de stockage pour véhicules électriques et réseau, des électrolyseurs et des piles à combustible. « C’est en prévision de l’accélération de la croissance des installations solaires en aval, des applications de batteries électriques et de stockage, et de l’hydrogène vert à court, moyen et long terme respectivement. Nous constatons une accélération significative de la TAM pour les trois segments à l’échelle mondiale ainsi qu’en Inde », a déclaré Goldman Sachs. Des initiatives telles que Make in India, ainsi que des barrières tarifaires et non tarifaires devraient aider l’entreprise.

Trois catalyseurs pour le cours de l’action pour une augmentation de stock de 80 %

Dans un scénario haussier, Goldman Sachs voit l’action RIL remonter de près de 80% par rapport aux niveaux actuels. Pour une telle hausse, la maison de courtage a réduit trois catalyseurs. Le principal catalyseur parmi ceux-ci est une dynamique de reprise durable des bénéfices tirée par le commerce de détail, les télécommunications et l’énergie est le premier catalyseur pour RIL. Deuxièmement, les lancements de nouveaux produits numériques, tels qu’un téléphone Android, et la catégorie Électronique dans le commerce électronique sont considérées comme un catalyseur pour RIL. Alors qu’une feuille de route de la direction de RIL sur les activités liées aux nouvelles énergies est considérée comme le troisième catalyseur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.