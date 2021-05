L’action RIOT devrait augmenter, plus longtemps avec ces dernières acquisitions

Actions du mineur de crypto-monnaie Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE) ont été en larmes au cours des 12 derniers mois. Le stock de RIOT a augmenté de plus de 3 600 au cours de la période écoulée.

Elle vient de connaître l’année la plus réussie de son activité et investit massivement dans ses Bitcoin (CCC:BTC-USD) les opérations minières. De plus, sur la base de son efficacité de production et de la dynamique favorable de l’offre et de la demande, RIOT mérite une valorisation plus élevée.

La société a couronné l’année en beauté après avoir atteint la rentabilité GAAP au quatrième trimestre de l’année dernière. Les revenus miniers ont augmenté de 340% d’une année sur l’autre pour atteindre 5,2 millions de dollars et 116% sur une base séquentielle.

Dans le même temps, les coûts de vente, généraux et administratifs n’ont augmenté que de 14% séquentiellement. Cela a permis à la société d’afficher un bénéfice net de 3,9 millions de dollars sur une base PCGR, contre une perte de 3,4 millions de dollars à la même période l’an dernier.

Le prix moyen du Bitcoin était de 18900 $ et le Bitcoin nouvellement extrait a augmenté de 36% séquentiellement par rapport à 222 pièces au trimestre précédent.

Plus important encore, la capacité de hachage a augmenté de 460%, tandis que le Bitcoin au bilan a augmenté de plus de 100%. Par conséquent, avec la hausse des prix du Bitcoin, des fondamentaux solides et ses investissements en capital, Riot pourrait faire encore plus de bruit cette année.

Bitmain Dealand RIOT Stock

L’un des principaux problèmes des crypto-mineurs est lié à la pénurie de semi-conducteurs. La pénurie mondiale a eu un impact sur plusieurs industries et les producteurs de puces accordent la priorité au secteur de l’électronique grand public à la stabilité de la demande.

L’accord de Riot avec Bitmain pour 42000 Antminers S19j supprimera essentiellement ces goulots d’étranglement de l’équation. En outre, l’accord d’une valeur de 138,5 millions de dollars solidifie sa trajectoire de croissance du taux de hachage pour les deux prochaines années au moins. Son taux de hachage est proche de 5 EH / s et devrait être de 7,7 EH / s d’ici la fin de 2022.

Le taux de hachage s’accélérera avec la demande croissante et la production croissante des plates-formes et des puces. Cependant, la croissance sera compensée par les problèmes de réglementation électrique en Chine et les problèmes de saisonnalité là-bas.

Achat Whinstone

Riot a ses installations à Massena de Cointmint, New York, où il héberge ses 14 000 Bitmain Antminers. L’année dernière, elle a déménagé ses opérations d’Oklahoma City à Massena pour réduire les coûts de production.

En conséquence, leur utilisation énergétique est actuellement de 43 mégawatts. De plus, la société a récemment annoncé son intention d’acquérir Whinstone Rockdale pour se libérer des contraintes imposées par Coinmint en matière d’alimentation et d’hébergement.

Whinstone est actuellement la plus grande installation d’hébergement Bitcoin aux États-Unis, avec une capacité déployée de 300 mégawatts (mw).

Les détails du contrat d’achat d’électricité sont rares pour le moment, mais semblent favorables sur la base du peu d’informations disponibles. De plus, Riot déclare qu’il déménage essentiellement vers une installation où «les coûts d’électricité sont parmi les plus bas de l’industrie».

Whinstone compte actuellement trois clients institutionnels qui devraient utiliser près de 300 mw en approvisionnement énergétique global. De plus, Whinstone génère également des revenus en hébergeant des clients sur place, y compris en déployant une technologie de refroidissement pour l’extraction de Bitcoin.

Cela est particulièrement important, car il s’intègre parfaitement dans la recherche et le développement de Riot dans sa technologie de refroidissement immersif.

L’un des principaux avantages du refroidissement est qu’il augmente la durée de vie des équipements miniers, ce qui représente une dépense majeure pour les sociétés minières telles que Riot.

Dernier mot sur Riot Stock

RIOT Stock surfe sur la vague de la cryptographie et a efficacement construit ses ressources pour tirer pleinement parti du sentiment accru des investisseurs.

Il a investi massivement dans ses équipements et installations minières pour réduire ses coûts énergétiques et augmenter son taux de hachage autant que possible. De plus, il a déjà atteint la rentabilité GAAP et continuera d’augmenter ses revenus à un rythme impressionnant. Par conséquent, l’action RIOT est l’un des meilleurs investissements cryptographiques du marché.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.