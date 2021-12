L’action RIVN est beaucoup trop surévaluée pour envisager d’acheter maintenant

Si vous avez acheté des actions de Rivien Automobile (NASDAQ :RIVN) à ou près de son apogée à la mi-novembre, cela a été une mauvaise semaine pour vous. L’action RIVN est à 34% de son plus haut de 179,47 $, réalisé quelques jours après l’introduction en bourse du constructeur de véhicules électriques. Et, malheureusement, je ne vois pas le stock RIVN faire un retour de sitôt.

Source : Michael Vi / Shutterstock

L’offre publique initiale gigantesque de Rivian a reçu beaucoup de publicité. La capitalisation boursière de l’entreprise a dépassé General Motors (NYSE :DG) et Gué (NYSE :F) alors que les actions ont grimpé de 130 % en quelques jours. Mais l’action RIVN n’a pas été en mesure de conserver ces gains et a été principalement en baisse depuis.

Maintenant que l’excitation initiale s’est estompée, que nous reste-t-il ?

Il faudra un certain temps avant que Rivian ne commence à générer des revenus importants, le cours de l’action est donc déjà artificiellement gonflé. Il y a eu des rapports de retards de production, et je ne suis pas convaincu qu’il y aura une demande écrasante pour la gamme élégante de camionnettes de véhicules électriques de Rivian à long terme.

Ainsi, bien que je sois très impressionné par le lancement de Rivian – et sa connexion avec Amazon (NASDAQ :AMZN) – Je vais asseoir celui-ci.

Un regard plus attentif sur Rivian

Rivian, basé à Irvine, en Californie, a fait ses débuts le 10 novembre, fixant un prix d’introduction en bourse de 78 $, ce qui a donné à la société une valorisation de 66,5 milliards de dollars. Rivian a levé environ 11,9 milliards de dollars dans ce qui est devenu la plus grande introduction en bourse pour une entreprise américaine depuis Facebook, maintenant connu sous le nom de Méta-plateformes (NYSE :FB), est devenu public en 2012.

L’une des raisons pour lesquelles Rivian a suscité autant d’intérêt chez les investisseurs était son accord avec Amazon. Le mastodonte de la vente au détail en ligne détient une participation de 20% dans l’entreprise et a déjà commandé 100 000 camionnettes de livraison électriques Rivian pour sa flotte. Ford fait également partie des principaux bailleurs de fonds de Rivian, détenant environ 12%.

Le produit le plus remarquable de Rivian sera sa camionnette RT1. Avec un coût de départ de 67 500 $, la RT1 a une autonomie estimée à 314 milles. Rivian dit qu’il peut remorquer jusqu’à 11 000 livres et accélérer de zéro à 60 milles à l’heure en trois secondes. Rivian propose également le SUV R1S, qui a une autonomie de 316 milles et commence à 70 000 $.

La chose la plus unique à propos de Rivian est peut-être sa soi-disant technologie de skateboard. Comme le déclare Will Ebiefung, contributeur de Motley Fool : « La société s’appuie sur une conception de châssis modulaire appelée « planche à roulettes », qui abrite la batterie et d’autres composants dans une seule unité qui peut être adaptée à l’ensemble de sa gamme et vendue à d’autres constructeurs automobiles. »

Le châssis du skateboard permettra à Rivian d’étendre ses opérations plus rapidement car il simplifie la chaîne d’approvisionnement.

Rivian rencontre des problèmes de production

Une autre raison pour laquelle les investisseurs étaient si enthousiasmés par Rivian était l’augmentation des précommandes signalée par la société avant son introduction en bourse. Au 31 octobre, la société avait un carnet de commandes de 55 400 précommandes. À cette époque, elle avait livré 156 de ses camionnettes et avait déclaré qu’elle était en passe d’expédier 1 000 véhicules d’ici la fin de l’année.

L’usine de la société dans l’Illinois serait capable de produire jusqu’à 150 000 véhicules par an, donc la capacité ne semblait pas être un problème.

Cependant, selon plusieurs médias, Rivian a alerté les clients que le SUV R1S serait retardé, peut-être de plusieurs mois. Au lieu de recevoir leurs véhicules en janvier, Rivian dit aux clients que les premières livraisons auront lieu en mai ou juin.

Je ne suis pas surpris par les problèmes de production. Il n’est pas rare qu’une entreprise monte en puissance. Tesla (NASDAQ :TSLA) est un exemple parfait et regardez l’entreprise maintenant.

Mais il faut du temps pour surmonter ce genre de problèmes. Si vous avez acheté des actions RIVN en espérant un retour rapide, vous n’avez probablement pas de chance.

Le résultat sur RIVN Stock

Pour être honnête, je ne suis pas convaincu par l’idée qu’il existe un marché énorme pour les camionnettes EV, qui sont souvent utilisées pour le travail. Disons que vous voulez un camion électrique à utiliser pour votre travail. Allez-vous laisser tomber 70 000 $ sur un Rivian électrique ou acheter un Ford F-150 Lightning pour moins de 40 000 $ ? La Chevy Silverado électrique de GM devrait également être vendue bien en deçà de 70 000 $. Un propriétaire d’entreprise intelligent choisirait le produit Ford ou GM, qui devrait être lancé en 2022 et 2023, et investirait le reste de l’argent dans son entreprise.

L’action RIVN est bien surévaluée même après son repli et devrait continuer à baisser dans un avenir prévisible. Si vous recherchez un investissement à court terme, il vaut mieux chercher des profits ailleurs.

A la date de la publication, Patrick Sanders était acheteur d’actions TSLA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Patrick Sanders est rédacteur et éditeur indépendant dans le Maryland et, de 2015 à 2019, il a dirigé la section des conseils en investissement chez US News & World Report. Suivez-le sur Twitter à @1patricksanders.