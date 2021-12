L’action Roku est-elle trop bonne pour être abandonnée à ce prix ?

Roku (NASDAQ :ROKU) semble être dans une position enviable. Il exploite le service de streaming le plus populaire aux États-Unis. Mais alors que le monde commençait à revenir à un semblant de normalité, les investisseurs ont vendu des actions de cette pièce et d’autres pièces pandémiques. Depuis qu’elle a atteint un sommet historique de 490,76 $ fin juillet, l’action ROKU a baissé de près de 50 %. Et cela inclut les 18 % d’actions d’aujourd’hui.

Source : Shutterstock

Le grand élan d’aujourd’hui est venu sur les nouvelles Roku a conclu un accord de prolongation de plusieurs années avec Google (NASDAQ :GOOGL) pour YouTube et YouTube TV, mettant ainsi fin à une bataille de plusieurs mois entre les deux sociétés.

La question est maintenant de savoir si les investisseurs continueront à investir dans des actions à prix réduit ou à revendre les actions de ROKU.

Roku : des décodeurs à un géant du streaming

Roku existe depuis bien avant que la coupe de cordon ne devienne à la mode. En fait, l’entreprise a été fondée en 2002.

Les premiers décodeurs ont été développés en collaboration avec Netflix (NASDAQ :NFLX), qui cherchait des moyens d’évoluer à partir d’une entreprise qui expédiait simplement des DVD par la poste. Netflix a décidé de transformer l’entreprise Roku en sa propre société en 2008 afin que Roku puisse conclure des accords tiers avec d’autres services de streaming.

De toute évidence, cela a bien fonctionné pour les deux sociétés. Netflix est le roi du contenu en streaming, tandis que Roku est le meilleur service de streaming aux États-Unis et au Mexique.

Roku commence également à se lancer dans le jeu de contenu. Roku Originals a été lancé sur la chaîne Roku en mai, avec des séries originales scénarisées et non scénarisées, ainsi que des documentaires. Et Roku vient de sortir son premier film original, « Zoey’s Extraordinary Christmas ». Au cours des deux prochaines années, la chaîne Roku devrait lancer 50 nouveaux programmes originaux.

La coupe de cordon, COVID-19 fait de Roku une star

Il y a environ un an et demi, deux tendances majeures ont convergé pour faire du stock de ROKU une vedette : la coupe du cordon et la pandémie de coronavirus.

Comme nous l’avons tous vécu de première main, la pandémie de coronavirus et les commandes de séjour à domicile qui en ont résulté ont rendu le divertissement à domicile plus populaire que jamais. De son creux de mars 2020 à son sommet de début 2021, l’action ROKU est passée d’environ 58 $ par action à près de 487 $, gagnant 736 % en 11 mois.

En plus de la pandémie, l’entreprise profite de la tendance à la coupe du cordon dans laquelle les consommateurs annulent ou renoncent à la télévision par câble traditionnelle au profit de la myriade d’options de streaming disponibles.

Selon eMarketer, 35,5 millions de foyers américains, soit environ 27%, auront annulé leurs abonnements à la télévision payante d’ici la fin de cette année. Le chercheur prévoit que ce nombre passera à 46,6 millions de foyers, soit plus de 35 %, d’ici la fin de 2024.

Bien sûr, ce ne sont que les personnes qui annulent leurs abonnements à la télévision par câble ou par satellite. Il existe une cohorte sans cesse croissante qui n’a jamais eu d’abonnement à la télévision traditionnelle et n’en a pas l’intention.

Selon Pew Research, plus de 60 % des personnes âgées de 18 à 29 ans qui n’ont pas d’abonnement à la télévision traditionnelle déclarent n’en avoir jamais eu. Et plus de 70 % de tous les groupes d’âge interrogés qui ne paient pas pour un service de télévision traditionnel disent que c’est parce que ce n’est pas nécessaire. Tout le contenu qu’ils souhaitent regarder est accessible en ligne.

Continuer à capturer une grande partie de cette population ne devrait pas être difficile pour Roku. Son matériel, maintenant dans sa 10e génération, offre aux fournisseurs de contenu en streaming comme Disney (NYSE :DIS), HBO Max, Netflix, Paramount, Pomme (NASDAQ :AAPL) télévision et Amazon (NASDAQ :AMZN) Prime Video un accès pratique à tous ces nouveaux clients. Roku fournit l’entonnoir à ses clients pour accéder à tous ces canaux et plus encore.

Mais le matériel ne représente qu’une fraction des revenus de Roku. L’entreprise tire en fait beaucoup plus de la publicité, qui continuera d’être une source de revenus importante, car les entreprises suivent les consommateurs et recherchent des moyens de diffuser leurs annonces devant les téléspectateurs en streaming.

Le rapport du troisième trimestre de Roku déçoit les investisseurs

Pour le troisième trimestre, publié à la mi-novembre, Roku a déclaré que les revenus des joueurs avaient chuté de 26% d’une année sur l’autre pour atteindre 97,4 millions de dollars. Cependant, les revenus de la plate-forme, qui incluent la publicité, ont bondi de 82% par rapport à il y a un an pour atteindre 582,5 millions de dollars.

Pendant ce temps, le chiffre d’affaires net total du troisième trimestre a bondi de 51 % par rapport à il y a un an pour atteindre 680 millions de dollars. Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a atteint 40 $ pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise et a augmenté de 49 % par rapport à il y a un an. Et le nombre de comptes actifs a augmenté de 1,3 million du deuxième trimestre à 56,4 millions.

La société a dépassé les estimations des analystes sur le bénéfice par action, s’établissant à 48 cents, soit 8 cents de mieux que prévu. Cependant, il a manqué sur les revenus et le nombre de comptes actifs. Les prévisions de revenus de 885 à 900 millions de dollars pour le quatrième trimestre ont également été inférieures aux attentes.

Roku a imputé sa croissance plus lente que prévu aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui affectent les fabricants du monde entier. La société a également noté que si les ventes unitaires étaient en baisse d’une année sur l’autre, les chiffres du troisième trimestre 2020 étaient artificiellement élevés en raison de la demande massive d’appareils Roku pendant la pandémie.

Ce sont des plaintes légitimes. Comme je l’ai noté dans de nombreuses histoires précédentes, 2020 a été une année folle et a bouleversé de nombreuses mesures. Donc, je ne crains pas du tout que Roku n’ait pas amélioré la croissance massive qu’il a connue lors d’une pandémie sans précédent.

Le résultat sur ROKU Stock

L’action ROKU s’est fortement vendue après le rapport du troisième trimestre et est restée en chute libre jusqu’au rebond de cette semaine. L’accord YouTube est certainement un plus pour l’entreprise et a supprimé un vent contraire pour le stock.

Fait intéressant, l’un des plus grands taureaux Roku est Cathie Wood de ARK Invest. Au début du mois dernier, il a été annoncé que deux des fonds négociés en bourse qu’elle gère avaient pris des positions importantes dans les actions ROKU.

Les ETF Arche Innovation (NYSE :ARKK) et ETF de nouvelle génération ARK (NYSE :ARKW) a acheté plus de 200 000 actions de Roku combinées. ROKU est désormais le n°3 d’ARKK, avec une valeur de près de 949 millions de dollars. Et c’est le n°7 d’ARKW, avec 205 millions de dollars d’actions.

De toute évidence, Wood attend de grandes choses de Roku dans les prochains mois. Compte tenu de la baisse de Roku au cours des six derniers mois, le stock de ROKU a certainement beaucoup de place pour fonctionner.

A la date de publication, Patrick Sanders n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Patrick Sanders est un écrivain et rédacteur indépendant dans le Maryland. De 2015 à 2019, il a dirigé la section des conseils en investissement chez US News & World Report. Suivez-le sur Twitter à @1patricksanders.