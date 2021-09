L’action ROKU est trop chère après 2 trimestres de ralentissement de la croissance

in

Si vous êtes un investisseur à contre-courant, vous pouvez croire que Roku, Inc. (NASDAQ : ROKU) a sous-performé le marché au sens large en 2021 et constitue désormais une opportunité d’investissement. En 2021, le stock de ROKU est en baisse de près de 6% contre des gains d’environ 18% pour le S&P 500.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Être un investisseur à contre-courant a beaucoup de mérites. Si vous êtes du bon côté et que le marché est d’accord avec vous, alors un profit stellaire pourrait se produire. La philosophie « acheter bas et vendre haut » est sans aucun doute un classique.

Mais si vous n’avez pas raison sur le timing et les fondamentaux, et que la majorité des investisseurs ne partagent pas votre opinion optimiste et audacieuse, vous pourriez faire face à des pertes considérables.

Les tendances du marché boursier changent facilement et rapidement. L’action ROKU est confrontée à plusieurs défis importants, et je ne pense pas qu’il s’agisse d’un jeu à contre-courant fort. Permettez-moi de développer mes arguments.

L’action ROKU dans l’actualité

Comment Roku génère-t-il des revenus ? Le modèle économique repose sur la publicité numérique, la vente de ses lecteurs de streaming et la distribution de contenus.

Roku a étendu ses opérations en dehors des États-Unis cette année. En juin, il a annoncé que TCL Electronics lancerait des téléviseurs avec des capacités Roku au Royaume-Uni

Le vice-président international de Roku, Arthur van Rest, a déclaré : « TCL a été l’une des premières marques de téléviseurs à adopter le système d’exploitation Roku et, ensemble, nous avons créé de nombreux téléviseurs primés offrant une excellente qualité d’image et une grande facilité d’utilisation. »

Maintenant, Roku s’étend sur un autre grand marché européen. Selon ., la société prévoit de « lancer ses lecteurs de streaming en Allemagne plus tard cette année, son deuxième grand déploiement européen, cherchant à capitaliser sur un changement provoqué par la pandémie pour regarder davantage de vidéos à la demande ».

Bien que l’évolution du marché européen soit positive, il y a aussi des nouvelles négatives pour Roku – et cela a à voir avec la concurrence sur le marché américain.

Amazon (NASDAQ :AMZN) vendra une gamme de téléviseurs connectés pour gagner une plus grande part de ce marché en pleine croissance. Cela le met en concurrence directe avec Roku et Alphabet Inc. (NASDAQ :GOOGL, NASDAQ : GOOG) Google.

Le marché du divertissement à domicile est déjà difficile, ce qui en fait une mauvaise nouvelle pour Roku. Une « guerre des prix » pourrait nuire à ses marges bénéficiaires et nécessiter des investissements supplémentaires en capital.

Les derniers résultats de Roku sont préoccupants

Dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre et sa lettre à ses actionnaires, la société a indiqué qu’elle était satisfaite de sa performance financière. “Roku a réalisé un solide deuxième trimestre, avec une croissance record des revenus qui a été tirée par des performances exceptionnelles en matière de monétisation des plateformes”, lit-on dans la lettre.

Les revenus nets ont augmenté de 81 % en glissement annuel (YOY) pour atteindre 645 millions de dollars et les revenus de la plate-forme ont augmenté de 117 % depuis l’année dernière pour atteindre 532 millions de dollars. Le bénéfice brut était de 338 millions de dollars, soit une augmentation de 130 % en glissement annuel. Enfin, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a augmenté de 46% en glissement annuel pour atteindre 36,46 $ sur une base de 12 mois glissants (TTM).

Pourtant, plusieurs autres mesures clés ont révélé une tendance alarmante. Premièrement, les comptes actifs n’ont augmenté que de 2,8 % à 55,1 millions. En revanche, les utilisateurs actifs ont augmenté de 4,7% au premier trimestre 2021 et de 11,3% au quatrième trimestre 2020. Roku a connu deux trimestres consécutifs de baisse de la croissance des utilisateurs actifs.

Les heures de streaming ont également diminué au deuxième trimestre 2021, atteignant seulement 17,4 milliards d’heures contre 18,3 milliards d’heures au premier trimestre 2021. Et bien que le chiffre d’affaires total net au deuxième trimestre 2021 ait augmenté, la marge brute totale est tombée à 52,4 % contre 56,9 % au premier trimestre 2021.

Dans le même temps, les charges d’exploitation totales ont augmenté et le revenu d’exploitation est tombé à 69,1 millions de dollars contre 75,8 millions de dollars au premier trimestre 2021.

Aucun de ces éléments n’est un facteur positif pour la rentabilité.

En plus de cela, Roku prévoit un bénéfice brut total pour le troisième trimestre 2021 de 315 à 325 millions de dollars, ce qui est inférieur au bénéfice brut total de 338,3 millions de dollars déclaré au deuxième trimestre 2021.

Le chiffre d’affaires net total prévu de 675 à 685 millions de dollars montre également un ralentissement de la croissance. La fourchette supérieure, si elle est atteinte, indiquerait une croissance trimestrielle de 6,2 % au troisième trimestre 2021, contre 12,3 % au deuxième trimestre 2021. La croissance trimestrielle des revenus au premier trimestre 2021 a également été une perte de 11,6 %.

Covid pourrait ne pas être l’avantage de Roku maintenant

L’augmentation des revenus et des utilisateurs actifs ainsi que le ralentissement qui a suivi étaient probablement tous deux causés par la pandémie. Alors que Covid-19 a certainement eu un impact positif sur la croissance de Roku, cela peut changer à mesure que le virus est atténué.

Roku a publié une enquête annuelle qui détaillait ses convictions sur l’avenir du streaming :

«L’enquête a révélé qu’au cours de la dernière année, le passage au streaming télévisé a été accéléré par la pandémie avec plus de contenu – y compris la programmation en direct et les nouvelles sorties de films – passant au streaming télévisé. Il a été démontré que la facilité d’utilisation, les économies de coûts et la qualité du contenu du streaming télévisé ont un attrait intergénérationnel extrêmement large parmi les consommateurs américains. »

Le PDG de Roku, Anthony Wood, a déclaré: “Ces résultats montrent que le streaming TV a dépassé un point de basculement.” Mais seul le temps dira si c’est vrai.

La baisse des utilisateurs actifs, des heures de streaming et de la croissance des revenus est préoccupante et devrait être surveillée au cours des prochains trimestres. Si Roku a raison à propos de son enquête annuelle, nous devrions anticiper une augmentation durable de ces indicateurs clés.

Le stock de ROKU est trop cher

Roku a une tendance de retour sur investissement (ROIC) qui montre qu’il n’a pas créé de valeur depuis un certain temps. En 2015, Roku a eu un ROIC négatif. En 2020, ce nombre était de -2,72%. Selon Investopedia, « on pense qu’une entreprise crée de la valeur si son ROIC dépasse 2 % et détruit de la valeur s’il est inférieur à 2 %.

En comparant certains ratios financiers clés de l’action ROKU avec ceux du S&P 500, vous pouvez voir à quel point Roku est surévalué. Par exemple, Morningstar rapporte que le ratio cours/valeur comptable de Roku est de 16,8x contre 4,5x pour le S&P 500.

De plus, le ratio cours/ventes de Roku est de 18,6x contre un chiffre de 3,2x pour le S&P 500. Et l’estimation du ratio cours/bénéfice à terme pour Roku est de 196,1x contre un chiffre de 22,2x pour le S&P. 500.

Je ne suis pas impressionné par la croissance des revenus de Roku au cours des dernières années. Cette tendance forte ne rapporte pas d’argent à l’entreprise, et c’est inquiétant. De plus, je constate une tendance à la hausse des actions en circulation, qui, je pense, se poursuivra et entraînera une dilution des actions.

Roku a un modèle commercial qui me pose problème et je ne peux donc pas être enthousiasmé par le stock de ROKU.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.