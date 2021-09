L’action ROKU pourrait avoir encore un peu de recul, mais c’est toujours une action de croissance

Roku (NASDAQ :ROKU) est toujours une valeur de croissance, malgré le fait qu’elle soit en baisse ces derniers temps. En fait, dans mon dernier article sur l’action ROKU, j’ai écrit qu’elle pourrait finir par chuter de 20 à 30 % à partir du 11 août. C’était alors qu’elle était à 369,21 $. Depuis, il a baissé de 9 %.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Maintenant, étant donné qu’il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient nous amener à croire que le ROKU pourrait encore baisser, les investisseurs pourraient être disposés à attendre une nouvelle baisse. Mais le creux le plus récent de la société était de 336,67 $ le 16 juin. Ainsi, le récent cours de clôture du 9 septembre de 338,46 $ par action était juste au-dessus.

En tant que tel, j’ai réexaminé la lettre aux actionnaires de Roku du deuxième trimestre du 4 août. Maintenant, je pense que la croissance de l’entreprise est toujours intacte. Il est possible que le stock de ROKU soit proche d’un creux à court terme, surtout si les résultats du troisième trimestre ne sont pas aussi mauvais que prévu.

Analyser la croissance de Roku

L’un des avantages des présentations des bénéfices de Roku est qu’elles montrent les cinq derniers trimestres de revenus, de bénéfices et d’autres mesures. Cela inclut des éléments tels que les comptes actifs, les heures de streaming, l’ARPU (revenu moyen par utilisateur) et l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Essentiellement, cela nous permet d’analyser plus attentivement ses tendances.

Par exemple, même si les heures de streaming sont passées de 18,3 milliards d’heures au premier trimestre à 17,4 milliards d’heures au deuxième trimestre, cela reste supérieur aux 17 milliards d’heures observés au quatrième trimestre 2020. C’est à ce moment-là que Covid-19 a commencé et a culminé au premier trimestre. On pourrait facilement s’attendre à ce que cela se produise. Et, la doublure argentée est que les heures de streaming au quatrième trimestre étaient également toujours plus élevées que celles des troisième et deuxième trimestres de l’année dernière.

De plus, cela n’a pas affecté la croissance du taux d’ARPU de Roku. En fait, l’ARPU a augmenté de 13,4% au T2 par rapport au T1. Cela implique un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 65,6 %. C’est encore plus élevé que le taux d’une année sur l’autre (YOY) de 46% pour le deuxième trimestre. En d’autres termes, l’ARPU peut s’accélérer. Et, si les heures de streaming ne diminuent pas autant au cours du troisième trimestre, voire se stabilisent, le taux de croissance des revenus de Roku pourrait recommencer à s’accélérer.

Par exemple, les revenus de la plate-forme de l’entreprise – son segment le plus important – ont augmenté de 117% en glissement annuel, mais son taux de croissance trimestriel au cours du premier trimestre n’était que de 14,1%. Ainsi, le taux du deuxième trimestre (s’il reste à 14,1% au cours de la prochaine année) entraînera un taux de croissance du TCAC de 69,5%.

Pensons à cela. Il s’agit toujours d’un taux de croissance très élevé pour le chiffre d’affaires de l’entreprise. Et si l’ARPU continue d’augmenter avec des heures de streaming stables, il pourrait recommencer à accélérer. C’est la formule pour que le stock ROKU grimpe une fois de plus.

Où cela laisse ROKU Stock

Ce que je dis ici, c’est que, bien que le stock de ROKU puisse continuer à baisser un peu, il est peut-être en fait proche d’un creux. Le titre pourrait en fait évoluer à la hausse en anticipant que la croissance du troisième trimestre sera meilleure que prévu.

La plupart des analystes pensent maintenant que ROKU vaut considérablement plus que son prix actuel. Par exemple, l’enquête de Seeking Alpha auprès de 24 analystes indique un objectif de cours moyen de 468 $ par action, soit 38,3 % par rapport au prix du 9 septembre. De plus, Yahoo! Finance montre que 24 analystes donnent à l’action un objectif de cours moyen de 470,67 $, soit 39 % de plus.

Étant donné que ces analystes sont toujours très attachés à l’action – et qu’il semble qu’il y ait de la place pour qu’elle se retourne – les investisseurs pourraient envisager une prise de participation dans ce nom. Cela signifie ne pas mettre toute votre position prévue à un seul prix. Il est possible que vous deviez réduire la moyenne pour obtenir une position complète.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.