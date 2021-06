L’action ROKU semble attrayante, d’autant plus que les revenus publicitaires augmentent

Roku Inc (NASDAQ :ROKU) connaît une très bonne année 2021 après une excellente année 2020. Les actionnaires de Roku traversent une période un peu plus difficile. À la mi-février, l’action ROKU avait connu une déchirure de 24 mois qui a vu sa valeur augmenter de plus de 800%. La pandémie ? Pas de soucis pour cette société de streaming vidéo. Le matériel Roku a peut-être été un peu plus difficile à trouver avec les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, mais le streaming était en feu. Cependant, depuis qu’il a culminé à un sommet historique de 469,70 $ le 16 février, ROKU a connu un marasme.

Après plusieurs rallyes qui se sont essoufflés, l’action ROKU se négocie actuellement à environ 336 $. Si vous avez acheté des actions en février, vous n’êtes pas ravi. Cependant, je ne perdrais pas espoir. Roku est en position de force, malgré cette performance. En mai, j’ai écrit sur la façon dont l’ARPU (revenu moyen par utilisateur) est en constante augmentation – et plus important que pour la plupart des grands services de streaming vidéo. Cette fois-ci, je veux me concentrer sur les revenus publicitaires. Plus précisément, comment il se développe beaucoup et comment il continuera d’être un catalyseur de croissance à long terme pour les actions ROKU.

Les annonceurs passent de la télévision traditionnelle au streaming

Vous n’avez probablement pas besoin de savoir que les annonceurs dépensent une fortune en publicités télévisées. En 2019, pour le seul marché nord-américain, cela s’élevait à 69,6 milliards de dollars. Pour citer un extrême, pour le Super Bowl 2020, les annonceurs ont déboursé un record de 448,7 millions de dollars en quatre heures.

Cependant, le streaming commence à perturber ce modèle. Alors que les consommateurs coupent le cordon et passent aux services de streaming vidéo, les annonceurs suivent. Il a été démontré que ce changement s’est accéléré pendant la pandémie.

Preuve que Roku récolte la récompense

Les annonceurs qui souhaitent placer des publicités sur des services de streaming sont confrontés à plusieurs défis. Il existe un nombre croissant de services de vidéo en streaming, et nombre d’entre eux sont des offres premium qui font la promotion du manque de publicités comme argument de vente.

Ces défis rendent Roku très attrayant pour les annonceurs. C’est une plate-forme, avec des applications qui permettent aux téléspectateurs d’accéder à tous les services de streaming populaires. Et Roku gère sa propre « chaîne Roku », gratuite et financée par la publicité. Ces deux avantages, ainsi que la position dominante de Roku dans les salons nord-américains, font de l’entreprise une solution attrayante.

Vous pouvez en voir la preuve dans les revenus publicitaires en croissance rapide de l’entreprise. Le segment de la plate-forme de Roku est principalement composé de revenus publicitaires. En 2020, les revenus de la plate-forme ont augmenté de 71%, atteignant près de 1,3 milliard de dollars. Au premier trimestre 2021, Roku a déclaré que les revenus de la plate-forme avaient doublé en glissement annuel pour atteindre 466,5 millions de dollars.

Les revenus de la plate-forme – principalement la publicité – représentent désormais la part du lion des revenus de Roku. Il a représenté plus de 71% du chiffre d’affaires global de l’entreprise l’année dernière. Il est également beaucoup plus rentable que d’autres segments, comme le matériel de streaming Roku de la société. Si vous voulez voir le catalyseur de la croissance future des actions de ROKU, ne cherchez pas plus loin que la publicité.

Ce que Wedbush a dit

En mai, les analystes de Wedbush ont réitéré une note « Surperformance » pour l’action ROKU, avec un objectif de cours de 475 $. Markets Insider a cité ce rapport :

Nous nous attendons à ce que les annonceurs poursuivent leur migration de la télévision linéaire vers la télévision à la demande, où Roku est le principal bénéficiaire car il détient une part de marché dominante, une base d’utilisateurs en croissance rapide et des capacités de ciblage supérieures.

Résultat net sur le stock de ROKU

Si vous investissiez dans ROKU près de son apogée en février, je tiendrais le coup et j’attendrais. Parmi les 27 analystes financiers interrogés par le Wall Street Journal, seuls deux recommandent à leurs clients de vendre leurs actions Roku. En revanche, 21 ont des actions ROKU classées comme « Acheter ». Collectivement, leur objectif de prix moyen pour ROKU est de 465,91 $, ce qui approche de ce plus haut niveau historique pour le titre.

Cela remettrait tous ceux qui ont acheté des actions en février sur un pied d’égalité. Et quiconque choisit de frapper maintenant, alors que l’action ROKU a encore du mal à se redresser, obtiendrait une nette hausse de 37%. Ce sont des trucs à court terme, 12 mois plus tard. Il ne prend pas en compte le potentiel de croissance à long terme de cette action notée Portfolio Grader « B ». Sur la base de la trajectoire de son ARPU et de la forte capacité de la société à capturer des revenus publicitaires alors que le marketing passe de la télévision traditionnelle aux plateformes de streaming, l’avenir s’annonce prometteur pour Roku.

