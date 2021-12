L’action roue à roue 2022 doit être mieux surveillée

Nico Rosberg pense que la Formule 1 doit resserrer ses règles concernant les dépassements l’année prochaine, donnant aux pilotes une clarté dès le départ en 2022.

Les pilotes et les experts ont convenu qu’il devait y avoir des stipulations plus claires concernant les dépassements, restituant les positions après que les pilotes aient quitté la piste lors d’un dépassement vers la fin de la saison.

Cela a été mis en évidence à Abu Dhabi après que Lewis Hamilton et Max Verstappen se soient battus au virage 6 dans le premier tour. Après avoir manqué de route pour prendre le virage, Hamilton a aligné la chicane pour garder la tête et cela a ouvert un débat sur la question de savoir s’il aurait dû ou non redonner la tête à son rival pour le titre.

Les commissaires ont finalement décidé qu’aucune enquête n’était nécessaire à ce moment-là, mais Rosberg estime qu’avoir des règles d’engagement plus claires profitera aux fans, aux experts et aux pilotes.

L’ancien pilote Mercedes a appelé le nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, à aborder le problème, après avoir été récemment élu pour remplacer Jean Todt.

« Un grand respect à Jean pour sa carrière, bien sûr. Mais maintenant, avec une nouvelle personne, il y a une opportunité. Le sport doit progresser », a déclaré le champion du monde 2016 à Sky Sports News.

« Cela commence même avec tous les dépassements, l’action roue contre roue. N’oublions pas que dans le [Abu Dhabi] course, Max Verstappen a dépassé Lewis [on lap 1] et l’a un peu repoussé.

« Lewis est resté à fond, a coupé le coin et est revenu devant. Même cela, nous tous, les experts, avons dit que Lewis devrait laisser Max venir ici, mais ils ne le lui ont pas demandé.

« La FIA doit resserrer tout cela pour que nous n’ayons pas toutes ces discussions. »

Maintenant que la Formule 1 aurait gagné un public plus jeune dans le monde entier, ainsi qu’une multitude de nouveaux fans grâce en partie à la sortie de Drive to Survive de Netflix, Rosberg pense que la cohérence des règles de course contribuera à rendre le sport plus accessible et noir. -et-blanc aux gens.

« Ce serait mieux pour le sport si c’était beaucoup plus facile à comprendre », a-t-il déclaré. « Aussi dans les courses de roue à roue ; qui a maintenant raison et tort, ce qui doit être fait. Une décision rapide est prise, et nous continuons.

« Nous devons nous débarrasser de toutes ces discussions, c’est important. »

Malgré la controverse entourant la fin de la course au titre, Rosberg espère que son ancien coéquipier Hamilton restera en Formule 1 en 2022 pour le bien de lui-même et du sport.