L’action SAVA est susceptible d’aller de l’avant et pourrait avoir une valeur significative

Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA), la société pharmaceutique contre la maladie d’Alzheimer (MA), a certainement connu une période difficile. En fait, un auteur a récemment qualifié le stock de SAVA de « stock volatil de champ de bataille ». En effet, l’entreprise a récemment subi un certain nombre d’attaques de courte durée. La plupart d’entre eux sont sortis après la récente publication en septembre des résultats de la phase 2 sur 9 mois.

L’action SAVA a clôturé 2020 à 6,82 $ par action le 31 décembre. Depuis lors, elle a grimpé plusieurs fois au-dessus de 100 $ par action et a même culminé à 135,30 $ le 28 juillet. Au 17 septembre, elle était à 46,50 $, soit encore en hausse de 782% par an. -à ce jour. Cependant, depuis la fin du deuxième trimestre, lorsque SAVA a clôturé à 85,44 $, le titre est toujours en baisse de 45,6%.

Néanmoins, il y a des raisons d’être positif quant à la hausse du titre. D’une part, Cassava Sciences est très susceptible de procéder à son étude de phase 3 prévue du Simufilam, son médicament contre la maladie d’Alzheimer. La dernière présentation de diapositives de la société montre qu’elle est maintenant prête à procéder à une étude de phase 3 sur l’efficacité du médicament contre la maladie d’Alzheimer.

Événements à venir qui devraient aider

La page 6 du jeu de diapositives montre que Cassava Sciences a quatre événements à venir qui peuvent servir de points de déclenchement pour le stock de SAVA. Par exemple, la société prévoit de publier les résultats sur 12 mois des 50 premiers patients ayant terminé 12 mois d’utilisation de Simufilam.

À l’origine, la société allait publier ces résultats de la phase 2 en septembre. Mais je soupçonne que la société est en train de revoir sa présentation de ces résultats afin de résister à un examen plus approfondi.

En outre, la société signale que ses protocoles d’essais cliniques de phase 3 ont été approuvés par la FDA. Comme Cassava Sciences avait plus de 278 millions de dollars sur son bilan au 30 juin, je ne prévois aucun problème en termes de lancement des premiers de ces essais de phase. Le but des études est de tester son efficacité chez les patients atteints de MA.

La société prévoit également de mener une étude de maintien de la cognition (CMS) contrôlée par placebo chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Chacun de ces résultats d’étude pourrait finir par augmenter ou faire baisser le stock de SAVA. Cependant, je pense que dans l’ensemble, compte tenu des bons résultats, en particulier des résultats cognitifs, les probabilités offrent un potentiel de hausse pour le stock SAVA.

Voir un commerce binaire avec SAVA Stock

Les analystes restent positifs sur l’action SAVA, même si certains ont abaissé leurs objectifs de cours. Par exemple, récemment, un analyste de B. Riley a abaissé son objectif de cours à 108 USD contre 145 USD en raison des « risques élevés » de l’action. L’analyste a conservé sa note d’achat sur l’action. Ils voyaient peu de raisons pour que la FDA retire les demandes de la société pour commencer les essais cliniques de phase 3, comme certains courts métrages ont essayé de le faire.

À ce jour, TipRanks.com indique que l’objectif de cours moyen de cinq analystes couvrant l’action est de 147,40 $. Cela va d’un minimum de 100 $ à un maximum de 215,00 $ par action. De plus, Seeking Alpha indique que le prix moyen de son enquête auprès de trois analystes couvrant l’action SAVA est de 140,67 $. Yahoo! Finance, qui utilise les données de l’enquête Refinitiv, rapporte que quatre analystes ont un objectif de prix moyen de 159,25 $. La moyenne des trois sondages est de 149,11 $. Nous pouvons l’utiliser pour calculer son rendement attendu.

Ces objectifs de prix élevés par rapport aux affirmations des shorts selon lesquelles l’action est sans valeur en font presque un jeu binaire. S’il y a fraude dans les présentations des résultats, on se demande pourquoi l’entreprise ferait pression pour démarrer les essais de phase 3 ? De plus, pourquoi la direction n’a-t-elle pas supprimé les énormes paiements potentiels qu’elle pourrait avoir lorsque le stock était plus élevé ? Ces points portent à croire qu’il y a encore probablement une certaine hausse dans l’action, en supposant que les résultats de la phase 2 restante et à venir de la phase 3 sont positifs.

Utilisation de l’analyse de probabilité pour le stock SAVA

Une méthode que j’ai utilisée dans des situations binaires comme celle-ci dans le passé consiste à dériver un objectif de prix pondéré en fonction des probabilités. Par exemple, supposons qu’il y ait 50 % de chances que les analystes aient raison et que l’action atteindra 149,11 $ au cours des 12 prochains mois. Supposons également qu’il y ait 50 % de chances que l’entreprise soit sans valeur, à l’exception de sa trésorerie par action, soit environ 6,95 $ par action (278 millions de dollars/40 millions d’actions). Quel est le rendement attendu (RE) ?

Premièrement, si nous multiplions 0,50 par 149,11 $, la composante de prix pondérée par l’analyste de la valeur totale est de 74,57 $. En supposant maintenant que les shorts soient corrects, leur valeur de composant pondérée est de 3,48 $ par action. Maintenant, l’ajout des deux composantes moyennes pondérées donne un prix pondéré en fonction des probabilités de 78,05 $ (c’est-à-dire 74,57 $ + 3,48).

Bien sûr, cela ne donne aucune valeur à la recherche en cours et même à la valeur de SavaDx, le test de diagnostic sanguin de la société. L’ER implicite ou à la hausse pour l’action SAVA est de 67,85 %. C’est un rendement attendu décent pour la plupart des investisseurs. Gardez simplement à l’esprit que ce titre sera très volatil.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur SAVA mais pas sur tout autre titre (directement ou indirectement) mentionné dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.