L’action SAVA pourrait valoir 900 $ après ses prochains résultats sur la maladie d’Alzheimer

Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA) a annoncé le 21 juillet qu’il présenterait deux nouveaux ensembles de données cliniques lors de la prochaine conférence de Denver Alzheimer. Le plus important de ces deux événements aura lieu le 29 juillet à 11 h HE, lorsque la société publiera ses résultats sur neuf mois pour son médicament contre la maladie d’Alzheimer, le Simufilam. Attendez-vous à voir le stock de SAVA décoller lorsque ces chiffres seront publiés.

Source : Shutterstock

C’est ma conclusion après avoir examiné les dernières recherches sur le stock ainsi que ce qui est clairement visible maintenant sur le marché des options.

Il existe plusieurs articles récents qui aident les investisseurs à évaluer l’action. De plus, le marché des options place désormais d’énormes primes à la fois sur les options d’achat et de vente, ce qui implique que quelque chose de vraiment important va arriver aux actions SAVA à la suite de la conférence.

Valoriser le stock des sciences du manioc

L’article du 20 juillet de Seeking Alpha, « Les sciences du manioc sont sur le point de faire l’histoire de la médecine », est probablement le meilleur article unique et facile à comprendre sur le stock de SAVA. En plus de décrire le caractère unique du médicament de Cassava Sciences, l’article fait plusieurs tentatives notables pour évaluer le stock de SAVA. Toute personne intéressée par l’action devrait examiner attentivement les évaluations bien établies de l’auteur.

Par exemple, à la fin de l’article, l’auteur présente une analyse de la valeur actualisée actualisée des flux de trésorerie futurs de l’entreprise. Il montre que l’action SAVA vaut 700 $ par action, soit 5,67 fois le prix actuel de 123,38 $. En utilisant un taux d’actualisation de 15 %, il évalue la valeur marchande à 29,6 milliards de dollars, contre sa valeur marchande actuelle de 4,957 milliards de dollars.

Mon opinion à ce sujet est qu’un 15 % est beaucoup trop élevé. Par exemple, j’ai refait l’analyse en utilisant un taux d’actualisation de 10 % et j’ai obtenu une valeur de 902,14 $ par action, soit 29 % de plus. L’utilisation des facteurs d’actualisation de 10 % pour ramener les flux de trésorerie futurs à la valeur actuelle donne un total de 25,4 milliards de dollars. De plus, j’ai ajouté dans le calcul de la valeur terminale de l’auteur 12,2 milliards de dollars et 282 millions de dollars en espèces actuelles. La valorisation totale atteint donc 37,889 milliards de dollars, soit 902,14 $ par action.

En d’autres termes, avec juste un petit changement dans le facteur de remise que le marché pourrait utiliser pour l’action, sa valeur passe de 5,68 fois le prix d’aujourd’hui à 7,3 fois.

Et ce n’est pas tout. L’auteur présente également une analyse très bien ficelée. Il montre que la valeur de l’action, à 4,1 fois les ventes maximales, se situe entre 1 324 $ et 1 662 $. Gardez à l’esprit que ces évaluations sont basées sur une faible part de marché de 1,4% de 51 millions de patients atteints d’Alzheimer dans le monde. Je soupçonne fortement que cette part de marché est bien trop faible et, en fait, le nombre de patients sera nettement plus élevé que cela.

Par conséquent, l’évaluation de l’auteur pour le stock de SAVA pourrait être nettement inférieure à ce qu’elle a finalement été.

Ce que le marché des options dit à propos de l’action SAVA

À l’heure actuelle, les options d’achat pour les actions SAVA à un prix d’exercice de 150 $ (20 août) coûtent entre 15 $ et 15,90 $ par contrat. Et ce prix d’exercice est déjà supérieur de 20 % au prix d’aujourd’hui. En d’autres termes, le seuil de rentabilité pour acheter le contrat se situe entre 165 $ et 165,90 $ par action SAVA. C’est 33,3% à 34% au-dessus du prix d’aujourd’hui. C’est pour le moins la définition de l’exubérance. En d’autres termes, les primes d’option valent 12,85 % du cours de l’action (c’est-à-dire 15,90 $/123,78 $), côté vendeur.

Ces acheteurs d’appels s’attendent à ce que le prix de l’action SAVA dépasse largement 165 $ d’ici le 20 août. Ils parient énormément sur la perspective que les nouvelles de la conférence de Denver seront si positives que l’action passera probablement à 200 $ ou plus haute.

Soit dit en passant, les options de vente se négocient également avec des primes énormes. Les options de vente de 100 $ du 20 août coûtent 12,40 $. Ce put est déjà inférieur de 20 % au prix d’aujourd’hui. Pour gagner de l’argent, l’action doit tomber en dessous de 87,40 $. Cette prime coûte 10 % du cours de l’action (c’est-à-dire 12,40 $/123,78 $).

Cela signifie que les investisseurs s’attendent à voir des feux d’artifice. Dans cette situation, cela n’a aucun sens de vendre vos actions à l’avance. Mettez peut-être un stop-loss si vous craignez qu’il ne tombe. J’ai déjà vu ce genre de développement. Sur cette base, le stock de SAVA est susceptible d’apparaître lors de la publication des données.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.