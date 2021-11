L’action SDIG semble être un mineur de Bitcoin Rube Goldberg

Les crypto-monnaies ayant récemment affiché des performances fulgurantes, ceux qui sont sur la touche sont de plus en plus tentés de se lancer. Dans le même temps, l’exposition directe à des pièces et des jetons blockchain individuels comporte son propre ensemble de risques en dehors de la volatilité du marché. Pour une alternative, beaucoup se sont tournés vers les mineurs de crypto comme Exploitation minière numérique de forteresse (NASDAQ :SDIG) Stock.

Mais contrairement à votre investissement minier typique, l’action SDIG offre une tournure intrigante.

Comme je l’ai expliqué dans ma couverture de Stronghold Digital pour Benzinga, la société ne vise pas seulement à être une entreprise de cryptographie, mais plutôt à promouvoir les avantages environnementaux de manière organique à travers ses opérations. Plus précisément, Stronghold convertit les tas de déchets de charbon (essentiellement un sous-produit sale de l’ancienne exploitation minière du charbon qui imposent des risques dangereux) en énergie pratique, qui peut ensuite alimenter son Bitcoin (CCC :BTC-USD) les entreprises minières.

De plus, en extrayant les déchets, qui sont abondants sur le marché domestique de Stronghold en Pennsylvanie en raison de la longue histoire de l’État en matière d’extraction de charbon, l’entreprise offre un profil commercial holistique : il est écologiquement relutif (grâce aux déchets dangereux) et produit du Bitcoin. Avec la crypto de référence qui continue de monter en flèche, c’est apparemment un gagnant-gagnant pour le stock SDIG.

En effet, j’ai mentionné dans ma couverture de Benzinga que Stronghold est apparu comme une machine Rube Goldberg des temps modernes. Comme les étudiants en physique s’en souviendront, il est techniquement possible d’extraire plusieurs réactions à partir d’un seul catalyseur. C’est le même principe avec l’activité sous-jacente de l’action SDIG. Grâce à la collecte et à la combustion des tas de déchets de charbon, Stronghold peut éliminer les risques environnementaux et enrichir ses parties prenantes.

De plus, le récit semble réalisable. Comme l’a déclaré le New York Times, Bitcoin utilise plus d’électricité que de nombreux pays. Cela enlève des ressources pour des efforts plus « légitimes », faute d’un meilleur mot. Ainsi, pourquoi ne pas utiliser des déchets dangereux provenant d’anciennes exploitations minières de charbon pour extraire le BTC ?

C’est raisonnable mais il y a un hic.

Le stock SDIG pourrait ne pas être scientifiquement faisable

En règle générale, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est généralement le cas. Maintenant, il y a bien sûr des exceptions. Personnellement, je n’ai jamais pensé que l’argent numérique drôle pouvait être utilisé pour acheter une maison, mais on m’a prouvé le contraire.

Mais lorsqu’il s’agit de science, vous devriez être très sceptique. C’est parce que les lois physiques de l’univers sont un discriminateur d’égalité des chances. Ils ne donnent pas d’allocations ou de concessions ou de distributions en raison de qui vous êtes. Vous voulez convertir l’énergie d’une forme en une autre ? Cela va nécessiter un travail compatible avec les conditions du système. Et c’est là que la situation se complique pour le stock SDIG.

À savoir, la conversion des tas de déchets de charbon en énergie pratique à des fins d’extraction de Bitcoin pourrait ne pas être faisable. D’une part, le concept n’est pas nouveau. Dans certaines régions, les piles sont si nombreuses que les responsables gouvernementaux sont assis sur une bombe à retardement environnementale. Par conséquent, les experts ont déjà proposé des conversions de déchets.

L’un des problèmes, cependant, est que la combustion des déchets de charbon est à la fois inefficace et « beaucoup plus polluante que les nouvelles centrales au charbon ». Ainsi, l’idée de conférer un double avantage – remplacer les tas d’ordures par des jardins Bitcoin – s’apparente au concept d’une machine à mouvement perpétuel. Cela semble bien en théorie, mais cela n’a jamais été prouvé faisable.

Et soyons réalistes. Si les processus de conversion des déchets en Bitcoin fonctionnaient réellement, les scientifiques auraient probablement déjà sauté sur le mécanisme à d’autres fins, sans doute plus utilitaires, telles que les déchets pour le chauffage hivernal ou les déchets pour la climatisation.

Cependant, de telles initiatives n’ont probablement pas décollé en raison de l’économie défectueuse. En d’autres termes, vous devez dépenser une énergie considérable pour convertir les déchets de charbon en énergie utilisable et pratique.

Stronghold est convaincant, mais très risqué

Néanmoins, je vous encourage à faire preuve de diligence raisonnable en la matière avant de prendre une décision sur les actions SDIG. Je suis sceptique quant à la nature pratique des conversions de déchets en Bitcoin. Cependant, je serai heureux d’avoir tort. Si Stronghold réussit, cela pourrait résoudre l’un des problèmes environnementaux urgents de la Pennsylvanie – et ce serait une victoire pour tous les Américains.

Mais voici le problème. Même si la machine Rube Goldberg à grande échelle de Stronghold fonctionne comme annoncé, il y a toujours une structure de coûts impliquée. La conversion des déchets de charbon en énergie ne sera jamais gratuite. Et cela signifie que l’entreprise est dépendante de la durabilité du marché de la cryptographie.

Par conséquent, nous avons deux variables à affronter. Premièrement, la viabilité du processus de conversion ci-dessus et deuxièmement, la coopération de Bitcoin, qui n’est jamais garantie. En raison de cette circonstance à haut risque, vous devriez réfléchir très, très attentivement avant de continuer.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans BTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.