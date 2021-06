L’action SENS a déjà trop d’espoir de succès

Pendant que Senseonics (NYSE :SENS) l’action a beaucoup de potentiel, les actions ont actuellement une valorisation assez élevée.

Source : Minerva Studio / Shutterstock.com

De plus, à court et moyen terme, l’action SENS semble s’apprêter à chuter de manière significative.

Senseonics a développé Eversense, un système de surveillance continue de la glycémie (CGM) sur 90 jours. Selon la société, l’appareil fournit une surveillance continue de la glycémie jusqu’à 90 jours après avoir été inséré sous la peau des patients diabétiques.

Senseonics présente Eversense comme « le seul système CGM à long terme au monde »

Ces dernières semaines, l’action SENS est devenue l’une des préférées des participants au babillard r/WallStreetBets de Reddit.

Dans sa chronique du 11 juin, le chroniqueur d’InvestorPlace, Brenden Rearick, a écrit que les participants à r/WallStreetBets essayaient de déclencher une contraction de l’action fortement à découvert.

L’action SENS a chuté de toute façon

Malgré tous les efforts des Redditors, les actions de Senseonics ont récemment chuté. Après avoir culminé en début de séance le 14 juin à 4,50 $ par action, l’action avait reculé de près de 20 % à 3,70 $ en milieu d’après-midi le 15 juin. Elle ouvrira ce matin à environ 3,60 $.

Bien que je ne sois généralement pas très intéressé par l’analyse des graphiques boursiers, il est difficile de ne pas remarquer que l’action SENSE semble avoir développé un modèle classique, baissier, tête et épaules au cours des derniers jours.

Il convient également de mentionner le fait que plusieurs autres favoris de Reddit ont coulé au cours des deux dernières semaines. GameStop (NYSE :GME), La mûre (NYSE :BB), Ocugen (NASDAQ :OCGN) et Koss (NASDAQ :KOSS) ont tous glissé de manière significative.

Comme je l’ai dit dans le passé, je pense que de nombreux investisseurs Reddit ont également acheté des crypto-monnaies. Avec cette dernière classe d’actifs, en général, ayant reculé ces dernières semaines, je pense que le pouvoir de la foule de Reddit sur les actions a sérieusement diminué.

Étant donné que je m’attends à ce que les cryptos glissent davantage dans les semaines à venir à mesure que les mesures de relance du gouvernement diminuent et que les jeunes commencent à dépenser beaucoup plus d’argent pour sortir, la force des investisseurs de Reddit diminuera probablement encore à l’avenir.

Le potentiel à long terme de l’action SENS

Le 4 juin, le journaliste d’InvestorPlace, Robert Lakin, a noté que Senseonics avait rapporté des résultats favorables d’un essai de six mois d’Eversense. Il a souligné que la société a établi une alliance avec Soins du diabète Ascensia, qui est un grand acteur de CGM basé en Suisse. La société commercialise Eversense aux États-Unis

Je suis d’accord avec l’affirmation de Lakin selon laquelle le partenariat fournit une certaine validation d’Eversense et de son efficacité, mais d’un autre côté, je ne sais pas à quel point Eversense sera populaire.

Selon Senseonics, l’appareil est placé juste sous la peau du bras d’un patient par un professionnel de la santé qualifié à travers une petite incision qui est ensuite fermée avec des Steri-Strips. Cette procédure doit être effectuée tous les 90 jours, a indiqué la société.

Cela ne sonne pas vraiment mieux que de se piquer le doigt vous-même. Les CGM traditionnels, cependant, doivent être remplacés tous les 3 à 7 jours selon l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales, donc n’avoir à subir une procédure qu’une fois tous les quelques mois est certainement positif.

D’un autre côté, cependant, une entreprise très prospère appelée Dexcom (NASDAQ :DXCM) a développé un CGM qui peut être facilement inséré sans douleur et peut rester inséré pendant dix jours, selon Healthline.

Le site Web a averti que le G6 pourrait tomber avant la fin des dix jours, mais son résumé des avis des patients sur l’appareil indique que le Dexcom G6 est extrêmement fiable et précis.

Le résultat sur le stock SENS

À court et moyen terme, les actions pourraient être faibles en raison du pouvoir décroissant de la foule de Reddit.

À plus long terme, je ne sais pas quelle part de marché Eversense pourra prendre à Dexcom.

Négociant avec une capitalisation boursière de 1,58 milliard de dollars et un ratio cours-ventes de 138, l’action SENS évalue la forte demande d’Eversense.

Compte tenu de ces points, je recommande aux investisseurs de vendre les actions de Senseonics en ce moment.

A la date de publication, Larry Ramer détenait une position longue sur BlackBerry et une position courte sur Ocugen. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires, Exxon et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.