L’action SKLZ bénéficiera de l’acquisition de l’apprentissage automatique

Voici une petite anecdote pour vous. Lors de sa fusion inversée avec la société d’acquisition ad hoc (SPAC) Flying Eagle Acquisition, Skillz (NYSE :SKLZ) est en fait devenue la première plate-forme d’esports mobiles cotée en bourse. Vous ne trouverez plus Flying Eagle sur le marché boursier – si vous n’êtes pas familier avec les SAVS, ce sont des « sociétés écrans » qui existent pour fusionner avec une société existante qui cherche à devenir publique.

Source : Shutterstock

L’ancien stock de haut vol avait l’étoffe d’un coureur de meme-stock en février. Je ne peux pas prouver que les utilisateurs de Reddit étaient impliqués, mais j’ai mes soupçons.

Aujourd’hui, l’action SKLZ se négocie à un prix fortement réduit. Mais il semble regagner le terrain perdu, de sorte que les traders de momentum n’ont pas à s’inquiéter d’attraper un couteau qui tombe proverbial.

Pendant ce temps, Skillz continue de fournir une place de premier plan au marché des jeux mobiles – et une acquisition à valeur ajoutée pourrait offrir aux parties prenantes une exposition au marché de l’apprentissage automatique.

Un regard plus attentif sur le stock de SKLZ

Revenons à une époque antérieure. En mai 2020, l’action SKLZ (anciennement connue sous le nom d’action FEAC) se négociait à près de 10 $, ce qui n’est pas inhabituel pour une action SPAC à un stade précoce.

À l’époque, les SPAC étaient brûlants sur les marchés. Il ne devrait donc pas être trop surprenant que l’action ait grimpé à 20 $ d’ici la fin de 2020.

Ce n’était pas la fin des bonnes nouvelles. De manière impressionnante, l’action FEAC / SKLZ a continué à se redresser pour atteindre un sommet de 52 semaines à 46,30 $ le 5 février 2021.

Mais ensuite, une forte baisse s’est ensuivie. Le marché du e-gaming mobile s’est-il effondré ? Pas du tout; une déflation de la bulle SPAC était un coupable plus probable. Péniblement, l’action SKLZ a atteint 12,40 $ à la mi-avril.

Il y a eu des signes de reprise depuis ce temps, cependant. Les actions ont clôturé à 20 $ et ont changé le 1er juillet. Il semble que le pire soit passé et que les haussiers puissent reprendre le contrôle de l’évolution des prix.

Les jeux auxquels les gens jouent

Le jeu mobile est l’avenir du divertissement. Ou du moins, c’est ce que dit Skillz dans sa présentation aux investisseurs.

C’est un slogan publicitaire, mais j’ai tendance à être d’accord avec l’essentiel de ce que dit Skillz. Au début de la pandémie de Covid-19, le divertissement à domicile impliquait souvent de jouer à des jeux vidéo sur des téléphones portables.

Evidemment, investir dans Skillz, c’est prendre une participation dans une industrie en plein essor. Selon la société, le marché des jeux mobiles de 86 milliards de dollars représente 23 % du marché global des jeux.

Skillz estime que 57% de son marché cible est féminin. De toute évidence, il est temps d’abandonner les stéréotypes et de se concentrer sur les données, ce qui suggère que les jeux mobiles peuvent être appréciés par pratiquement tout le monde.

Les données fiscales soutiennent également Skillz en tant que concurrent sérieux sur un marché en pleine expansion.

Voici la vérité : pour le premier trimestre de 2021, Skillz a déclaré un chiffre d’affaires de 84 millions de dollars, en hausse de 92 % d’une année sur l’autre. La société a également enregistré une croissance de 81 % d’une année sur l’autre du nombre d’utilisateurs actifs mensuels payants.

Élargir l’empreinte

Avec cette croissance à l’esprit, les perspectives restent optimistes alors que Skillz a relevé ses prévisions de revenus pour l’année 2021 à 375 millions de dollars.

Les investisseurs ne pouvaient vraiment pas demander plus de preuves que la société s’acquitte de sa mission de révolutionner le marché des jeux électroniques.

Pourtant, Skillz continue de repousser les limites. Dans un développement récent, la société a annoncé qu’elle avait conclu un accord pour acquérir la principale plate-forme de marketing axée sur la technologie Aarki.

En déployant les capacités publicitaires avancées d’Aarki, Skills espère élargir son empreinte déjà considérable au sein de l’industrie du jeu mobile. Cette décision est assez judicieuse, car Aarki utilise efficacement l’intelligence artificielle (IA), également connue sous le nom d’apprentissage automatique.

Concernant la proposition de valeur d’Aarki, le PDG de Skillz, Andrew Paradise, fournit une meilleure explication que je ne pourrais jamais.

« L’apprentissage automatique éprouvé d’Aarki s’associera aux données fiables de première partie de Skillz pour créer une proposition de valeur inégalée pour les développeurs de jeux », a déclaré Paradise.

Le PDG d’Aarki, Levon Budagyan, poursuit sur le point de Paradise, en déclarant : « Exploiter la puissance combinée de nos plateformes de science des données augmentera encore notre marketing de performance à la pointe de l’industrie. »

La ligne de fond

Il est parfaitement logique que Skillz élargisse sa présence dans l’industrie grâce aux informations sur le marché d’Aarki basées sur l’IA.

Et avec cela, le stock SKLZ a le potentiel d’évoluer d’un jeu SPAC has been à un gagnant à long terme dans le créneau de l’esport.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.