L’action SKLZ est un excellent achat spéculatif à long terme en dessous de 10 $

Skillz (NYSE :SKLZ) a publié d’excellents résultats pour le troisième trimestre de 2021 le 3 novembre. Pourtant, les investisseurs ont choisi de se concentrer sur le négatif, faisant baisser l’action SKLZ jusqu’à la fin du mois de novembre.

Source : Rawpixel.com/Shutterstock.com

Au moment où j’écris ces lignes, SKLZ se négocie en dessous de 10 $ pour la première fois depuis la mi-octobre. Avant cela, vous devez remonter à mars 2020, alors qu’il se négociait sous le nom de société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) de Flying Eagle Acquisition Corp.

Il est courant que les SPAC se négocient un peu en dessous ou un peu au-dessus de son prix unitaire d’introduction en bourse jusqu’à ce qu’elles trouvent un partenaire de fusion.

Donc, en termes d’opportunités d’achat, si vous êtes un croyant, comme moi, c’est maintenant un excellent moment pour acheter ces actions spéculatives. Voici pourquoi.

L’action SKLZ pourrait être spéculative

Ce n’est pas parce que Cathie Wood accumule du stock SKLZ que vous devriez le faire aussi. Si vous utilisez un compte non imposable, vous ne souhaitez probablement pas inclure SKLZ dans votre portefeuille.

C’est le cas malgré l’annonce d’une augmentation de 70,5% des ventes au troisième trimestre à 102,1 millions de dollars tout en livrant également un record de 510 000 utilisateurs actifs mensuels payants (PMAU) au cours de la période, contre 350 000 un an plus tôt.

Malheureusement, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 102,61 millions de dollars, un manque de 510 000 $.

Je suppose que si vous êtes CFA et que vous pensez que le mannequinat ne peut pas faire de mal, c’est un gros problème. Mais ce n’est pas.

Pour atteindre 102,61 millions de dollars de ventes, ils auraient dû augmenter de 71,0 %, soit 0,5 point de pourcentage de plus qu’ils ne l’ont fait. C’est un blip sur le radar de la plupart des gens.

Lorsque je regarde son communiqué de presse du troisième trimestre 2021, je constate des augmentations dans toutes les mesures importantes :

Les MAU ont augmenté de 300 000 à 3 millions. Son revenu moyen par utilisateur (ARPU) a augmenté de 53,2 % en glissement annuel à 11,40 $. Le revenu moyen par utilisateur payant (ARPPU) a augmenté de 15,5 % pour atteindre 66,82 $. Le volume brut du marché (GMV) – le total des frais d’inscription payés par les utilisateurs pour les concours hébergés par la plate-forme de Skillz – était de 611 millions de dollars, en hausse de 48,7 % par rapport à l’année dernière. Et, bien sûr, les PMAU ont augmenté de 45,7% en glissement annuel.

Je suppose que vous pourriez pinailler à propos de sa perte d’EBITDA ajusté de 41,7 millions de dollars (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) supérieure de 5,6 millions de dollars à l’estimation de l’analyste. Pourtant, ce n’est pas comme si c’était double ou quelque chose comme ça.

C’est une réaction excessive à coup sûr.

Où partir d’ici ?

L’EBITDA ajusté de la société au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2021 est de 104,0 millions de dollars, contre 42,3 millions de dollars un an plus tôt.

Cependant, cela signifie qu’il a généré 2,65 $ de ventes pour chaque dollar de perte d’EBITDA ajusté, contre 3,84 $ de ventes au cours de la même période un an plus tôt.

La principale raison en est une augmentation de 80 % des dépenses de vente et de marketing. Alors qu’il continue de faire évoluer sa plate-forme, ce n’est pas quelque chose qui va disparaître de sitôt.

Cependant, avec 540 millions de dollars en espèces à la fin septembre et aucune dette, il a de quoi résister à quelques années de pertes.

L’analyste de Wedbush, Michael Pachter, s’attend à ce que le lancement de nouveaux jeux par la société génère des revenus futurs. Il s’attend à ce que Skillz génère 390 millions de dollars de revenus pour l’ensemble de 2021. Il a une cote « Acheter » et un objectif de prix de 25 $, soit plus du double de son prix actuel.

Des huit analystes couvrant l’action SKLZ, l’objectif de Pachter est le plus élevé. Dans l’ensemble, les analystes l’évaluent « surpondéré » avec un prix cible moyen de 16,57 $ et un prix cible médian de 16 $, tous deux bien au-dessus de son prix actuel. Il se négocie aujourd’hui à environ 9,70 $.

Sur la base de 2,65 millions de dollars de ventes par dollar de perte d’EBITDA ajusté, il devrait perdre 147 millions de dollars sur une base d’EBITDA ajusté pour l’ensemble de 2021, contre 119,4 millions de dollars un an plus tôt. Ce n’est pas la fin du monde.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, il a dépensé 1,12 $ en ventes et marketing pour générer 1 $ de ventes. C’est en hausse par rapport à 1,06 $ à la même période un an plus tôt. C’est une augmentation de 5,7%, à peine ce que vous appelleriez hors de contrôle.

Je ne vois pas de problème à continuer à dépenser un peu plus pour acquérir des clients. Une fois ces clients verrouillés, il s’agit d’un excellent revenu récurrent.

Comme je l’ai dit dans mon dernier article sur Skillz, je pense que Cathie Wood va se faire passer pour une bandit sur son investissement Skillz. Pour le reste d’entre vous, simples mortels, si vous pouvez vous permettre de perdre 100 % de votre investissement, en dessous de 10 $ est un excellent point d’entrée.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.