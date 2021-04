L’action SKLZ se remettra de cette vente injustifiée

Depuis février, certains secteurs autrefois «chauds» se sont tournés vers le sud. Dans certains cas, la vente avait du sens. Dans d’autres, comme Skillz (NYSE:SKLZ) stock, il a créé des opportunités.

Source: Shutterstock

SKLZ a été frappé par deux tendances. Premièrement, nous avons vu un certain nombre de «gagnants de la pandémie» lutter ici en 2021, et en particulier au cours des dernières semaines. L’action SKLZ n’a pas augmenté au pire de la pandémie – la société n’était alors pas publique – mais ses résultats ont bénéficié de commandes de «rester à la maison», créant un vent contraire potentiel en 2021.

La faiblesse des grands gagnants de 2020 n’est pas surprenante: le marché est axé sur un «retour à la normale». Mais cela ne tient pas compte de l’avantage à long terme posé par la performance de Skillz l’année dernière.

Le deuxième facteur externe ici est la vente d’actions qui ont été introduites en bourse via le processus de la société d’acquisition à usage spécial (SPAC). Encore une fois, certaines de ces ventes avaient du sens. Nous avons vu des échanges pétillants sur certains noms de SPAC avant et après la clôture de leurs fusions.

La pression sur l’action SKLZ, cependant, a été immense: les actions sont en baisse de plus des deux tiers par rapport aux sommets de février. En termes simples, c’est trop.

Une entreprise fascinante

Le modèle économique de Skillz semble parfaitement adapté à l’époque.

La société fournit une plate-forme pour les jeux mobiles compétitifs. Chaque aspect de ce modèle est attrayant.

Commençons sur le front du jeu. Je suis un taureau de l’industrie depuis des années, et le secteur a créé certains des plus grands gagnants du marché. À mesure que les appareils s’améliorent et que les données 5G deviennent plus courantes, les expériences ne feront que s’améliorer, ce qui signifie que la demande continuera de croître.

Le modèle de plate-forme crée des bénéfices élevés sur le long terme. Skillz, dans sa présentation sur la fusion, a mis en évidence des marges brutes de 95%. La plate-forme permet également aux développeurs de faire le gros du travail créatif et permet aux utilisateurs de décider quels seront les succès. En 2020, 36 jeux différents ont généré un volume de marché brut annualisé (c’est-à-dire des frais d’entrée) de plus d’un million de dollars, selon le rapport annuel de Skillz.

Et la concurrence est toujours attractive. Nous avons vu, par exemple, avec la montée des sports fantastiques, que les consommateurs veulent faire eux-mêmes partie de l’action. Skillz est de loin le leader en offrant cette opportunité dans les jeux mobiles.

Excellents fondamentaux

Ce cas qualitatif a entraîné une croissance impressionnante.

En 2020, les revenus ont presque doublé, augmentant de 92% d’une année sur l’autre. Pour le premier trimestre de cette année, Skillz a guidé la ligne du haut au-dessus même de l’estimation la plus élevée de Wall Street. La projection de 80 millions de dollars suggère une croissance de 83% au premier trimestre.

Ce qui motive cette croissance des revenus est une forte augmentation du nombre d’utilisateurs payants. Au quatrième trimestre de l’exercice 2019, les utilisateurs actifs mensuels payants s’élevaient à 177000. Au quatrième trimestre de l’exercice 2020, le chiffre était de 391 000.

La croissance des utilisateurs est importante à considérer. Parce que, comme beaucoup de «gagnants de la pandémie» qui ont été vendus, les investisseurs oublient peut-être un point clé. La relance des résultats de 2020 ne prend pas nécessairement fin avec la pandémie.

Une bonne partie des 214000 utilisateurs payants acquis par Skillz au cours de 2020 resteront probablement dans les parages. Ce n’est pas comme, disons, un fabricant d’équipements de protection individuelle dont la demande va fortement diminuer.

La forte croissance projetée pour le premier trimestre ne fait que souligner ce point. Un retour à la normale ne signifie pas que la croissance de Skillz prend fin soudainement.

Le stock SKLZ se vend

Alors pourquoi les investisseurs abandonnent-ils le stock?

Encore une fois, les tendances plus larges sont un facteur. Il en va de même pour les vendeurs à découvert. SKLZ a fait l’objet d’un certain nombre de rapports baissiers ces derniers temps, ce qui a peut-être incité certains investisseurs à se retirer après un énorme rallye.

Je ne vais pas entrer dans le débat animé sur le rôle des vendeurs à découvert sur le marché. Mais ce que je dirais, c’est que l’action SKLZ met en évidence le fait qu’elle peut être précieuse pour les investisseurs à long terme. Soit ils présentent un argumentaire convaincant qui apporte de nouvelles informations sur le marché – soit, s’ils se trompent, ils créent un point d’entrée plus attrayant.

Nous avons ce point d’entrée plus attrayant. Et bien que Skillz ne soit pas rentable, cela ne devrait pas l’être. La société investit pour acquérir de nouveaux utilisateurs qui généreront de gros bénéfices (rappelez-vous, 95% de marges brutes) sur le long terme.

En effet, le PDG de Skillz, Andrew Paradise, a précisément souligné ce point dans un message public ce mois-ci. Il a noté que les investissements en marketing avaient historiquement porté leurs fruits à la hâte. La valeur estimée est d’environ 3,8 fois le coût d’acquisition estimé pour les utilisateurs payants. Dans ce contexte, se concentrer sur le profit à court terme – ce que Skillz pourrait faire – ne serait pas judicieux.

Curieusement, Paradise a également évoqué la possibilité que Skillz élargisse sa plate-forme au-delà du jeu. L’exercice et l’éducation sont des verticaux potentiels.

Quoi qu’il en soit, il est clair que Skillz a un énorme potentiel de croissance. Les investisseurs ont vu ce potentiel en février. Au milieu d’inquiétudes tourbillonnantes en avril, ils ont perdu la vue.

Cela changera tant que Skillz continuera à s’exécuter et à se développer. Cette vente est une opportunité.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.