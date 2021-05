L’action SKLZ vaut au moins 19% de plus si les ventes doublent en 2 ans

Skillz (NYSE:SKLZ), la société de tournois d’esports mobiles en ligne, est susceptible de surpasser les attentes des analystes avec la publication de ses résultats du premier trimestre le 4 mai. Cela poussera probablement l’action à la hausse en conséquence. Mon évaluation est que l’action SKLZ vaut au moins 20,85 $, soit 19% de plus que le prix de vendredi (30 avril) de 17,52 $.

Dans mon précédent article du 8 avril, j’ai suggéré que l’action valait au moins 20,77 $. J’ai donc légèrement augmenté mon prix cible. L’action SKLZ a brièvement dépassé ce prix le 26 avril. C’est alors que l’action SKLZ a atteint un sommet à court terme de 21,16 $.

Mais au 30 avril, il était de nouveau tombé à 17,52 $. De plus, l’action est en baisse par rapport à son sommet du 15 mars de 31,45 $ par action. Je soupçonne qu’il y a de bonnes chances que cela se rapproche à nouveau de ce sommet.

Voici pourquoi l’entreprise devrait faire beaucoup mieux que prévu.

Prévisions pour le premier trimestre et l’évaluation

La société elle-même prévoit que son chiffre d’affaires pour le premier trimestre sera de 80 $, nettement supérieur aux attentes des analystes, entre 72,2 et 79,6 millions de dollars. C’est assez rare pour une entreprise. Je ne vois presque jamais une entreprise de technologie fournir à la fois les prévisions des analystes et ses propres projections pour les indicateurs clés. C’est une démonstration de confiance.

Cependant, les autres mesures du graphique reflètent les performances moyennes ou médianes. Néanmoins, la société prévoit un BAIIA ajusté de 37 millions de dollars (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Selon Skillz, les analystes prévoient une fourchette de – 21,2 millions de dollars à – 24,5 millions de dollars. Donc, en termes de rentabilité, Skillz projette de moins bonnes performances.

Je ne pense pas que ce soit important pour le moment. Le stock SKLZ est évalué principalement sur la base du prix à la vente (P / S). Par exemple, à l’heure actuelle, les analystes prévoient que les revenus pour 2022 atteindront 551 millions de dollars, soit 49% au-dessus des revenus prévus de 369,75 $ pour 2021. Cela place l’action SKLZ sur un ratio P / S prévisionnel de seulement 12,6 fois.

Et rappelez-vous que les prévisions de ventes 2021 sont également 60% plus élevées que les 230 millions de dollars de chiffre d’affaires 2020. Ainsi, au cours des deux prochaines années, les ventes vont plus que doubler, passant de 230 millions de dollars à 551 millions de dollars (+ 140%). Si cela se produit, le stock vaut au moins 15 fois le chiffre d’affaires.

Cela placerait sa valorisation à 8,26 milliards de dollars (soit 15 x 551 millions de dollars pour les ventes de 2022). C’est 19% au-dessus de sa valeur marchande actuelle de 6,94 milliards de dollars. En d’autres termes, l’action Skillz vaut au moins 20,85 $ par action (soit 1,19 x cours de clôture de 17,52 $ vendredi).

Que faire avec le stock SKLZ

Si Skillz sort avec des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre le 4 mai, faites attention. Le stock pourrait entamer une nouvelle ascension vers ses anciens sommets.

Récemment, Ark Investment Management de Catherine Wood a augmenté sa participation dans SKLZ. De plus, comme l’a rapporté Seeking Alpha, Ark Invest a commenté les récents rapports négatifs sur la comptabilité et les vendeurs à découvert sur Skillz. Ark Invest a déclaré que ces affirmations étaient «soit exagérées soit incorrectes». Il estime que ces affirmations étaient fondées sur «une mauvaise compréhension de l’entreprise».

Et il met son argent là où était sa bouche. Le gestionnaire du fonds négocié en bourse (ETF) a acheté 3 800 actions supplémentaires de SKLZ.

Cependant, des nouvelles négatives sur le PDG de la société, Andrew Paradise, sont également sorties récemment. Le 27 avril, des reportages ont révélé que son frère le poursuivait pour la propriété d’une participation de 5% dans l’entreprise.

Ce genre de drame n’est pas bon pour une action. Pourtant, les analystes semblent encore assez optimistes quant aux perspectives de l’action SKLZ. Par exemple, TipRanks indique que 6 analystes qui ont écrit sur l’action au cours des 3 derniers mois ont un objectif de cours moyen de 29 $. Cela représente un gain potentiel de 65% pour les investisseurs.

La même chose est vraie avec Yahoo! La finance. Ils rapportent que 7 analystes ont un objectif moyen de 28,71 $, soit 63,8% de plus. Les analystes de Wall Street sont donc toujours généralement très positifs sur l’action SKLZ. Enfin, mon prix cible de 20,85 $, basé sur 15 fois les ventes projetées en 2022, ne semble pas déraisonnable.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.