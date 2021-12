L’action SNAP pourrait augmenter de 39% sur la base d’un flux de trésorerie disponible plus élevé

Se casser (NYSE :SE CASSER), la société de caméras qui tire tous ses revenus de la publicité, a fait une grosse chute le 21 octobre lorsqu’elle a publié ses résultats du troisième trimestre. Les modifications apportées par Apple à la plate-forme iOS, qui ont un impact sur la façon dont la publicité est ciblée, mesurée et optimisée, nuisent à la base de revenus de Snap. En bref, les gens se sont retirés de ses publicités. Depuis lors, l’action SNAP a baissé. Mais maintenant, cela commence à ressembler à une bonne affaire.

Source : Christopher Penler / Shutterstock.com

Au 20 octobre, l’action SNAP était à 75,65 $ par action, mais le 22 octobre, elle était tombée à 55,14 $. Cependant, depuis lors, SNAP a baissé à 46,66 $ à ce jour.

Maintenant, il semble que l’action SNAP commence à ressembler à un jeu de valeur intéressant, compte tenu de la chute. Cet article examinera cela plus loin.

La chute de SNAP et l’évaluation qui en résulte

L’une des raisons est que SNAP réalise désormais des bénéfices d’exploitation et de trésorerie disponible (FCF). Les analystes ont négligé cela dans la publication des résultats du troisième trimestre.

Par exemple, les flux de trésorerie d’exploitation étaient de 72 millions de dollars au troisième trimestre 2021, contre une perte de 55 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Plus important encore, le FCF est devenu positif à 52 millions de dollars au troisième trimestre 2021, contre 70 millions de dollars l’année précédente.

De plus, SNAP prévoyait toujours que ses revenus du quatrième trimestre seraient supérieurs à ceux du troisième trimestre, bien qu’inférieurs aux projections antérieures des analystes. Par exemple, selon un analyste de Seeking Alpha, le chiffre d’affaires de la société au troisième trimestre était inférieur de 3 % aux attentes des analystes. De plus, selon le Seeking Alpha, la guidance du T4 était bien en deçà (-13 %) des attentes des analystes.

Mais cela explique simplement pourquoi l’action SNAP a chuté. Dans l’état actuel des choses, la valorisation de l’action SNAP commence à sembler intéressante.

Par exemple, ces mêmes analystes prévoient maintenant que les bénéfices dans deux ans atteindront 1,35 $ par action à la fin de 2023. Cela place l’action SNAP sur une métrique d’évaluation du cours/bénéfice (P/E) à terme de seulement 35 fois. Cela ne semble pas trop élevé pour une entreprise qui augmentera ses revenus de plus de 100 % d’ici là.

Oui c’est vrai. Les analystes prévoient toujours que les revenus atteindront 8 milliards de dollars en 2023, contre 4,02 milliards de dollars cette année, selon Seeking Alpha. Ce sont les mêmes analystes qui ont été contrariés que les revenus du troisième trimestre soient inférieurs à leurs prévisions.

Supposer que la société produira des flux de trésorerie disponibles avec une marge élevée dans deux ans nous permettra de prévoir le cours de l’action. Voici comment.

Que faire avec SNAP Stock maintenant

Si les revenus doublent pour atteindre 8 milliards de dollars d’ici 2023, même avec des ventes d’annonces iOS plus faibles, il est probable que le FCF sera également beaucoup plus élevé.

Par exemple, en utilisant une marge de 20 % FCF, nous pouvons estimer que FCF atteindra 1,6 milliard de dollars d’ici 2023. Cela rend l’entreprise très précieuse.

À l’heure actuelle, SNAP a une capitalisation boursière de 76,64 milliards de dollars. Mais si nous déterminons sa valeur future en utilisant la métrique de rendement FCF, il s’agit d’un taux que nous pouvons utiliser pour estimer la valeur de son FCF pour le marché.

Par exemple, si nous divisons 1,6 milliard de dollars en FCF par un rendement en FCF de 1,5 %, la capitalisation boursière cible sera de 106,7 milliards de dollars (c’est-à-dire 1,5 milliard de dollars/0,15 = 106,7 milliards de dollars). Cela signifie que la valeur marchande cible de 106,7 milliards de dollars est supérieure de 39 % à sa capitalisation boursière actuelle de 76,6 milliards de dollars.

Cela implique donc également que même avec les estimations inférieures du quatrième trimestre, le prix cible à long terme de l’action SNAP est de 66,68 $ par action. C’est 39% plus élevé que le prix d’aujourd’hui.

Supposons qu’il faille plus d’un an pour atteindre cet objectif de prix. Même si cela prend deux ans, le rendement composé moyen sera toujours de 17,9 % pour chacune des deux prochaines années. C’est un excellent retour sur investissement (ROI) pour la plupart des investisseurs. Malgré les problèmes actuels de SNAP, attendez-vous à ce que le stock de SNAP soit 39% plus élevé d’ici deux ans grâce à un flux de trésorerie disponible plus élevé.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et Newsbreak.com dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.