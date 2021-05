L’action SNDL a besoin d’une histoire de croissance et de catalyseurs positifs

L’année n’a pas été bonne pour le producteur de cannabis Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL). Après une année 2020 étonnante mais volatile, l’action SNDL est en baisse de 25% le mois dernier.

Il semble que le rallye induit par Reddit soit enfin en train de perdre de la vitesse. Les actions sont toujours en hausse de 73% depuis le début de l’année et ont facilement battu le S&P 500. Mais l’écriture est sur le mur. Les catalyseurs spécifiques à l’entreprise sont rares pour le cadran solaire. Et cela conduira finalement à une évaporation de tout gain à long terme.

La société a déçu les estimations de bénéfices consensuelles des analystes de Wall Street à chaque fois au cours des six derniers trimestres. Et même si la majeure partie du monde a été mise en quarantaine l’année dernière en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, la ligne du haut ne s’est pas améliorée.

De plus, vous avez le sentiment que l’entreprise évolue toujours. Il a beaucoup de liquidités provenant des émissions d’actions. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a pas d’activité majeure de fusions-acquisitions à proprement parler, et il est difficile de voir exactement ce qui fait que l’action SNDL se démarque dans son groupe de pairs. De plus, les actions se négocient à 24,37 fois le cours à terme des ventes.

Dans l’ensemble, Sundial Growers n’est pas valorisé de manière réaliste sur les fondamentaux. La direction a bien réussi à restructurer la dette et à accumuler des liquidités. Mais sans une stratégie solide, cette position diminuera également.

L’action SNDL a besoin d’une histoire de croissance

Le battage médiatique alimenté par Reddit a poussé l’action SNDL à près de 4 $ l’action, mais l’élan s’estompe maintenant.

Les actions ont perdu beaucoup de valeur le mois dernier, les investisseurs prenant leurs bénéfices et investissant dans d’autres niches plus attractives. Cependant, en ce qui concerne le marché actuel, tous les paris sont ouverts.

Par conséquent, même si l’action SNDL semble être un mauvais investissement, de nombreux investisseurs resteront sceptiques quant à la vente de leur participation en raison du sous-reddit WallStreetBets. Ne cherchez pas plus loin que ce qui est arrivé à GameStop (NYSE:GME). C’était le stock Reddit par excellence, mais il a commencé à perdre un peu de ce lustre récemment.

Cependant, ceux qui pensaient que le rassemblement Reddit était terminé étaient sur le point de se réveiller brutalement. Le stock de GME est en hausse de 761% depuis le début de l’année, et chaque fois qu’il semble en baisse pour le décompte, les Redditors se précipitent et le pompent à nouveau.

Il doit donc y avoir un segment d’investisseurs qui penseront qu’une autre aubaine est peut-être au coin de la rue.

Mais comme le dit l’adage, «l’espoir n’est pas une stratégie.»

Le fait est que Cadran solaire est en difficulté et continuera de l’être, à moins qu’ils n’emploient une stratégie de redressement cohérente.

Problèmes fondamentaux

À la dernière date de clôture, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 47,4 millions de dollars. La société a vendu 741 millions d’actions pour un produit brut de 557 millions de dollars pour arriver à ce point.

La dilution est devenue un mal nécessaire dans le secteur canadien du cannabis. Cependant, même selon les estimations les plus prudentes, le nombre d’actions émises par Sundial est énorme.

Maintenant, si la société avait fait des acquisitions rentables pendant cette période, les actionnaires auraient bafoué le tout. Mais comme nous n’avons aucune mise à jour à ce sujet, beaucoup se grattent la tête.

Pendant ce temps, les performances d’exploitation continuent d’être épouvantables. Au quatrième trimestre, le producteur de cannabis a déclaré une perte nette de 64,14 CAD. Les ventes se sont chiffrées à 13,58 millions de dollars canadiens, une légère hausse de 5,3% séquentiellement, mais les estimations des analystes manquent toujours.

L’entreprise a réussi à vendre 23 500 kilogrammes d’équivalents de cannabis pour l’année, une augmentation de 36% d’une année à l’autre par rapport à 17 293 kilogrammes d’équivalents. Maintenant, c’est une année où la plupart des entreprises ont connu des augmentations explosives de leur chiffre d’affaires.

Les principaux pairs de l’entreprise, Tilray (NASDAQ:TLRY), Aurore (NYSE:ACB), Santé du rayon (NASDAQ:RDUS), Produits pharmaceutiques ANI (NASDAQ:ANIP), ont tous signalé des augmentations à deux chiffres séquentiellement au quatrième trimestre.

Le seul aspect positif du dernier rapport sur les résultats était les ventes de marque, qui ont augmenté à 75% des ventes totales de cannabis en 2020, contre 20% l’année précédente.

Si l’entreprise veut bien réussir à l’avenir, elle devra continuer à s’orienter vers la vente au détail de marque. Mais c’est contre des marques établies comme Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC) qui ont un coffre de guerre considérable.

Les analystes suivis par Refinitiv prévoient une croissance consensuelle de 11,5% et 47,1% des revenus pour 2021 et 2022, respectivement. Selon la plupart des normes, cela est très prudent et ne justifie pas une évaluation de 1,96 milliard de dollars.

Il existe de meilleures options disponibles

L’optimisme envers la légalisation fédérale américaine a poussé plusieurs stocks de cannabis à des niveaux sans précédent, vu pour la dernière fois seulement lorsque le Canada a légalisé l’usage récréatif du cannabis.

Cependant, cela ne signifie pas que chaque action a le même compromis risque-rendement. Avec des perspectives de revenus limitées, des résultats d’exploitation médiocres et une pénurie de catalyseurs positifs, l’action de SNDL reste très risquée malgré sa chute de près de 4 $.

Dans ce contexte, je conseillerais d’investir dans un ETF comme AdvisorShares Pure Cannabis ETF (NYSEARCA:YOLO) ou alors FNB de cannabis (NYSEARCA:THCX). Ces deux ETF se sont très bien comportés au cours de la dernière année et offrent une protection et une sécurité contre la volatilité de ce secteur.

