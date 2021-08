L’action SNDL a chuté, mais cela pourrait prendre un certain temps avant qu’il ne s’agisse d’un achat

in

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) a connu une période difficile sur le marché ces derniers temps. À l’heure actuelle, l’action SNDL est en baisse d’environ 37%, loin de son récent sommet de 1,29 $ le 3 juin. Cependant, à une clôture de 81,5 cents par action le 2 août, ce nom est toujours en hausse de 72% par an. -à ce jour (YTD) à partir de ce prix.

Source : Jetacom Autofocus / Shutterstock.com

Dans mon dernier article sur Sundial, j’ai soutenu que l’action était toujours surévaluée, car j’estimais qu’elle ne valait pas plus de 57 cents par action. Cela comprenait 1,1 milliard de dollars canadiens (876,7 millions de dollars) en liquidités et en prêts. À l’époque, l’action SNDL était à 1,05 $ par action et a depuis chuté d’environ 22% à 81,5 cents. Ainsi, l’action se rapproche maintenant de sa valeur sous-jacente.

Mais, bien sûr, nous devrons attendre que la société produise son prochain bilan trimestriel pour en déduire sa valorisation finale. Par exemple, Sundial vient d’acheter les actions ordinaires émises et en circulation de Les possessions de l’esprit intérieur, un réseau public de vente au détail de cannabis au Canada. Par ailleurs, SNDL s’est engagée à Sunstream Bancorp, une coentreprise avec un fonds de capital-investissement, pour 538 millions de dollars canadiens (428,9 millions de dollars) en financement de secours.

Ces deux transactions pourraient utiliser une grande partie des liquidités restantes de l’entreprise une fois qu’elles seront clôturées. Ainsi, à moins que Sundial ne devienne très rentable très bientôt, attendez-vous à une dilution importante et à une baisse des bénéfices en conséquence.

Où cela laisse SNDL Stock

Sundial Growers a une entreprise de cannabis qui perd de l’argent. Par exemple, son chiffre d’affaires au premier trimestre a baissé de 29 % à 9,89 millions de dollars canadiens (7,88 millions de dollars). Cependant, il a également enregistré une marge brute négative de 3,4 millions de dollars canadiens (2,7 millions de dollars). Cela signifie que l’entreprise va avoir du mal à se sortir du territoire négatif.

Peut-être que l’acquisition de Spirit peut aider Sundial à le faire. Inner Spirit est un franchiseur exploitant de cannabis récréatif avec plus de 100 magasins. Un récent article de Seeking Alpha sur l’accord soutient que cela améliorera les marges toujours faibles de Sundial et aidera l’entreprise à atteindre la rentabilité.

De plus, un autre catalyseur pourrait se produire pour les actions SNDL si les États-Unis légalisaient un jour le cannabis au niveau fédéral. Cela pourrait permettre à SNDL d’étendre ses opérations aux États-Unis et d’exporter à travers la frontière. Cependant, je pense que cela va prendre beaucoup de temps à se produire – et probablement plus longtemps que la plupart des gens ne le pensent.

Que faire avec SNDL Stock

La plupart des analystes sont généralement négatifs sur l’action SNDL. Par exemple, Yahoo! Finance indique que quatre analystes ont un objectif de cours moyen de 60 cents par action. C’est plus de 26% en dessous du prix du 2 août. De plus, Tipranks note que deux analystes ont un objectif de cours moyen de 75 cents. Cela représente une baisse potentielle de 8% de l’action.

Ce ne sont pas des signes encourageants pour SNDL. Peut-être que la nouvelle acquisition pourra aider à changer les choses pour l’entreprise. Je suppose que si les bénéfices à venir en fournissent la preuve, en particulier si la société peut fournir des orientations, les analystes pourraient envisager d’augmenter leurs prévisions.

Et dans l’ensemble, c’est bien que le stock ait baissé comme je le soupçonnais. Cependant, la plupart des investisseurs voudront probablement attendre la publication des résultats du deuxième trimestre avant de plonger, ce qui pourrait prendre un certain temps.

Enfin, si le communiqué financier montre que le cash par action de Sundial a beaucoup baissé, les marchés pourraient ne pas l’apprécier. Cela pourrait impliquer qu’une nouvelle augmentation de capital pourrait être nécessaire à l’avenir. L’effet de dilution qui en résulterait sur l’encours des actions pourrait tirer davantage le titre SNDL. Jusque-là, cependant, attendez que l’action chute à environ 57 cents par action.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (ni directement ni indirectement) de position dans l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.