L’action SNDL passera bientôt le test de résistance à 1 $

J’admets qu’il n’est pas si facile d’investir dans une entreprise canadienne de cannabis Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL). Les rêves de gains 10x ont jusqu’à présent échappé aux actionnaires de SNDL en 2021, bien que cette histoire puisse encore avoir une fin heureuse.

Source : Jetacom Autofocus / Shutterstock.com

D’une part, il est possible que Reddit les traders pourraient cibler Sundial comme candidat à court terme. Nous avons déjà vu cela arriver, alors cela pourrait se reproduire.

Ou, il pourrait y avoir une percée législative qui propulse les stocks de cannabis vers de nouveaux sommets. En effet, il n’y a pas si longtemps, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a proposé une législation qui légaliserait la marijuana au niveau fédéral aux États-Unis.

Ce sont tous des angles qui méritent d’être pris en compte – et en creusant un peu plus, nous pourrions même découvrir d’autres raisons de maintenir le cap avec Sundial Growers.

Zoom sur le stock de SNDL

1 $ ne devrait pas seulement être une cible pour les taureaux boursiers SNDL, mais aussi un tremplin vers des prix beaucoup plus élevés.

L’action a atterri à environ 80 cents le 23 juillet, donc 1 $ n’est pas un objectif déraisonnable. En outre, les acheteurs ont poussé le cours de l’action jusqu’à un sommet de 52 semaines de 3,96 $ en février.

Ces acheteurs étaient-ils des utilisateurs de Reddit ? Je ne peux pas le prouver ou le réfuter, mais je soupçonne que les commerçants r/WallStreetBets pourraient avoir été un facteur contributif.

Plus récemment, le prix a grimpé à 1,29 $ en juin. D’une manière ou d’une autre, cependant, les taureaux ont eu du mal à maintenir l’élan des rallyes.

Alors, faisons quelques pas avant de viser 3 $ ou 4 $.

Les traders de Reddit peuvent lancer un short squeeze s’ils le souhaitent, mais pour le moment, maintenir l’action SNDL au-dessus de 1 $ pendant un certain temps serait un objectif raisonnable.

Maintenant, avant de terminer cette section, je dois admettre que le bénéfice par action de Sundial sur 12 mois est d’environ -47 cents.

C’est quelque chose que Sundial doit régler le plus tôt possible. Sinon, il sera difficile de justifier une position d’achat et de conservation dans le stock.

Plus fort et plus diversifié

Du côté haussier des choses, Sundial Growers a récemment finalisé son acquisition du Spiritleaf Retail Cannabis Network.

Avec cet événement, Sundial a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation d’Inner Spirit Holdings Ltd., qui étaient auparavant cotées en bourse aux États-Unis sous le symbole boursier INSHF.

De toute évidence, c’est une grande nouvelle pour quiconque a investi dans Inner Spirit Holdings. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les actionnaires de Sundial ?

Comme l’explique le PDG de Sundial Growers, Zach George, “L’acquisition du réseau de vente au détail de cannabis Spiritleaf fait de Sundial une entreprise de cannabis plus forte et plus diversifiée.”

Les sceptiques pourraient soutenir que Sundial est une entreprise relativement petite dans l’industrie canadienne du cannabis.

Bien sûr, il y a des concurrents beaucoup plus gros dans le secteur du pot légalisé. Pourtant, l’histoire de la croissance de Sundial est convaincante.

Plus que les actions

À première vue, il peut sembler que Sundial Growers n’a gagné qu’une cargaison d’actions d’Inner Spirit Holdings. Cependant, la prise de contrôle est bien plus que cela.

En tant qu’entreprise de cannabis diversifiée, Sundial s’appuie sur son portefeuille de marques. Et, Spiritleaf est une marque majeure dans le cannabis canadien.

J’utiliserai des puces pour résumer la valeur de l’acquisition de Spiritleaf :

Ajoute des magasins franchisés et appartenant à la société Spiritleaf bien établis, à hauteur de plus de 100 magasins dans six provinces canadiennes Élargit les activités de Sundial avec une entrée stratégique dans la vente au détail de cannabis Permet un meilleur accès aux marchés de détail, aux informations sur le marketing des produits et aux tendances d’achat des consommateurs Permet Cadran solaire pour se greffer sur la réputation de Spiritleaf en tant que leader de l’industrie

C’est beaucoup de valeur à gagner – et une raison aussi bonne que n’importe quelle autre pour se pencher haussier sur Sundial Growers maintenant.

La ligne de fond

Bien sûr, il est possible de s’asseoir et d’espérer que les commerçants de Reddit gonflent le cours de l’action SNDL (encore une fois).

Cependant, ce n’est pas vraiment une stratégie d’investissement.

Au lieu de cela, il est probablement préférable d’examiner l’entreprise et de surveiller sa croissance – ce qui, dans le cas de Sundial Growers, qui acquiert une grande marque de cannabis, est indéniable.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.