L’action SNOW pourrait être votre meilleur investissement en 2021

Flocon de neige (NYSE:NEIGE) est un fabricant d’infrastructures basées sur le cloud qui permet aux entreprises de stocker virtuellement des données. Étant donné que la majorité des organisations travaillent à domicile pendant un an, il y a une augmentation de la demande pour les solutions cloud proposées par l’entreprise. Cela a eu un impact direct sur le stock de NEIGE.

Source: Shutterstock

L’une des introductions en bourse les plus populaires de 2020, l’action SNOW a plus que doublé lors de son premier jour de négociation en tant que plus grande introduction en bourse de logiciels du marché. Le titre SNOW a atteint un sommet de 390 $ en décembre.

Mais le lustre a commencé à s’estomper et le stock est actuellement en dessous de 200 $. Le prix a chuté de 30% jusqu’à présent en 2021.

Je pense que la vente est une excellente opportunité d’achat. Je suis optimiste sur le titre et je pense qu’il peut atteindre de nouveaux sommets cette année. Voici pourquoi l’action devrait figurer sur votre liste de surveillance.

Un bon produit avec de fortes perspectives

Snowflake a un produit exceptionnellement bien construit avec une longue piste. À mesure que le travail à distance se poursuit, la demande d’une plate-forme cloud augmentera et Snowflake aura une énorme opportunité de se développer. Ce qui distingue la plate-forme des autres, c’est que les clients ne paient que pour ce qu’ils utilisent, plutôt que de payer pour les services à l’avance.

C’est une situation gagnant-gagnant pour les deux parties car chacune se concentre sur l’optimisation de l’utilisation.

Le produit permet aux entreprises de stocker et d’analyser des données dans le cloud, ce dont toutes les tailles et tous les types d’organisations ont besoin. Il existe de nombreuses données sur différents secteurs et les entreprises sont toujours à la recherche de produits qui sécurisent leurs données et permettent l’analyse. La plate-forme cloud a une énorme opportunité de se développer.

Sur la base de sa présentation aux investisseurs, il existe un marché de 81 milliards de dollars pour les services cloud. Malgré la concurrence, la société compte de grands noms comme Hymne (NYSE:ANTH), chenille (NYSE:CHAT) et Découvrez les services financiers (NYSE:DSF) en utilisant sa plateforme cloud.

Il investit massivement dans l’entreprise, ce qui explique le manque de cash flow libre. Cependant, la société a réussi à réduire l’écart de flux de trésorerie disponible au cours des deux dernières années.

Les fondamentaux sont stellaires. Au quatrième trimestre, la société a généré un chiffre d’affaires de 190,5 millions de dollars et le chiffre d’affaires en année pleine s’est élevé à 592 millions de dollars. Il a augmenté de 123% et ce n’est pas une mince affaire.

La société s’attend à ce que le chiffre d’affaires du premier trimestre se situe entre 195 et 200 millions de dollars. Il n’y a rien qui puisse ralentir la croissance de l’entreprise dans les années à venir, ce qui est une bonne raison d’ajouter des actions SNOW à votre portefeuille.

Wall Street aime le stock de neige

Je ne suis pas le seul optimiste sur le titre. Wall Street adore ça. Sur 19 analystes sur TipRanks, 11 ont une note d’achat et huit ont une note de maintien avec un objectif de prix moyen de 287 $.

La même chose est vraie avec Seeking Alpha. Sur 27 analystes, neuf sont très optimistes sur le titre tandis que deux sont haussiers et 16 sont neutres. Ils ont un objectif de prix moyen de 288,12 $. Récemment, l’analyste de Cowen J. Derrick Wood avait une cote de «surperformance» pour l’action avec un cours cible de 310 $.

Kirk Materne, analyste d’Evercore ISI, avait également une note de surperformance avec un objectif de prix de 311 $. L’analyste a ajouté qu’il y a très peu d’entreprises avec une opportunité de croissance aussi grande que Snowflake.

La ligne de fond

Snowflake est loin des sommets qu’il peut atteindre.

Les investisseurs ont une approche positive de l’action et je pense que l’entreprise peut évoluer et performer. Avec la demande croissante de ses services, l’entreprise n’aura pas de mal à ajouter de nouveaux clients à son portefeuille.

Avec une capitalisation boursière de 66 milliards de dollars, le prix de l’action est parfait. Je crois qu’il atteindra 300 $ dans les mois à venir. Quelle que soit la valorisation de l’entreprise, l’action vaut un achat. Snowflake a du potentiel et il livrera ses fruits en 2021. L’importante opportunité de marché et les solides fondamentaux en font le meilleur achat de l’année.

Faites le plein de stock avant qu’il n’atteigne de nouveaux sommets.

A la date de publication, Vandita Jadeja ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.