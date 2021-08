L’action SOFI est prometteuse mais trop chère avec des fondamentaux médiocres

Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) est devenue publique en juin 2021 comme l’une des dernières actions SPAC sur le marché. Mais l’action SOFI vaut-elle un achat ? J’ai écrit pour la première fois à ce sujet en avril 2021, et voici ma conclusion :

Source : rafapress / Shutterstock.com

« Je veux voir la rentabilité. Acheter des actions IPOE maintenant est trop risqué. Et le stock n’est pas bon marché non plus. Avec une prime de plus de 70 %, comme le cours de l’action IPOE se négocie désormais autour de 17 $ par action, par rapport au prix d’introduction en bourse de 10 $ par action, cette énorme prime n’est pas justifiée. Payer pour l’avenir sur la base de l’espoir ? Ce n’est pas une bonne décision d’investissement.

Quelques mois plus tard, je pense toujours que l’action est loin d’être un achat attrayant. Il est trop tôt pour dire si l’action SOFI en vaut la peine.

Rentabilité et fondamentaux du titre SOFI

Dans l’ensemble, le stock est fondamentalement défectueux. Dans son rapport sur les résultats du premier trimestre 2021, SoFi commence par afficher sept trimestres consécutifs de croissance d’une année sur l’autre (YOY) pour ses membres. Ensuite, il se concentre sur la croissance rapide de ses services financiers et de ses produits totaux.

C’est bien jusqu’à ce que vous arriviez à la page 16. Lisez attentivement et vous remarquerez que les revenus nets (PCGR) pour 2018, 2019 et 2020 étaient des pertes de 252 millions de dollars, 239 millions de dollars et 224 millions de dollars respectivement. SoFi n’est pas rentable, et c’est un facteur très négatif qui montre des performances fondamentalement médiocres.

Sofi a admis dans son dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) qu’elle pourrait ne jamais atteindre la rentabilité. La société a alors déclaré :

«Nos pertes nettes se sont élevées à 141,4 millions de dollars, 239,7 millions de dollars et 252,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2020 et les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018, respectivement. Au 30 septembre 2020, nous avions un déficit permanent total de 380,3 millions de dollars. Nous pouvons continuer à subir des pertes nettes à l’avenir, et ces pertes peuvent fluctuer considérablement d’un trimestre à l’autre. Nous devrons générer et maintenir des revenus importants pour notre entreprise en général, et atteindre une plus grande échelle et générer des flux de trésorerie d’exploitation plus importants de notre segment des services financiers en particulier, dans les périodes futures afin d’atteindre, de maintenir ou d’augmenter notre niveau de rentabilité. »

Il est encore trop tôt pour dire si SoFi sera un jour rentable, mais jusqu’à présent, ses fondamentaux sont décevants.

L’accent mis par SoFi sur les prêts Fintech est trop risqué

Selon Simply Wall Street, SoFi Technologies a placé le cœur de ses activités commerciales dans son segment de crédit, qui représente 83 % de son chiffre d’affaires total. Cela représente 751 millions de dollars pour les douze derniers mois se terminant au premier trimestre 2021.

SoFi propose plusieurs autres services tels que l’investissement, les cartes de crédit, la surveillance du pointage de crédit et l’assurance. Mais en se concentrant principalement sur le crédit et le refinancement, il est certain de faire face à beaucoup de concurrence dans le secteur bancaire et financier. Une concurrence accrue signifie une pression sur les marges bénéficiaires et la rentabilité nette, le point faible de la performance financière de SoFi.

Un rapport sur les prévisions mondiales de prêts fintech pour 2021 à 2027 est optimiste. Il indique que la taille du marché de l’industrie devrait atteindre 3 000 milliards de dollars d’ici 2027, contre 400 milliards de dollars en 2020. L’augmentation se produirait à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32,3 % au cours de cette période.

Mais que faire si ces chiffres sont trop optimistes ? Si ces chiffres ne se matérialisent pas à l’avenir, le modèle commercial de SoFi sera alors exposé à un risque supplémentaire.

La dilution de l’action SOFI et sa valorisation

Les analystes s’attendent à un chiffre d’affaires annuel de 973,74 millions de dollars. Sur la base de sa capitalisation boursière actuelle de 13,4 milliards de dollars, l’action SOFI se négocie à 13,76 fois les prévisions de revenus de cette année. Ce n’est pas bon marché du tout.

Les estimations annuelles du BPA montrent une perte de 33 cents pour 2021 et une perte de 10 cents pour 2022. Cela signifie que si l’entreprise doit faire des bénéfices, cela n’arrivera probablement pas avant l’année prochaine. Bien sûr, rien ne garantit que cela se produira en 2023.

L’action SOFI pourrait évoluer après la publication de ses résultats du deuxième trimestre le 12 août. Mais quels que soient ses chiffres de bénéfices, sans avoir un historique plus long de ses finances, il est trop tôt pour évaluer les performances de SoFi en dehors de sa (manque de) rentabilité. . Même une surprise positive du BPA pourrait ne pas pousser le titre à la hausse.

La société a levé beaucoup de liquidités en exerçant des bons de souscription et des options d’achat d’actions, ce qui a créé une dilution des actions. SoFi a indiqué dans son prospectus qu’elle émettrait jusqu’à 125 millions d’actions ordinaires. Nous devrions attendre de voir comment ces produits sont utilisés avant d’analyser plus avant le mouvement.

L’action SOFI est en hausse d’environ 34% en 2021, et cette augmentation a été largement alimentée par l’enthousiasme entourant son introduction en bourse. C’est encore loin d’être un achat attractif. Les prochains trimestres montreront si SoFi progresse vers la rentabilité. Mais au final, les attentes élevées aujourd’hui ne font pas de l’action SOFI une bonne affaire.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.