L’action SOFI pourrait atteindre 25 $ car les initiés ont vendu moins de 20 % de leurs actions

Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) a annoncé le 15 novembre qu’un certain nombre de ses actionnaires d’origine allaient vendre une partie de leurs actions. Cela comprenait Softbank (OTCMKTS :SFTBY) et certaines sociétés de capital-risque/capital-investissement (Partenaires du lac d’argent, Autorité d’investissement du Qatar, Red Crow Capital, LLC, etc.). La vente d’actions SOFI qui en a résulté a fait baisser le prix d’environ 12% par rapport à son récent pic à 20,37 $ à ce jour.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Cela offre une autre bonne opportunité d’achat pour les investisseurs axés sur la valeur. C’est particulièrement le cas depuis que la publication des résultats du troisième trimestre de SoFi le 10 novembre a été une vitrine exceptionnelle de sa croissance continue. J’ai écrit à ce sujet récemment en décrivant pourquoi je pense que l’action SOFI vaut au moins 25,00 $ par action.

En conséquence, cette baisse des actions SOFI offre un potentiel de hausse d’au moins 20 % à 25 $ par rapport au prix d’aujourd’hui. Il est également possible que l’action augmente sur la base des estimations de certains analystes.

Les actionnaires vendeurs

Normalement, j’hésiterais à acheter les actions d’une action vendue par des initiés. Je ne suis pas si inquiet cette fois car les 50 millions d’actions vendues par les sept vendeurs ne représentent pas un pourcentage important de leurs avoirs totaux.

Par exemple, Softbank, qui était auparavant l’un des plus gros propriétaires d’actions SOFI, avec une participation de 14,6 %, vend 22,5 millions des 50 millions de l’offre secondaire.

Cependant, cela ne représente que 19,1% de leur détention antérieure de 117,795 millions d’actions. Vous pouvez le voir à la page S-7 du dernier prospectus de la société. En conséquence, ils auront toujours une part importante, 11,8% des actions de la société après la vente.

En fait, aucun des actionnaires vendeurs ne se débarrasse de la totalité de ses actions. Le deuxième actionnaire, Silver Lake Partners abaisse sa participation à environ 3,9% contre 4,9% avant la vente.

De plus, ces grands actionnaires, qui détenaient au total 39,8% du capital de SOFI avant l’offre secondaire, ont réduit leur participation en tant que groupe à seulement 32,9%. Cela représente une baisse de seulement 6,9% des actions SOFI sur le marché public. La vente ne représente donc que 17,33 % de leurs avoirs totaux antérieurs.

Écoutez, vous ne pouvez pas punir une action pour des initiés qui font des bénéfices. Le seul problème est, si, à l’avenir, ils continuent à réduire leurs actions. Ensuite, je pourrais commencer à m’inquiéter.

Mais jusque-là, je ne suis pas concerné. Gardez à l’esprit que cela ne dilue pas les actionnaires existants. La société ne vend pas de nouvelles actions. Au contraire, cela augmente le flottant, ce qui permettra à l’entreprise d’avoir une évaluation plus réaliste. La grande majorité des actions sont maintenant dans le flottant.

Où cela laisse les investisseurs en actions SOFI

Les analystes de Wall Street sont toujours assez positifs sur l’action SOFI. Par exemple, six analystes buy-side de Wall Street qui ont écrit sur l’action au cours des 3 derniers mois ont un objectif de cours moyen de 26,33 $, selon TipRanks. Cela représente un potentiel de hausse de plus de 29% pour l’action SOFI.

De même, l’enquête de Seeking Alpha auprès de huit analystes de Wall Street montre que leur objectif de cours moyen est de 25,71 $. Cela offre un potentiel de gain potentiel de plus de 26% sur l’action SOFI aujourd’hui.

Il est intéressant de noter que les billets convertibles que la société a vendus fin septembre avaient considérablement augmenté en valeur alors qu’ils avaient récemment atteint le statut « dans la monnaie ». J’ai écrit à ce sujet le 7 octobre, indiquant que le prix de conversion moyen était de 22,41 $.

Au moment de la vente, le prix de conversion était supérieur de 40 % au prix de l’action. J’ai écrit que cela signifiait que les actionnaires institutionnels estimaient probablement que l’action SOFI allait augmenter. De plus, le coupon a été fixé à 0%. Donc, tous ces points étaient des indications que le titre était sous-évalué.

C’est toujours le cas. Je soupçonne que le prix augmentera à nouveau par rapport au prix de conversion, comme c’était le cas il y a plusieurs semaines. Recherchez les actions SOFI pour atteindre 25 $ bien au cours de la prochaine année.

À la date de publication, Mark R. Hake n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.