L’action SOFI se négocie à prix réduit à mesure que le nombre de ses membres augmente

La technologie financière (fintech) gagne en popularité d’année en année, car les consommateurs recherchent des moyens pratiques et faciles de gérer leurs finances. Qu’il s’agisse d’un prêt ou d’un investissement, nous le voulons à portée de main à tout moment, et Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) est là pour le rendre possible. Les mouvements de l’entreprise dans l’industrie font du stock SOFI un jeu fintech précieux.

De nombreux consommateurs ne sont plus disposés à visiter la succursale physique d’une banque ou d’une société d’investissement. Ils recherchent le confort et la commodité d’avoir tout sur leur smartphone.

C’est là qu’intervient SoFi. L’entreprise a déjà bouleversé la banque traditionnelle et augmente constamment sa base d’utilisateurs. Il élargit la gamme pour en faire un guichet unique complet pour tous vos besoins bancaires.

L’action SOFI est passée de 22 $ à 15 $ en un mois et elle pourrait continuer à montrer de la volatilité à court terme. Cependant, plusieurs catalyseurs font du titre un jeu solide à long terme. Jetons un coup d’oeil à ces facteurs.

SoFi a des finances stellaires

Les investisseurs sont généralement préoccupés par les fondamentaux d’une entreprise, et SoFi ne manque pas d’impressionner ici. Il se développe à un rythme rapide, et la croissance de ses membres en est la preuve. L’entreprise a enregistré une augmentation du nombre de ses membres pendant huit trimestres consécutifs en août, ce qui n’est rien d’autre qu’impressionnant.

SoFi grandit et grandit rapidement. Au cours du dernier trimestre, le nombre de ses membres a augmenté de 96 % pour atteindre 2,9 millions. Cela signifie que les produits de l’entreprise sont un énorme succès, ce qui conduit à une augmentation de la base d’utilisateurs.

Chaque nouveau membre utilisant le produit génère plus de revenus. Elle a également vu son nombre de comptes de plateformes technologiques augmenter de 80 % à 89 millions. Les revenus, les utilisateurs et les produits de l’entreprise augmentent rapidement.

Ce qui fonctionne pour SoFi, ce sont ses produits et services uniques. Il a simplifié les opérations bancaires pour les utilisateurs et les rend accessibles via une plate-forme unique pour tous. L’entreprise investit agressivement dans ses produits et développe constamment son offre. Qu’il s’agisse d’un compte de courtage, d’un prêt étudiant ou d’un prêt immobilier, tout est accessible depuis une seule et même plateforme.

SoFi n’aura peut-être pas à engager de dépenses énormes pour se développer dans les années à venir, et c’est à ce moment-là que les revenus seront supérieurs aux dépenses d’exploitation. Cela aura un impact important sur le résultat net et contribuera bien à la performance financière de l’entreprise.

L’action SOFI est en baisse, mais tant que l’entreprise génère de solides revenus et augmente sa base d’utilisateurs, il s’agit d’un achat.

SoFi pourrait être une grande banque un jour

J’ai écrit à ce sujet dans le passé et je continuerai de le faire ici. SoFi a déposé une candidature pour devenir une holding bancaire en mars 2021 et a annoncé son intention d’acquérir Banque du Pacifique doré. Si tout se passe comme prévu, SoFi aura une charte bancaire nationale et cela pourrait être énorme.

L’entreprise essaiera de tirer le meilleur parti de cette opportunité et de l’utiliser pour transformer l’entreprise. Elle n’aura plus à s’appuyer sur des partenaires bancaires pour les solutions de gestion de fonds, et elle pourra également fournir des comptes de dépôt à ses membres.

Une fois la charte bancaire accordée, SoFi ne regardera plus en arrière. Cela poussera l’action SOFI à un nouveau sommet, marquant un tournant dans l’entreprise. Je crois que c’est une raison suffisante pour parier sur le stock en ce moment. L’entreprise a un potentiel de croissance important et de grands projets pour transformer l’industrie.

Le résultat sur SOFI Stock

Compte tenu de la croissance de ses membres et de ses fondamentaux solides, il semble que l’action SOFI soit sous-évaluée. C’est une excellente occasion de l’ajouter à votre portefeuille et de profiter au maximum de la baisse. Il ne se négociera pas longtemps à ce niveau.

SoFi attire déjà de nouveaux utilisateurs trimestre après trimestre, et ses fondamentaux sont impressionnants. Une fois que l’entreprise reçoit la charte bancaire, le ciel est la limite pour le stock de SOFI.

