L’action SOFI va marcher sur l’eau pendant que ses fondamentaux rattrapent leur retard

Sofi Les technologies (NASDAQ :SOFI) a affiché d’excellents revenus et bénéfices au deuxième trimestre le 12 août. Il s’agissait de son premier rapport trimestriel depuis que l’action SOFI est devenue publique via une fusion inversée de société d’acquisition à usage spécial (SPAC).

Sofi a maintenant une valorisation boursière de 11 milliards de dollars mais n’a pas encore réalisé de profit pour ses actionnaires. En conséquence, le stock SOFI peut ne pas être à la hauteur de sa réputation de stock millénaire à croissance rapide. Pour le contexte, la génération du millénaire constitue la plupart de ses clients de prêt et de courtage.

Je soupçonne qu’il faudra peut-être un certain temps pour que l’action SOFI rattrape les fondamentaux sous-jacents de sa croissance et de sa rentabilité. C’est un peu un changement par rapport à mon analyse précédente de l’entreprise. Mais j’ai examiné attentivement son bilan et sa valorisation maintenant qu’il a publié ses états financiers.

Valoriser l’action SOFI sur la base de son bilan

Voici une mesure simple que vous pouvez utiliser pour définir vos attentes vis-à-vis de l’entreprise, qui réalise la plupart de ses revenus en prêtant de l’argent à la génération Y. À la page 21 de son rapport sur les résultats, le bilan indique désormais que ses capitaux propres s’élèvent à 4,2 milliards de dollars.

Mais selon Yahoo! Finance, qui possède les chiffres de capitalisation boursière les plus précis de mon expérience, sa valeur marchande était de 11,05 milliards de dollars au 19 août.

Cela signifie que l’action SOFI se négocie à environ 2,61 fois sa valeur comptable. C’est un multiple assez élevé. Par exemple, Banque d’Amérique (NYSE :BAC) se négocie pour seulement 1,35 fois sa valeur comptable. En outre, JP Morgan (NYSE :JPM) est à 1,85 fois sa valeur comptable.

Cependant, pour être juste, les petits prêteurs qui s’adressent également aux milléniaux comme Affirmer Avoirs (NASDAQ :AFRM) ont des multiples cours/valeur comptable (P/BV) plus élevés. Le ratio d’Affirmer est de 7 fois sa valeur comptable et Société SLM (NASDAQ :GDT), une société de prêt étudiant, a un ratio P/BV de 2,79 fois.

Compagnie de navigation (NYSE :NAVIGATION), qui fournit également des prêts étudiants, se négocie à 1,37 fois la valeur comptable. Et enfin, société de prêt personnel OneMain Holdings (NYSE :OMF) a un multiple de 2,13 de sa valeur comptable. Les prêts personnels, plutôt que les prêts étudiants, sont désormais la principale catégorie de prêts de Sofi.

Où cela laisse SOFI

Une simple moyenne de ces 6 sociétés montre qu’elles se négocient à 2,75 fois la valeur comptable. Cela implique que l’action SOFI, à 2,61 fois la valeur comptable, est raisonnablement évaluée à 13,82 $ au 19 août.

Mais sur cette note, il ne va certainement pas éclater en raison d’une grave sous-évaluation. C’est-à-dire qu’il est susceptible de faire du surplace ici à moins que ses revenus ne soient sur le point d’exploser.

Les analystes prévoient que le bénéfice par action sera négatif cette année et l’année prochaine. C’est après que la société a enregistré une perte de 165 millions de dollars ou de 48 cents de bénéfice par action (BPA) au deuxième trimestre. Cependant, pour 2021, le BPA devrait être une perte de 72 cents, suivi d’une perte de 8 cents en 2022.

En fait, ce n’est qu’en 2024 que les analystes s’attendent à un BPA positif significatif de 41 cents, plaçant l’action SOFI sur un P/E prévisionnel de 33,7x à trois ans.

En d’autres termes, ne vous attendez pas à une croissance très rapide de la valeur comptable de SOFI. En conséquence, sa valeur comptable est susceptible de rester la même. Je soupçonne qu’il faudra peut-être plusieurs années avant que le stock de SOFI ne monte de manière significative.

Que faire avec SOFI Stock

Avec les actions de crédit bancaire, vous voulez toujours acheter à des prix égaux ou inférieurs à leur valeur comptable. S’ils sont constamment rentables et paient un dividende, vous pourriez être prêt à les acheter en dessous de deux fois leur valeur comptable, comme les actions Bank of America et JPM.

La seule exception à cette règle est si la banque ou la société de prêt est sur une lancée et a une capacité unique de réaliser des bénéfices pour un groupe spécifique ou de grandes quantités de bénéfices non liés aux prêts. C’est ce que Sofi essaie de faire avec sa nouvelle société de bourse et d’autres lignes. Malheureusement, ce sont encore de petites parties de ses revenus et bénéfices globaux.

Par conséquent, la plupart des investisseurs voudront probablement attendre que l’action atteigne sa valorisation actuelle. cela peut prendre environ un an avant qu’il n’y ait suffisamment d’informations pour que les investisseurs puissent juger de la cohérence et du modèle de sa croissance.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.